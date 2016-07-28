Стильная вилла со вкусом к жизни

Голливудский размах, потрясающий талант архитектора и дизайнера, невероятный люкс, вдохновляющий нас на любовь к жизни – все это потрясающая вилла в ЮАР от студии MEULEN ARCHITECTS, которая давно знаменита на homify своими невероятно красивыми проектами.

ЮАР может предложить нам множество сюрпризов по части архитектуры и дизайна интерьера. Самая богатая страна Африки, она развивается бурными темпами и не собирается останавливаться. Благодаря теплому климату и любви к минимализму, многие проекты из ЮАР напоминают голливудские или австралийские, что позволяет нам поставить их в ряд с самыми интересными во всем мире.