Дом, окруженный лесом

Отличным местом для расположения семейного дома выбран участок, который находится в лесном массиве, в поселке Марки близ Варшавы.

Он расположен на окраине леса, в окружении деревьев, роскошной зелени и имеет довольно большую прилегающую территорию с газонами и клумбами. Все вокруг наполнено ароматами леса, живой природы и свежим, чистым воздухом. Этот семейный дом разработали архитекторы компании ARB, в задачу которых входило создание идеального дома, удовлетворяющего потребности всех его жильцов и требование наделить его максимально возможным функционалом, выгодно выделяющим это жилище на фоне прочих похожих домов.

Архитекторы отлично справились с поставленной задачей. Им удалось построить простой, и в то же время удобный и функциональный дом, который отлично вписался в окружающую пригородную обстановку.