​9 коварных секретов современной кухни

Современному человеку уже не достаточно поставить на кухне плиту, холодильник и раковину. Взрывообразное появление множества интересных гаджетов для кухни это подтверждает. Время между рисунком никому не известного начинающего дизайнера и серийным производством стало так мало еще и благодаря интернету. Первый экземпляр интересной штуковины разлетается по он-лайн-изданиям, знакомя автора и инвестора, давая возможность получить в итоге одному имя, другому деньги, а всем остальным креативный объект.

Но иногда совсем не нужно изобретать что-то новое, достаточно сделать ближе и удобнее что-то уже известное.

В этой Книге Идей мы собрали для вас как раз такие элементы кухни, которые стали для нас уже привычными. Но все же остается интересной их новая подача, в чем мы и предлагаем вам убедиться.