Всегда удивительно видеть, когда два, казалось бы, совершенно противоположных стиля, даже естества, сплетаются в нечто целое и нерасторжимое. Именно такой синтез явлен нам на примере проекта Дом-тетрис архитектурной компании Mzo Tarr Architects в районе Чезвик в Лондоне.
Перед архитекторами стояла задача реализовать проект-вариацию на тему семейного бунгало. Предполагалось, что пространство дома будет организовано таким образом, чтобы у каждого члена семьи был свой приватный уголок. Сплочалась бы при этом семья в просторном общем помещении.
В результате проект обернулся очевидным достижением, удачно сплетающим воедино несколько различных стилей, а также представления о современном экологичном и функциональном жилище. Совершим маленький тур по этому замечательному дому.
Попадая на территорию сада, мы с удивлением обнаруживаем скрытые дотоле от нас детали проекта. Непринуждённо включая в композицию, в основе которой лежит Г-образный объём дома, прилегающие здания, архитекторы создают уютный задний двор или сад, открывающий максимально возможный доступ дневному свету. Большая площадь остекления фасадов обоих частей дома свидетельствует так же в пользу идеи свободного естественного освещения. Кроме того большие окна, смещённые с привычных мест на углы флигеля, облицованного деревом, создают впечатление лёгкости последнего, недостижимое другими приёмами.
Особый акцент на природности, или естественности, делаемый консолидированным умом проектировщиков и заказчика, заметен не только благодаря выбору облицовочного материала или существенному включению ландшафта в композицию дома. Значительно в большей мере наводит нас на мысль о экологии интегрированные в систему функционирования дома современные экологичные технологии, вроде системы отопления, осуществляемого на основе геотермальной энергии, и системы сбора и использования дождевой воды.
При первом же приближении мы даже невольно проникаемся безукоризненностью общего замысла, сочетающего черты различных пластических доктрин. Именно здесь зарождается первый и неподдельный интерес: что же скрывается внутри?
Большой белый основной объём, развивающийся двумя эркерами и освещённый большими окнами, рифмуется сложной связью с горизонтальной массой приземлённого объёма, обшитого натуральным деревом. Сочетание прямолинейных объёмов простой формы неизбежно будит в воображении ассоциации с классической видео-игрой Тетрис.
Такое композиционное решение позволило организовать фактически четыре автономные зоны-пространства. В результате с изяществом и лёгкостью архитекторы добиваются возможности расположить в одном доме целых пять спален.
Прежде мы не могли рассмотреть деревянную пристройку с достаточной тщательностью. Теперь же становится очевиднее изысканная выдумка архитектора. Стеклянная стена, заключённая в раму массивной врезки в объёме флигеля, множится в отражении на поверхности декоративного бассейна. Естественность воды здесь вступает в диалог с нарочитой выдумкой архитектуры, благодаря чему достигается почти сюрреалистический эффект.
Планировка первого этажа демонстрирует щедрость, с которой архитектор учредил в небольшом пространстве первого этажа жилые зоны. Избегая лишних перекрытий, автор проекта делает возможным осветить всё внутреннее пространство, причём функциональные зоны перетекают друг в друга.
Вместо того чтобы, как это часто бывает, объединить кухню и столовую вместе, проектировщик строго разделяет эти пространства, в результате чего выигрывает их автономная функциональность.
Отдельно, хотя бы вкратце, стоит рассмотреть интерьер дома. На примере кухни явственно очерчивается спектр декоративных находок проекта. Игра стилей продолжается и внутри. Сразу обращает на себя внимание технология “умного” освещения. По всему дому расположены сенсоры, управляющие встроенными светильниками непрямого освещения. Акцент на свет также делается выбором колорита интерьера и обилием отражающих свет поверхностей. Например, пол здесь выполнен из полированного натурального камня светлого тона.
Резюмируя, стоит особо заметить, с каким вниманием авторы проекта добиваются максимально эффективного использования площади дома. Здесь всё сделано с расчётом на уют и индивидуальные предпочтения хозяев. Прекрасный пример взаимодействия обеих сторон.