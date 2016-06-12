Черный дом с интересной планировкой

Сегодня мы покажем вам семейный дом, который был построен в сельской местности. В первую очередь он отличается тем, что был окрашен в черный цвет. Проект был реализован архитектурной фирмой Bohn Architekten. Дом имеет актуальный и современный дизайн, индивидуальный стиль.
С северо-западной стороны расположен бетонный куб, который выступает в качестве защищенного открытого пространства. Он не связан с основным домом, позиционирует себя как независимая часть здания. Она была разделена на две зоны: с одной стороны есть закрытая зона, а на другой – открытая, позволяющая любоваться имеющимися пейзажами. Напольное покрытие бетонного куба сделано из дерева, что, несомненно, обеспечивает связь с природой.
Контуры дома достаточно простые и четкие. Все окна были установлены заподлицо с фасадом. Оконные рамы имеют черную окраску и гармонично вписываются в форму дома. Некоторым этот жом напоминает детский рисунок.
Простая прямоугольная форма гармонично вписывается к примыкающей конструкции здания. Двускатная крыша имеет наклон 45 градусов. Мы видим черный цвет дома, который был применен для наружного корпуса, крыши в виде черных цементно-волокнистых панелей. Особенно популярен этот строительный материал был уже в 1960-е годы и был использован для многих фасадов. За последнее десятилетие эти панели снова празднуют свое возвращение.
Из-за полной высоты остекления интерьер сливается с наружным пространством. Жилая площадь по задумке дизайнеров была отделена от столовой и кухни. Гостиной принадлежит только одна задача – обеспечить отдых и досуг.
Столовая находится на первом этаже. Благодаря такому количеству стеклянных поверхностей обеспечивается хорошая освещенность помещения. Мебель и освещение, представленные в этой столовой, были разработаны датским дизайнером и архитектором Арне Якобсеном.
Силуэт дома становится особенно отчетливым в помещении высотой 9 м. Непосредственно у лестницы мы видим перегородку, которая также служит в качестве перил для лестницы. Лестница берет на себя не только задачу преодоления высоты, но она еще и оснащена полками, используемыми для книг. Для того чтобы оснастить комнату достаточным светом, были установлены несколько мансардных окон.
Мы входим в сердце дома. Здесь размещается офис, который предлагает достаточно места. Парапет в помещении удачно интегрирован и имеет полки для хранения канцелярских принадлежностей. На первом этаже вы найдете ванную комнату и отдельные комнаты и спальню.
В общем, планировка дома достаточно ясна. В помещении рабочего кабинета видна максимальная высота в девять метров, что дает потрясающее чувство при нахождении внутри. Мансардные окна обеспечивают оптимальное освещение интерьера.