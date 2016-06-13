Дом, окруженный лесом

Отличным местом для расположения семейного дома выбран участок, который находится в лесном массиве, в поселке Марки близ Варшавы.
Он расположен на окраине леса, в окружении деревьев, роскошной зелени и имеет довольно большую прилегающую территорию с газонами и клумбами. Все вокруг наполнено ароматами леса, живой природы и свежим, чистым воздухом. Этот семейный дом разработали архитекторы компании ARB, в задачу которых входило создание идеального дома, удовлетворяющего потребности всех его жильцов и требование наделить его максимально возможным функционалом, выгодно выделяющим это жилище на фоне прочих похожих домов.
Архитекторы отлично справились с поставленной задачей. Им удалось построить простой, и в то же время удобный и функциональный дом, который отлично вписался в окружающую пригородную обстановку.
Геометрическая форма дома отличается особой простотой. Остроконечной формы шатровая крыша покрывает также и балкон второго этажа дома, и отделана белым материалом. Со стороны сада фасад выкрашен в светло-серый цвет. Строгость формы дома и его отделки с сочетанием серого и белого цвета не режет глаз, выглядит довольно спокойно и привлекательно.
Особенностью этого семейного дома является его асимметричность, выраженная в вытянутости. Эта форма выглядит динамично и привлекательно.
Местность, на которой расположен этот семейный дом, довольно живописна. Его окружают высокие деревья роскошного леса. Все вокруг благоухает зеленью, чувствуется аромат лесных деревьев. Слышен шум ветра, который похож на звуки морских волн. Это навевает приятные мысли об отдыхе, позволяет легко расслабиться и спокойно отдыхать. Виды, открывающиеся с любой стороны дома, покоряют своей естественной красотой.
Все особенности региона, в котором построен этот семейный дом, учтены в полном объеме. Это выражается как в форме, так и в цветовых решениях, а также в возможности максимально использовать все преимущества жизни в окружении живой природы.
Поэтому довольно много внимания уделено внешней зоне отдыха и возможности комфортного пребывания на открытом воздухе довольно длительное время. Стремление быть как можно ближе к природе воплощено в создании открытой террасы и оборудовании дома большими, светлыми окнами. Для защиты от чрезмерного солнечного света оконные проемы снабжены деревянными ставнями.
Дом также выделяется своей особенной гармонией с высокими деревьями, растущими в лесу. Его крыша имеет необычную форму, и плавно перетекает из одного уровня на другой, гармонично соединяя между собой все элементы строения. Каждая стена дома имеет достаточное количество просторных окон и остеклений. Они распределены по высоте неравномерно, чтобы учесть особенности природного ландшафта и желания архитекторов предоставить жильцам возможность наслаждаться самыми прекрасными видами, открывающимися с каждой стороны и из любой комнаты.
Деревянные ставни органично дополняют особенный стиль фасада и делают его вид более естественным и оригинальным.
Со стороны улицы расположен главный вход в дом. Отсюда отлично просматриваются особенности его фасада и основные элементы архитектуры.
С фасадной части крыша дома выглядит слегка выступающей над всем зданием, создавая козырек над балконом, а сам дом как бы уходит вглубь участка. Стены окрашены в бело-серые полосы, повторяющие общий цвет дома. Эта цветовая комбинация выделяет дом на фоне бурной зелени и освежает общий вид всего участка.
Окна первого этажа достаточно большие и пропускают внутрь помещения довольно много света и солнца, согревая его уютом и теплом. Фасадные окна также снабжены массивными деревянными ставнями, выполненными в сельском стиле – слегка грубовато, но не менее очень привлекательно.
Стильно выглядят дорожки, ведущие к дому и вымощенные в саду. Они выложены из серого булыжника, органично вписывающегося в общую картину всего участка. Натуральный камень идеально уложен в ровные дорожки и выглядит просто, но в то же время интересно, привлекая к себе внимание идеальной формой и благородством цвета.
Благодаря огромному количеству больших окон дом изнутри выглядит довольно просторным. Из уютной гостиной открывается прекрасный вид на сад, пройти в который можно через двойные двери, минуя просторную террасу. На террасе, обустроенной на участке довольно просторно, достаточно места для отдыха не только всей семье, но и большой компании.
Интерьер дома выдержан в теплой цветовой палитре. Здесь преобладают коричневые и бежевые тона. Они создают уютную атмосферу и дарят особое настроение в доме – спокойное и умиротворенное.
Зона отдыха гостиной оборудована диванами прямых форм с мягкими подушками и кушетками. Здесь все располагает к приятному отдыху в уединении или в приятной компании близких людей.
Дополняют обстановку в гостиной интересные картины, телевизор и другие, предметы интерьера.
Рабочий кабинет расположен рядом с гостиной и является полуоткрытым домашним офисом. Он оснащен рабочим столом и другими необходимыми для работы вещами. Здесь могут работать не только родители, но и дети. Кроме того, одна стена оснащена книжными полками, на которых можно размещать не только книги, альбомы, но и другие семейные реликвии.
В этой комнате нет дверей, Сделано это, чтобы не ограничивать рабочее пространство и предоставить возможность членам семьи общаться даже во время работы.
Еще одним интересным элементом зоны отдыха в гостиной является камин. Он оригинально отделан разноцветным натуральным камнем. Цвет и текстура этого материала, а также особенности стены, в которую встроен камин, значительно оживляют интерьер зоны отдыха, и позволяют выделить его как особенный декоративный элемент.
Сам по себе камин позволяет создать в доме еще более уютную и интимную зону, которая предназначена для самых спокойных и тихих семейных посиделок.
Элегантная полуоткрытая кухня имеет узкую и удлиненную форму. С обеих сторон этой комнаты встроена современная кухонная мебель, с удобными полками и всей необходимой современной кухонной техникой. Использование открытых полок позволяет использовать все кухонное пространство с максимальным удобством.
Несмотря на вытянутую форму и изобилие мебели здесь достаточно комфортно и удобно готовить пищу. В отделке кухни, впрочем, как и в других помещениях дома применены натуральные материалы. Тонированные поверхности столов и тумбочек выгодно выделяют это мебель и подчеркивают ее элегантность и красоту.
Интерьер кухни хорошо освещается не только при помощи искусственного освещения. Много естественного света проникает через огромные окна гостиной, встроенные от пола до потолка.