Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом-тетрис

Журналисты и блогеры Журналисты и блогеры
Tetris, Park Road, MZO TARR Architects MZO TARR Architects Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Всегда удивительно видеть, когда два, казалось бы, совершенно противоположных стиля, даже естества, сплетаются в нечто целое и нерасторжимое. Именно такой синтез явлен нам на примере проекта Дом-тетрис архитектурной компании  Mzo Tarr Architects в районе Чезвик в Лондоне.

Перед архитекторами стояла задача реализовать проект-вариацию на тему семейного бунгало. Предполагалось, что пространство дома будет организовано таким образом, чтобы у каждого члена семьи был свой приватный уголок. Сплочалась бы при этом семья в просторном общем помещении.

В результате проект обернулся очевидным достижением, удачно сплетающим воедино несколько различных стилей, а также представления о современном экологичном и функциональном жилище. Совершим маленький тур по этому замечательному дому.

Сад

Rear MZO TARR Architects Дома в стиле модерн
MZO TARR Architects

Rear

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

Попадая на территорию сада, мы с удивлением обнаруживаем скрытые дотоле от нас детали проекта. Непринуждённо включая в композицию, в основе которой лежит  Г-образный объём дома, прилегающие здания, архитекторы создают уютный задний двор или сад, открывающий максимально возможный доступ дневному свету. Большая площадь остекления фасадов обоих частей дома свидетельствует так же в пользу идеи свободного естественного освещения. Кроме того большие окна, смещённые с привычных мест на углы флигеля, облицованного деревом, создают впечатление лёгкости последнего, недостижимое другими приёмами.

Особый акцент на природности, или естественности, делаемый консолидированным умом проектировщиков и заказчика, заметен не только благодаря выбору облицовочного материала или существенному включению ландшафта в композицию дома. Значительно в большей мере наводит нас на мысль о экологии интегрированные в систему функционирования дома современные экологичные технологии, вроде системы отопления, осуществляемого на основе геотермальной энергии, и системы сбора и использования дождевой воды.

Первое впечатление

Residential MZO TARR Architects Дома в стиле модерн
MZO TARR Architects

Residential

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

При первом же приближении мы даже невольно проникаемся безукоризненностью общего замысла, сочетающего черты различных пластических доктрин. Именно здесь зарождается первый и неподдельный интерес: что же скрывается внутри?

Большой белый основной объём, развивающийся двумя эркерами и освещённый большими окнами, рифмуется сложной связью с горизонтальной массой приземлённого объёма, обшитого натуральным деревом. Сочетание прямолинейных объёмов простой формы неизбежно будит в воображении ассоциации с классической видео-игрой Тетрис.

Такое композиционное решение позволило организовать фактически четыре автономные зоны-пространства. В результате с изяществом и лёгкостью архитекторы добиваются возможности расположить в одном доме целых пять спален.

Флигель

Water MZO TARR Architects Дома в стиле модерн
MZO TARR Architects

Water

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

Прежде мы не могли рассмотреть деревянную пристройку с достаточной тщательностью. Теперь же становится очевиднее изысканная выдумка архитектора. Стеклянная стена, заключённая в раму массивной врезки в объёме флигеля, множится в отражении на поверхности декоративного бассейна. Естественность воды здесь вступает в диалог с нарочитой выдумкой архитектуры, благодаря чему достигается почти сюрреалистический эффект.

Схема первого этажа

Ground floor plan MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

Ground floor plan

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

Планировка первого этажа демонстрирует щедрость, с которой архитектор учредил в небольшом пространстве первого этажа жилые зоны. Избегая лишних перекрытий, автор проекта делает возможным осветить всё внутреннее пространство, причём функциональные зоны перетекают друг в друга. 

Вместо того чтобы, как это часто бывает, объединить кухню и столовую вместе, проектировщик строго разделяет эти пространства, в результате чего выигрывает их автономная функциональность.

Кухня

Residential MZO TARR Architects Кухня в стиле модерн
MZO TARR Architects

Residential

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

Отдельно, хотя бы вкратце, стоит рассмотреть интерьер дома. На примере кухни явственно очерчивается спектр декоративных находок проекта. Игра стилей продолжается и внутри. Сразу обращает на себя внимание технология “умного” освещения. По всему дому расположены сенсоры, управляющие встроенными светильниками непрямого освещения. Акцент на свет также делается выбором колорита интерьера и обилием отражающих свет поверхностей. Например, пол здесь выполнен из полированного натурального камня светлого тона.

Резюмируя, стоит особо заметить, с каким вниманием авторы проекта добиваются максимально эффективного использования площади дома. Здесь всё сделано с расчётом на уют и индивидуальные предпочтения хозяев. Прекрасный пример взаимодействия обеих сторон.

Прекрасный дом вдали от городской суеты

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо