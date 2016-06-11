Дом с просторной верандой на две семьи

Архитекторы Spazio Positivo воплотили в жизнь прекрасную идею сосуществования двух семей под одной крышей, но максимально изолированных друг от друга, насколько это необходимо в обычной повседневной жизни. В этом прекрасном доме есть все, что нужно для спокойного и комфортного проживания. Две квартиры объединяет просторная веранда, наполненная солнечным светом. Но это не все преимущества, которые имеет дом, предназначенный для двух семейств. В этом современном комплексе для каждой квартиры предлагается ряд специальных дополнительных преимуществ, таких как большой балкон и просторная терраса, расположенная на крыше дома. Эти конструктивные особенности дома создают дополнительные удобства и позволяют использовать балконы и террасы для приятного времяпрепровождения и отдыха в кругу семьи и друзей.
Архитекторы, создавшие дом на две семьи, применив оригинальные решения в планировке помещений, показали свое мастерство и создали максимально комфортное пространство. Все комнаты в доме могут иметь достаточно много света не только за счет искусственного освещения и применения для этого большого количества ламп. Большие стеклянные окна пропускают в комнаты максимально возможное количество естественного освещения, наполняя их не только светом, но и теплом.
В этом доме каждая семья максимально изолирована друг от друга, но благодаря воплощению современных архитектурных решений была реализована концепция благоприятного и комфортного сосуществования двух семей, которые могут беспрепятственно общаться друг с другом и при этом не мешать своим соседям, если этого требуют обстоятельства.
Во внутреннем дворике двухквартирного дома располагается большой, роскошный сад, который закрывает террасу и защищает ее от посторонних взглядов. Он создает зеленую зону, состоящую из различных насаждений – деревьев и кустов, которые радуют взгляд хозяев и гостей. Эта часть дома для двух семей находится на уровне первого этажа вровень с перекрытием подвального помещения. Здесь достаточно просторно и есть возможность разместить несколько шезлонгов, а также оборудовать зону для барбекю.
Из сада на террасу ведет удобная лестница, рядом с террасой располагается светлая веранда, оборудованная деревянным навесом, который защищает от солнца и дождя. В любую погоду – теплую, солнечную или пасмурную можно чувствовать себя комфортно на крытой веранде, наслаждаясь природой во время дождя или прячась от палящего солнца в жаркие летние дни. Запах свежей зелени, красивые пейзажи доставляют истинное наслаждение во время созерцания приятных видов, которые открываются с веранды и террасы.
Веранда этого современного двухквартирного дома предназначена для совместного использования обеими семьями, и предлагает не только комфортные условия для времяпрепровождения, но и общения семей между собой, завязывания дружеских отношений и совместного интересного и увлекательного отдыха.
Контрастное сочетание белого цвета, в который окрашен дом для двух семей, и темной крыши создает впечатление строгости и простоты. Но во внешней отделке строения применены эксклюзивные дизайнерские решения, которые интересно дополняют и разбавляют сдержанные очертания дома. Применена конструкция слегка скошенной крыши, которой покрыто здание. Два автономных смежных входа в дом имеют специальные козырьки, защищающие от дождя.
С боковой стороны располагается шикарная, просторная терраса, на которой можно разводить растения и обустраивать клумбы, чтобы создать комфортный уголок во дворе для отдыха и развлечений.
Планировка веранды дома для двух семей имеет свои преимущества. Здесь сделан акцент на наиболее привлекательных сторонах этого помещения, которыми наделили его специалисты. Для отдыха здесь установлена шикарная современная плетеная мебель, привлекающая внимание своей простотой и элегантностью. Отдыхать в окружении такого интерьера очень приятно и комфортно. Здесь достаточно места для одновременного пребывания обеих семей.
Общая площадка веранды объединяет пространство для двух семей и имеет беспрепятственный выход из обеих квартир в эту часть дома. Поэтому пользоваться верандой удобно каждой из семей. Общая веранда сообщается с шикарным патио.
При необходимости совместно используемая зона может быть закрытой или открытой – с крыльцом и деревянными балками, которые добавляют шарма и особого колорита в общий интерьер всего дома, особенно этой его части.
Архитектурные решения, воплощенные в гостиной дома для двух семей, позволяют находиться в этом помещении практически не используя искусственное освещение. Здесь очень много солнечного света, который добавляет своим хозяевам больше оптимизма и хорошего настроения. Огромные окна предоставляют возможность впустить в просторную гостиную много солнца и естественного освещения. В этом помещении доминируют белый и красный цвет в отделке стен, пола и элементов интерьера. Сочетание этой цветовой гаммы очень благоприятно сказывается на визуальном восприятии, и наполняет пространство оптимизмом и надеждой.
Завершает совершенство интерьера использование красивых комнатных растений. Темная плитка, уложенная на полу, покрыта красочными коврами с приятными расцветками. Эти элементы декора эффектно завершают элегантный ансамбль уютной гостиной.
В доме для двух семей два этажа сообщаются между собой красивой лестницей, которая максимально освещается светом, падающим из просторного окна, расположенного рядом со ступенями. Свет, поступающий их оконных проемов, прекрасно освещает лестницу, делает обстановку более энергичной, и предоставляет возможность экономить энергию.
Элегантная и компактная винтовая лестница экономит пространство в гостиной. Она имеет шикарный вид, который обеспечивается идеальной комбинацией дерева и металла. Хоть эти материалы сами по себе могут иметь грубый вид, но в этой лестнице все ее элементы, ступени и перила выглядят легкими и воздушными. Дерево и металл не утяжеляют конструкцию, но делают ее прочной и достаточно устойчивой.