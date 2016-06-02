Старый дом для молодой семьи

Время, стремительно несясь вперёд оставляет после себя руины. Такой вид открывается новому ангелу художника Пауля Клее, и что-то сродни этому ощущаем мы взирая на плоды человеческих усилий по прошествии лет. Здания, когда-то составлявшие предмет гордости хозяев и архитекторов, со временем начинают будить в нас скорее некое неопределённое чувство, откровенно противоположное безмятежному покою, которого мы ищем, создавая семейное гнездо.
Таков был и этот дом, расположенный в городке Клостерно́йбург, к северу от Вены – по прошествии порядка 40 лет своей жизни он значительно пообтрепался и в конце концов перестал отвечать некоторым элементарным требованиям уюта. Хозяева, пожелавшие изменить положение вещей, с энергией и энтузиазмом взялись за его восстановление и переделку.
Новый проект, за разработку которого взялись специалисты из Studio Berner.Stolz Architekten, делал ставку на естественный свет, которого должно было стать больше, и на облагораживание сада. Вот, что получилось в результате.
До реконструкции дом выглядел немного мрачным и будто оставленным бастионом в сельской местности. Наводящие тоску и повсеместно распространённые цвета: серый, белый и коричневый – завершали картину однообразия квадратных окон и массивных стен.
Этот тяжеловесный агрегат венчался запущенным пологим садом, хранящем мысль о нереализованном ландшафтном потенциале. В целом, нельзя сказать, чтобы всё было дурно, но впечатление этот провинциальный ансамбль производил скорее удручающее, чем радостное.
В рамках мероприятий по реконструкции и восстановлению архитектурное агентство провело впечатляющую работу. Первым делом в глаза бросается организованная застеклённая веранда в среднем объёме здания. За счёт неё архитекторы расширили гостиную, целиком проникнутую дневным светом. Плоская кровля веранды выступает пластическим контрапунктом классической двускатной крыше дома. Интеграция двух структурных элементов в одном позволила осовременить наружность дома.
Кроме прочего были увеличены окна верхнего этажа, перекрашен фасад и, наконец, высажен сад: площадка перед домом была избавлена от случайного рельефа и высажена идеальным газоном, обрамлённым ненавязчивыми декоративными посадками.
Старая кухня буквально христоматийно воплощала в себе устоявшийся образ относительно недавнего и скучного прошлого. Эта сверхтипичная монотонность кухонного гарнитура в кремовых и бежевых тонах, завершённая столом клеёнчатой скатертью. Пол, безыскусно пародирующий подобие камня, громоздкие карнизы и старомодная лампа под вязанным абажуром – всё это совершенно не согласовалось с запросом хозяев на светлый, гостеприимный и открытый интерьер.
Радикальные перемены! Ни форма , ни цвет , ни расположение не напоминают о прошлом. Расширенный благодаря остеклению веранды объём кухни превратился в гостиную-столовую, отгороженную от зоны готовки кухонным островом. Игра естественного и искусственного, разведённого по зонам и уровням, света вкупе с лёгкостью белой мебелью усугубляют эффект произведённый расширением помещения.
Прежде именно из гостиной был единственный выход на широкую террасу-балкон. Та же плитка, что выстилала пол кухни, определяет тон визуального переживания и здесь. Не смотря на ряд существенных бытовых преимуществ, такой пол всё же угнетает своей необоримой тотальностью. Темно-коричневые двери и оконные рамы и тусклое освещение доводят впечатление тяжести до логического предела.
Объём гостиной был так же сопряжён с кухней-верандой. Ломаная геометрия помещения ещё пуще раскрывает идею свободного пространства, окаймлённого светом – полноростовыми стеклянными стенами.
Бывший просторный, но не функциональный балкон сократился, но стал уютнее благодаря навесу, плитой продолжающему кровлю веранды, и решению пола.
Едва ли можно представить себе просторный семейный дом 70-х без стеклоблоков! Два больших оконных проёма, забранных стеклоблоком, быть может и не так дурны, но совершенно блокируют воображение. В этом им, порождениям своего времени, потворствуют тёмно-коричневые перила и имитирующая природный камень плитка.
Прозрачная свежесть, культивированная в этом проекте, и здесь не даёт осечки: помещения не узнать! Воздух, светоносные поверхности, половые доски – всё сообщает общий посыл интерьеру: “всё здесь сделано для радостной, комфортной жизни людей!” Ничто не задерживает света, как бы ветром проносящегося снизу вверх по ступеням.