Стильная вилла со вкусом к жизни

Голливудский размах, потрясающий талант архитектора и дизайнера, невероятный люкс, вдохновляющий нас на любовь к жизни – все это потрясающая вилла в ЮАР от студии MEULEN ARCHITECTS, которая давно знаменита на homify своими невероятно красивыми проектами.
ЮАР может предложить нам множество сюрпризов по части архитектуры и дизайна интерьера. Самая богатая страна Африки, она развивается бурными темпами и не собирается останавливаться. Благодаря теплому климату и любви к минимализму, многие проекты из ЮАР напоминают голливудские или австралийские, что позволяет нам поставить их в ряд с самыми интересными во всем мире.
Кухня-столовая, две гостиных и патио находятся на первом этаже. Здесь же есть прихожая, лестничный холл и гостевые апартаменты. Рядом с домом находится терраса, уровень пола в которой идентичен с уровнем пола в доме, а также дизайнерский бассейн с подсветкой.
На террасе есть потрясающее патио с доступом из дома. Так, кухня сливается с патио, а две гостиных – с террасой рядом с ним.
Наверху в мастер-сьюте нас ждет не менее свободная планировка – около 75 кв. метров занимает спальня, гардеробная, ванная комната и терраса, которые находятся прямо над бассейном.
Эта потрясающая вилла с бассейном, будто оазисом, двумя гостиными на первом этаже, потрясающим патио и главным мастер-сьютом с площадью более 75 кв. метров поражает своей красотой с первого взгляда!
Кажется, что время в таком месте полностью останавливается и у тебя есть все шансы отдохнуть так хорошо, как ты не отдыхал никогда в жизни. В такой дом приятно возвращаться с работы и еще более радостно воспитывать в нем своих любимых детей.
Весь проект оформлен в стиле модерн в дизайне интерьера, но имеет присущую многим люксовым проектом богемную нотку. Кажется, что качественные ткани, потрясающая натуральная древесина и камень, а также декор создают здесь особенно расслабляющую атмосферу!
Двусветная гостиная расположена в центре дома, имеет стильный дизайн интерьеров в кофейных тонах, а сиреневые оттенки позволяют добавить такой комнате глубины и особенной пряности.
Формат остекления здесь реализован в виде складных дверей на террасу и блока безрамного остекления над ними.
Шикарный проект гостиной благодаря использованию многослойности в отделке и декоре выглядит почти фантастически. Например, столовая на заднем плане напоминает своим блеском космические интерьеры.
Такая гостиная, на основе модерна, но с большой долей гламура, идеально подходит для семейной гостиной, которая должна быть практичной и безопасной для детей и при этом красивой для взрослых.
Стильная кухня имеет необычный кухонный остров в форме буквы «П» с раковиной и столешницей из акрила. Остальная часть гарнитура расположена вдоль стены слева и имеет встроенную бытовую технику и еще одну часть для плиты.
Две гостиных расположены рядом друг с другом. Ту, что справа (с зоной TV), мы уже рассматривали на фотографиях выше. Левая гостиная является каминной и имеет осенне-приглушенное настроение.
Мастер-сьют площадью более 75 кв. метров включает в себя зону спальни, уголка при TV, ванной комнаты и гардеробной. Сюда входит и терраса, которая занимает около 25 кв. метров.
Шикарная ванная комната расположена в угловой комнате с потрясающим типом остекления – бесшовным угловым. Отсюда открывается потрясающий вид на окрестности, выжженную африканскую саванну!
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