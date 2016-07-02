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Счастливая жизнь в двухквартирном доме

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Doppelhaushälfte, kirsch architekten mbB kirsch architekten mbB Столовая комната в стиле кантри
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Очень интересным и оригинальным выглядит двухквартирный дом, построенный в 1950-х годах прошлого века. Его восстановлением занималась компания архитекторов Kirsch Architekten BDA, воплотившая в его отделке множество оригинальных творческих решений, которые сделали это жилище уникальным по своему наполнению и стилистическому оформлению.

Именно простота дизайна и современность стиля делают этот двухквартирный дом интересным для многих любителей перевоплощений в архитектурном мире. Особое внимание авторы проекта уделили максимальному использованию всех помещений. Ни один уголок в доме не остался без дела. Дизайнеры постарались использовать все пространство жилища для внедрения в жизнь своих уникальных творческих замыслов. Таким образом, при планировании удалось уделить внимание всему пространству в жилых помещениях, в прихожей, в том числе и в тех местах, которые раньше никогда не были использованы.

Вид на сад

Doppelhaushälfte, kirsch architekten mbB kirsch architekten mbB Дома в классическом стиле
kirsch architekten mbB

kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB

Противоположная сторона дома ориентирована на просторный и прекрасный сад. Шикарный вид, открывающийся с этой стороны жилища, оживляет все пространство вокруг двухквартирного дома, добавляет живости окружающей обстановке. Большего простора и открытости удалось достичь благодаря достаточному количеству окон в доме и мансардных оконных проемов. Симметричность их расположения делает общий вид дома аккуратным, и, в то же время, простым и ухоженным.

В этом двухквартирном доме есть просторная терраса, добавляющая ему особой привлекательности и комфорта. Она расположена со стороны сада неслучайно. Здесь приятно проводить время в кругу семьи и друзей, в общении и отдыхе. Прекрасный вид, открывающийся из террасы, дарит умиротворение и покой, покоряя своей простотой и естественными красками природы, а также радуя благоухающей зеленью сада.

Общий интерьер двухквартирного дома

Doppelhaushälfte, kirsch architekten mbB kirsch architekten mbB Дома в классическом стиле
kirsch architekten mbB

kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB

Этот отдельно расположенный дом был построен в 1956 году. Его ремонт сделан совсем недавно, при этом были учтены требования экономного потребления энергии, что является очень актуальным в современном строительстве. Внешняя отделка выполнялась с применением утеплителя – минерального фасадного материала. Крыша дома также была полностью перекрыта и изолирована, что очень благоприятно отразилось на снижении тепловых потерь, а также улучшило внешний вид всего здания.

Фасад после утепления был окрашен новым слоем краски, и сегодня он имеет респектабельный внешний вид, который создается сочетанием классического белого и серого цветов.

По красивой и удобной лестнице можно войти в дом и сразу оказаться в небольшом холле. Это типичное для таких двухквартирных домов помещение изолирует остальную часть жилища от шума со стороны улицы, и позволяет чувствовать себя в доме спокойно и комфортно.

Интерьер зала и первого этажа

Doppelhaushälfte, kirsch architekten mbB kirsch architekten mbB Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
kirsch architekten mbB

kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB

Изюминкой первого этажа двухквартирного дома стала новая винтовая лестница, соединяющая первый этаж с чердачным помещением. Легкая и воздушная лестница органично вписывается в общий интерьер и стилистику помещения и оживляет обстановку первого этажа дома. Открытая форма лестницы подчеркивает элегантность ее форм и не препятствует распространению света в коридоре первого этажа.

Пол в зале и коридоре был полностью реконструирован и заменен, теперь он идеально ровный и вписывается в интерьер, органично его дополняя.

Приятную обстановку и особый уют в двухквартирном доме создают цветовые решения, воплощенные во время отделки. Сочетание белого цвета и природных материалов в декоре стен и отдельных элементов интерьера подчеркивает его изысканность и благородство.

Такие дизайнерские приемы позволили органично вписать коридор в общую стилистику всех помещений и сделать его неотъемлемой, равноценной частью всего дома, выполненного в едином стиле.

Кухня, гостиная и коридор

Doppelhaushälfte, kirsch architekten mbB kirsch architekten mbB Столовая комната в стиле кантри
kirsch architekten mbB

kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB

Особый уют наблюдается в комнатах двухквартирного дома, предназначенного для счастливого проживания. Деревянная мебель контрастирует с белыми красками в оформлении стен и отдельных предметов интерьера, образуя современный кантри стиль. Подчеркивают тематику этого стиля изображения большого формата и богатые, роскошные ковры с характерным орнаментом, идеально вписывающиеся в общее убранство комнат. Крупные орнаменты и объемные рисунки абсолютно не перегружают дизайн помещений, прекрасно вписываются в интерьер, и делают пребывание в доме приятным и по-домашнему уютным.

Кухня двухквартирного дома разделена на две зоны. В одной установлена кухонная мебель и современная техника для приготовления пищи. Вторая часть кухни является обеденной зоной с соответствующим оформлением. Здесь уютно и приятно находиться, что очень важно для комфортного приготовления пищи и ее приема в кругу семьи.

Особым местом в гостиной является каминная зона. Камин не только обеспечивает эту комнату теплом, но и создает комфортную, романтичную обстановку, в которую приятно окунуться и забыть обо всем за чтением любимой книги или в общении с близкими людьми за бокалом приятного вина.

Гостиная и столовая

Doppelhaushälfte, kirsch architekten mbB kirsch architekten mbB Столовая комната в стиле кантри
kirsch architekten mbB

kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB
kirsch architekten mbB

В качестве материала для отделки пола неслучайно выбран паркет высокого качества. Он облагораживает интерьер своим природным цветом и шикарным внешним видом.

Фрагменты стены во всем двухквартирном доме выкрашены в смелые цвета. Такой прием отлично оживляет обстановку и создает комфортную и приятную атмосферу.

Стены столовой отделаны в спокойном и освежающим синие цвете. А декоративные элементы, такие как плитка, выполненная в средиземноморском стиле, подчеркивают сдержанную и спокойную атмосферу, навевающую романтическое настроение и умиротворение.

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А вам нравится обустройство такого двухквартирного дома? Оставьте свой комментарий и поделитесь своими мыслями о том, как создать приятную и комфор...

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