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Черный дом с интересной планировкой

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR
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Сегодня мы покажем вам семейный дом, который был построен в сельской местности. В первую очередь он отличается тем, что был окрашен в черный цвет. Проект был реализован архитектурной фирмой Bohn Architekten. Дом имеет актуальный и современный дизайн, индивидуальный стиль.

Вид на северо-запад

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Дома в скандинавском стиле
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

С северо-западной стороны расположен бетонный куб, который выступает в качестве защищенного открытого пространства. Он не связан с основным домом, позиционирует себя как независимая часть здания. Она была разделена на две зоны: с одной стороны есть закрытая зона, а на другой – открытая, позволяющая любоваться имеющимися пейзажами. Напольное покрытие  бетонного куба сделано из дерева, что, несомненно, обеспечивает связь с природой.

Внешний вид и его особенности

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Дома в скандинавском стиле
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Контуры дома достаточно простые и четкие. Все окна были установлены заподлицо с фасадом. Оконные рамы имеют черную окраску и гармонично вписываются в форму дома. Некоторым этот жом напоминает детский рисунок.

Форма

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Дома в скандинавском стиле
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Простая прямоугольная форма гармонично вписывается к примыкающей конструкции здания. Двускатная крыша имеет наклон 45 градусов. Мы видим черный цвет дома, который был применен для наружного корпуса, крыши в виде черных цементно-волокнистых панелей. Особенно популярен этот строительный материал был уже в 1960-е годы и был использован для многих фасадов. За последнее десятилетие эти панели снова празднуют свое возвращение.

Терраса с видом на гостиную

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Дома в скандинавском стиле
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Из-за полной высоты остекления интерьер сливается с наружным пространством. Жилая площадь по задумке дизайнеров была отделена от столовой и кухни. Гостиной принадлежит только одна задача – обеспечить отдых и досуг.

Обеденная зона

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Столовая комната в скандинавском стиле
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Столовая находится на первом этаже. Благодаря такому количеству стеклянных поверхностей обеспечивается хорошая освещенность помещения. Мебель и освещение, представленные в этой столовой, были разработаны датским дизайнером и архитектором Арне Якобсеном.

Мебель и встроенная деревянная лестница

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Силуэт дома становится особенно отчетливым в помещении высотой 9 м. Непосредственно у лестницы мы видим перегородку, которая также служит в качестве перил для лестницы. Лестница берет на себя не только задачу преодоления высоты, но она еще и оснащена полками, используемыми для книг. Для того чтобы оснастить комнату достаточным светом, были установлены несколько мансардных окон.

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Рабочий кабинет

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR Рабочий кабинет в скандинавском стиле
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Мы входим в сердце дома. Здесь размещается  офис, который предлагает достаточно места. Парапет в помещении удачно интегрирован и имеет полки для хранения канцелярских принадлежностей. На первом этаже вы найдете ванную комнату и отдельные комнаты и спальню.

Итоги

Haus Bernhard, Bohn Architekten GbR Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR
Bohn Architekten GbR

В общем, планировка дома достаточно ясна. В помещении рабочего кабинета видна максимальная высота в девять метров, что дает потрясающее чувство при нахождении внутри. Мансардные окна обеспечивают оптимальное освещение интерьера.

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