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​9 коварных секретов современной кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Немецкие кухни Beckermann, Немецкие кухни Немецкие кухни КухняКухонная мебель
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Современному человеку уже не достаточно поставить на кухне плиту, холодильник и раковину. Взрывообразное появление множества интересных гаджетов для кухни это подтверждает. Время между рисунком никому не известного начинающего дизайнера и серийным производством стало так мало еще и благодаря интернету. Первый экземпляр интересной штуковины разлетается по он-лайн-изданиям, знакомя автора и инвестора, давая возможность получить в итоге одному имя, другому деньги, а всем остальным креативный объект.

Но иногда совсем не нужно изобретать что-то новое, достаточно сделать ближе и удобнее что-то уже известное.

В этой Книге Идей мы собрали для вас как раз такие элементы кухни, которые стали для нас уже привычными. Но все же остается интересной их новая подача, в чем мы и предлагаем вам убедиться.

​Терка

ChopChop., Dirk Biotto – Industrial Design Dirk Biotto – Industrial Design КухняКухонная мебель
Dirk Biotto – Industrial Design

Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design

Терка осталось теркой, но оказалась встроенной в столешницу, а внизу оснащенной выдвижным ящичком для готового продукта. Все части съемные и легко моются, в том числе в посудомоечной машине.

Хлеборезка

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG КухняКухонная мебель
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Большинство современных супермаркетов уже может предложить вам аккуратно нарезать хлебо-булочные изделия. Но согласитесь, иметь такую штуку дома более приятно. Дизайнеры знают, что это не предмет первой необходимости, поэтому в то время, когда она не используется, хлеборезка, складываясь, сама прячется в ящик гарнитура.

​Вытяжка

Немецкие кухни Beckermann, Немецкие кухни Немецкие кухни КухняКухонная мебель
Немецкие кухни

Немецкие кухни Beckermann

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Система принудительной вентиляции, к вариантам которой относится это устройство, используется уже давно. Еще у наших бабушек на кухне висело чудо, которое издавало довольно жуткие звуки при работе. Оно было соединено с вентиляционным коробом многоквартирного дома, который тоже работал, но на разных этажах очень неодинаково плюс почти не работал во время определенного атмосферного давления за пределами дома. Все эти несовершенства полностью ликвидируются вытяжкой активного типа. Она обычно вешается над кухонным островом с вмонтированной варочной поверхностью, а воздух очищает (и весьма эффективно) благодаря высокотехнологичным фильтрам внутри себя.

​Варочная поверхность

Модульная кухня MINA для ресторанов и дома, A-partment A-partment КухняКухонная мебель
A-partment

Модульная кухня MINA для ресторанов и дома

A-partment
A-partment
A-partment

Если вы готовите часто и весьма активно, то уже сталкивались со сложностями использования посуды с нестандартной формой дна. Эту проблему частично исправляет варочная поверхность из стеклокерамики, особенно работающая по принципу индукции. Но там всплывает ограничение в виде материала самой посуды. К тому же если ваш дом газифицирован, экономичнее использовать для готовки печи именно на этом виде топлива. Думаем, вариант на фото выше покроет все ваши потребности при кулинарии.

Гриль

Модульная кухня MINA для ресторанов и дома, A-partment A-partment КухняКухонная мебель
A-partment

Модульная кухня MINA для ресторанов и дома

A-partment
A-partment
A-partment

К радости любителей чего-нибудь полосато-поджаренного дизайнеры представляют этот элемент для кухни. Сейчас популярны два варианта гриля для обычной кухни. Такой, как на снимке выше, и сплошная гриллирующая поверхность, как в сэндвич-мейкерах или сковородах-гриль. Второй вариант менее аутентичен, зато моется гораздо проще.

​Стеклокерамика

Модульная кухня MINA для ресторанов и дома, A-partment A-partment КухняКухонная мебель
A-partment

Модульная кухня MINA для ресторанов и дома

A-partment
A-partment
A-partment

Мы уже давно перестали бояться, что стеклокерамика на печке может разбиться. Научились пользоваться специальными не абразивными средствами и не царапающими губками для ухода за ней. И теперь невероятно рады, что к приходу любых гостей (включая дорогую и горячо любимую свекровь) наша печка сверкает абсолютной чистотой. Но не все знают, что капельку люкса можно добавить и сюда. Если ваша верхняя стеклокерамика работает в паре с внутренней индукцией, вашим малышам и домашним питомцам не страшны ожоги от соприкосновения с варочной поверхностью.

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Отделения для постоянного хранения

Rechberghausen | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG КухняШкафы и полки
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Бабушки не зря убеждали нас в том, что у каждой вещи должно быть свое место. Это работает во многих направлениях. Вы всегда знаете, где искать, и это занимает именно столько пространства, сколько необходимо и достаточно. Проектируя новую кухню, трудно отказать себе в роскоши заказать специализированные боксики для всего-всего, включая низенький ящик для столовых приборов, бутылочницу, просторный ящик с разделителями для тарелок всех форматов, где тарелки по мере расходования поднимаются наверх. Самым доступным вариантом таких приспособлений по-прежнему является IKEA.

​Деревянная разделочная доска

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Выдвижные разделочные доски, которые выглядели, как верхний ящик гарнитура, известны еще со времен советского периода. Наверняка это было действительно очень удобно и позволяло экономить пространство миниатюрных 6-метровых кухонь. Главный недостаток был в том, что по мере износа такую досточку могли заменить только люди, у которых в окружении был мужчина «с золотыми руками». Остальные домохозяйки нещадно изрезывали мягкую деревянную поверхность, делая через пару лет ее почти непригодной из-за углубления по центру.

Такой экскурс в историю был необходим, чтобы по-настоящему проникнуться тем, что предлагает нам современное время. Сейчас разделочная доска, вмонтированная в поверхность, сделана из древесины твердых (а в люксовом варианте – ценных!) пород дерева, потому радоваться ее наличию вы будете весьма продолжительное время. Ну и конечно же, ее гораздо легче при случае заменить на новую.

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