Всегда удивительно видеть, когда два, казалось бы, совершенно противоположных стиля, даже естества, сплетаются в нечто целое и нерасторжимое. Именно такой синтез явлен нам на примере проекта Дом-тетрис архитектурной компании Mzo Tarr Architects в районе Чезвик в Лондоне.

Перед архитекторами стояла задача реализовать проект-вариацию на тему семейного бунгало. Предполагалось, что пространство дома будет организовано таким образом, чтобы у каждого члена семьи был свой приватный уголок. Сплочалась бы при этом семья в просторном общем помещении.

В результате проект обернулся очевидным достижением, удачно сплетающим воедино несколько различных стилей, а также представления о современном экологичном и функциональном жилище. Совершим маленький тур по этому замечательному дому.