Черный дом с интересной планировкой

Силуэт дома становится особенно отчетливым в помещении высотой 9 м. Непосредственно у лестницы мы видим перегородку, которая также служит в качестве перил для лестницы. Лестница берет на себя не только задачу преодоления высоты, но она еще и оснащена полками, используемыми для книг. Для того чтобы оснастить комнату достаточным светом, были установлены несколько мансардных окон.