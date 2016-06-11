Дом с просторной верандой на две семьи

Архитекторы Spazio Positivo воплотили в жизнь прекрасную идею сосуществования двух семей под одной крышей, но максимально изолированных друг от друга, насколько это необходимо в обычной повседневной жизни. В этом прекрасном доме есть все, что нужно для спокойного и комфортного проживания. Две квартиры объединяет просторная веранда, наполненная солнечным светом. Но это не все преимущества, которые имеет дом, предназначенный для двух семейств. В этом современном комплексе для каждой квартиры предлагается ряд специальных дополнительных преимуществ, таких как большой балкон и просторная терраса, расположенная на крыше дома. Эти конструктивные особенности дома создают дополнительные удобства и позволяют использовать балконы и террасы для приятного времяпрепровождения и отдыха в кругу семьи и друзей.

Архитекторы, создавшие дом на две семьи, применив оригинальные решения в планировке помещений, показали свое мастерство и создали максимально комфортное пространство. Все комнаты в доме могут иметь достаточно много света не только за счет искусственного освещения и применения для этого большого количества ламп. Большие стеклянные окна пропускают в комнаты максимально возможное количество естественного освещения, наполняя их не только светом, но и теплом.

В этом доме каждая семья максимально изолирована друг от друга, но благодаря воплощению современных архитектурных решений была реализована концепция благоприятного и комфортного сосуществования двух семей, которые могут беспрепятственно общаться друг с другом и при этом не мешать своим соседям, если этого требуют обстоятельства.