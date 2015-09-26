Виды освещения натяжного потолка

О дизайне натяжных потолков нужно позаботиться заранее. И продумать каждую деталь. Особое внимание следует уделить выбору подходящего для вас варианта потолочного освещения. От него будет зависеть атмосфера в вашем доме или квартире, расстановка акцентов на отдельных деталях интерьера и удобство вашей жизни. Как определиться с выбором? Мы поможем вам в этом и в данной статье расскажем о различных видах освещения натяжного потолка.
Разновидностью внутренней подсветки является
Звездное небо – это оригинальный и эффектный способ отделки потолка. Технология предоставляет возможность реализовывать разные проекты на тему ночного неба и космоса: имитировать созвездия, создавать эффект мерцания
звезд, изображать галактики. Такое световое решение прекрасно подойдет для оформления детский комнат, поможет придать особенную атмосферу пространству. Эффект
звездного неба можно достичь несколькими способами. В основном, он создается за счет установки светодиодов за натяжным полотном.
Центральное освещение – это классический способ потолочного освещения. Существует достаточно большое разнообразие люстр любых производителей. Крепление люстры на натяжных потолках бывает двух видов: крючковое и потолочное. Особое внимание при выборе люстры уделяется помещению в котором она будет установлена, скажем так: в помещениях, где потолки выше 3-ех метров желательно устанавливать подвесную люстру, а для низких лучше подойдет узкая на платформе. При выборе люстры для натяжных потолков желательно чтобы плафоны смотрели либо вниз либо в стороны и лампы не превышали 40 Ват.
В интерьерном освещении потолочные люстры на штанге занимают достойное место. Как правило, модели этого типа используются в качестве основного источника освещения в помещениях с невысокими потолками. Их устанавливают как в квартирах, так и загородных домах, а также в различных общественных помещениях: офисах, ресторанах, салонах красоты и т.п. Такая эргономичная светотехника оставляет максимум свободного пространства, гармонично вписывается в современный интерьер.
Да Винчи
Сегодня все большую популярность приобретают комбинированные варианты освещения. В частности, использование совместно с люстрами точечных светильников. Такие светильники являются акцентирующими и дают возможность не только повысить степень освещенности помещения, но и зачастую являются основными источниками света в функциональных зонах комнаты. Помимо основной функции (освещение помещения) декоративные светильники позволяют создавать особые световые эффекты и придавать оригинальность дизайну интерьера.
Если вы хотите использовать точечные светильники в ванной комнате либо в другом помещении с повышенной влажностью, следует обратить внимание на вторую цифру в маркировке (она показывает степень защиты от влаги и должна быть не ниже 4). При этом следует устанавливать светильники со специальной силиконовой прокладкой и стеклянной перегородкой.
Этот вариант подсветки позволяет реализовывать оригинальные дизайнерские идеи и может идеально дополнить любой натяжной потолок независимо от его конструктивных особенностей и материала, из которого он изготовлен. Именно светодиодная лента подчеркнула оригинальную форму потолка в спальне от дизайнеров из Kiwi_project.
Светодиодная лента компактна, обладает длительным сроком эксплуатации и низким энергопотреблением. Она очень гибкая, что дает возможность разместить ее в специальной нише и создавать особые эффекты освещения.
Не так давно появившийся материал с названием «Транспарент», позволяет использовать всю площадь потолочного полотна как своеобразный светильник. Светодиодные ленты при этом располагаются внутри конструкции. Натяжной потолок с внутренней подсветкой позволяет достичь очень интересных световых эффектов. Разделив светодиоды на группы, можно включать их вместе или по отдельности, визуально разбивая таким образом помещение на отдельные зоны.
Дополнительным плюсом такой группировки будет использование света именно в том месте, где он необходим в данный момент. Есть и другие преимущества: в помещении не будет сильных теней, освещено все будет очень равномерно, такой светильник не «бьет» присутствующим по глазам. Ну и экономия тоже далеко не последний фактор. Используемые в подсветке светодиоды помогают сэкономить электричество.