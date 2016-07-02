Счастливая жизнь в двухквартирном доме

Очень интересным и оригинальным выглядит двухквартирный дом, построенный в 1950-х годах прошлого века. Его восстановлением занималась компания архитекторов Kirsch Architekten BDA, воплотившая в его отделке множество оригинальных творческих решений, которые сделали это жилище уникальным по своему наполнению и стилистическому оформлению.

Именно простота дизайна и современность стиля делают этот двухквартирный дом интересным для многих любителей перевоплощений в архитектурном мире. Особое внимание авторы проекта уделили максимальному использованию всех помещений. Ни один уголок в доме не остался без дела. Дизайнеры постарались использовать все пространство жилища для внедрения в жизнь своих уникальных творческих замыслов. Таким образом, при планировании удалось уделить внимание всему пространству в жилых помещениях, в прихожей, в том числе и в тех местах, которые раньше никогда не были использованы.