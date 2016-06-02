Старый дом для молодой семьи

Время, стремительно несясь вперёд оставляет после себя руины. Такой вид открывается новому ангелу художника Пауля Клее, и что-то сродни этому ощущаем мы взирая на плоды человеческих усилий по прошествии лет. Здания, когда-то составлявшие предмет гордости хозяев и архитекторов, со временем начинают будить в нас скорее некое неопределённое чувство, откровенно противоположное безмятежному покою, которого мы ищем, создавая семейное гнездо.

Таков был и этот дом, расположенный в городке Клостерно́йбург, к северу от Вены – по прошествии порядка 40 лет своей жизни он значительно пообтрепался и в конце концов перестал отвечать некоторым элементарным требованиям уюта. Хозяева, пожелавшие изменить положение вещей, с энергией и энтузиазмом взялись за его восстановление и переделку.

Новый проект, за разработку которого взялись специалисты из Studio Berner.Stolz Architekten, делал ставку на естественный свет, которого должно было стать больше, и на облагораживание сада. Вот, что получилось в результате.