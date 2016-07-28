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Стильная вилла со вкусом к жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
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Голливудский размах, потрясающий талант архитектора и дизайнера, невероятный люкс, вдохновляющий нас на любовь к жизни – все это потрясающая вилла в ЮАР от студии MEULEN ARCHITECTS, которая давно знаменита на homify своими невероятно красивыми проектами.

ЮАР может предложить нам множество сюрпризов по части архитектуры и дизайна интерьера. Самая богатая страна Африки, она развивается бурными темпами и не собирается останавливаться. Благодаря теплому климату и любви к минимализму, многие проекты из ЮАР напоминают голливудские или австралийские, что позволяет нам поставить их в ряд с самыми интересными во всем мире.

​Открытая планировка во всем

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Кухня-столовая, две гостиных и патио находятся на первом этаже. Здесь же есть прихожая, лестничный холл и гостевые апартаменты. Рядом с домом находится терраса, уровень пола в которой идентичен с уровнем пола в доме, а также дизайнерский бассейн с подсветкой.

На террасе есть потрясающее патио с доступом из дома. Так, кухня сливается с патио, а две гостиных – с террасой рядом с ним.

Наверху в мастер-сьюте нас ждет не менее свободная планировка – около 75 кв. метров занимает спальня, гардеробная, ванная комната и терраса, которые находятся прямо над бассейном.

​Вечерняя богемность

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Эта потрясающая вилла с бассейном, будто оазисом, двумя гостиными на первом этаже, потрясающим патио и главным мастер-сьютом с площадью более 75 кв. метров поражает своей красотой с первого взгляда!

Кажется, что время в таком месте полностью останавливается и у тебя есть все шансы отдохнуть так хорошо, как ты не отдыхал никогда в жизни. В такой дом приятно возвращаться  с работы и еще более радостно воспитывать в нем своих любимых детей.

Весь проект оформлен в стиле модерн в дизайне интерьера, но имеет присущую многим люксовым проектом богемную нотку. Кажется, что качественные ткани, потрясающая натуральная древесина и камень, а также декор создают здесь особенно расслабляющую атмосферу!

​Формат остекления

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Двусветная гостиная расположена в центре дома, имеет стильный дизайн интерьеров в кофейных тонах, а сиреневые оттенки позволяют добавить такой комнате глубины и особенной пряности.

Формат остекления здесь реализован в виде складных дверей на террасу и блока безрамного остекления над ними.

Дизайнерская гостиная

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Шикарный проект гостиной благодаря использованию многослойности в отделке и декоре выглядит почти фантастически. Например, столовая на заднем плане напоминает своим блеском космические интерьеры.

Такая гостиная, на основе модерна, но с большой долей гламура, идеально подходит для семейной гостиной, которая должна быть практичной и безопасной для детей и при этом красивой для взрослых.

Оригинальная кухня

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стильная кухня имеет необычный кухонный остров в форме буквы «П» с раковиной и столешницей из акрила. Остальная часть гарнитура расположена вдоль стены слева и имеет встроенную бытовую технику и еще одну часть для плиты.

​Каминная комната

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Две гостиных расположены рядом друг с другом. Ту, что справа (с зоной TV), мы уже рассматривали на фотографиях выше. Левая гостиная является каминной и имеет осенне-приглушенное настроение.

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​Мастер-сьют

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Мастер-сьют площадью более 75 кв. метров включает в себя зону спальни, уголка при TV, ванной комнаты и гардеробной. Сюда входит и терраса, которая занимает около 25 кв. метров.

​Ванная комната

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Шикарная ванная комната расположена в угловой комнате с потрясающим типом остекления – бесшовным угловым. Отсюда открывается потрясающий вид на окрестности, выжженную африканскую саванну!

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