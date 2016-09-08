​9 коварных секретов современной кухни

Современному человеку уже не достаточно поставить на кухне плиту, холодильник и раковину. Взрывообразное появление множества интересных гаджетов для кухни это подтверждает. Время между рисунком никому не известного начинающего дизайнера и серийным производством стало так мало еще и благодаря интернету. Первый экземпляр интересной штуковины разлетается по он-лайн-изданиям, знакомя автора и инвестора, давая возможность получить в итоге одному имя, другому деньги, а всем остальным креативный объект.
Но иногда совсем не нужно изобретать что-то новое, достаточно сделать ближе и удобнее что-то уже известное.
В этой Книге Идей мы собрали для вас как раз такие элементы кухни, которые стали для нас уже привычными. Но все же остается интересной их новая подача, в чем мы и предлагаем вам убедиться.
Терка осталось теркой, но оказалась встроенной в столешницу, а внизу оснащенной выдвижным ящичком для готового продукта. Все части съемные и легко моются, в том числе в посудомоечной машине.
Большинство современных супермаркетов уже может предложить вам аккуратно нарезать хлебо-булочные изделия. Но согласитесь, иметь такую штуку дома более приятно. Дизайнеры знают, что это не предмет первой необходимости, поэтому в то время, когда она не используется, хлеборезка, складываясь, сама прячется в ящик гарнитура.
Система принудительной вентиляции, к вариантам которой относится это устройство, используется уже давно. Еще у наших бабушек на кухне висело чудо, которое издавало довольно жуткие звуки при работе. Оно было соединено с вентиляционным коробом многоквартирного дома, который тоже работал, но на разных этажах очень неодинаково плюс почти не работал во время определенного атмосферного давления за пределами дома. Все эти несовершенства полностью ликвидируются вытяжкой активного типа. Она обычно вешается над кухонным островом с вмонтированной варочной поверхностью, а воздух очищает (и весьма эффективно) благодаря высокотехнологичным фильтрам внутри себя.
Если вы готовите часто и весьма активно, то уже сталкивались со сложностями использования посуды с нестандартной формой дна. Эту проблему частично исправляет варочная поверхность из стеклокерамики, особенно работающая по принципу индукции. Но там всплывает ограничение в виде материала самой посуды. К тому же если ваш дом газифицирован, экономичнее использовать для готовки печи именно на этом виде топлива. Думаем, вариант на фото выше покроет все ваши потребности при кулинарии.
К радости любителей чего-нибудь полосато-поджаренного дизайнеры представляют этот элемент для кухни. Сейчас популярны два варианта гриля для обычной кухни. Такой, как на снимке выше, и сплошная гриллирующая поверхность, как в сэндвич-мейкерах или сковородах-гриль. Второй вариант менее аутентичен, зато моется гораздо проще.
Мы уже давно перестали бояться, что стеклокерамика на печке может разбиться. Научились пользоваться специальными не абразивными средствами и не царапающими губками для ухода за ней. И теперь невероятно рады, что к приходу любых гостей (включая дорогую и горячо любимую свекровь) наша печка сверкает абсолютной чистотой. Но не все знают, что капельку люкса можно добавить и сюда. Если ваша верхняя стеклокерамика работает в паре с внутренней индукцией, вашим малышам и домашним питомцам не страшны ожоги от соприкосновения с варочной поверхностью.
Бабушки не зря убеждали нас в том, что у каждой вещи должно быть свое место. Это работает во многих направлениях. Вы всегда знаете, где искать, и это занимает именно столько пространства, сколько необходимо и достаточно. Проектируя новую кухню, трудно отказать себе в роскоши заказать специализированные боксики для всего-всего, включая низенький ящик для столовых приборов, бутылочницу, просторный ящик с разделителями для тарелок всех форматов, где тарелки по мере расходования поднимаются наверх. Самым доступным вариантом таких приспособлений по-прежнему является IKEA.
Выдвижные разделочные доски, которые выглядели, как верхний ящик гарнитура, известны еще со времен советского периода. Наверняка это было действительно очень удобно и позволяло экономить пространство миниатюрных 6-метровых кухонь. Главный недостаток был в том, что по мере износа такую досточку могли заменить только люди, у которых в окружении был мужчина «с золотыми руками». Остальные домохозяйки нещадно изрезывали мягкую деревянную поверхность, делая через пару лет ее почти непригодной из-за углубления по центру.
Такой экскурс в историю был необходим, чтобы по-настоящему проникнуться тем, что предлагает нам современное время. Сейчас разделочная доска, вмонтированная в поверхность, сделана из древесины твердых (а в люксовом варианте – ценных!) пород дерева, потому радоваться ее наличию вы будете весьма продолжительное время. Ну и конечно же, ее гораздо легче при случае заменить на новую.
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