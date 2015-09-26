Виды освещения натяжного потолка

Сегодня все большую популярность приобретают комбинированные варианты освещения. В частности, использование совместно с люстрами точечных светильников. Такие светильники являются акцентирующими и дают возможность не только повысить степень освещенности помещения, но и зачастую являются основными источниками света в функциональных зонах комнаты. Помимо основной функции (освещение помещения) декоративные светильники позволяют создавать особые световые эффекты и придавать оригинальность дизайну интерьера.

Если вы хотите использовать точечные светильники в ванной комнате либо в другом помещении с повышенной влажностью, следует обратить внимание на вторую цифру в маркировке (она показывает степень защиты от влаги и должна быть не ниже 4). При этом следует устанавливать светильники со специальной силиконовой прокладкой и стеклянной перегородкой.