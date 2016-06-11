МЕГА-роскошная вилла с бассейном

Интерьер виллы продолжает сочетание уровней пространства, заданное фасадом здания. Белые гладкие стены, глянцевый потолок, колонны и стеклянные лестницы образуют плавные переходы по горизонтали – от одной зоны комнаты к другой, и по вертикали – от одного этажа к другому. Весь объем интегрирован в единый комплекс, наполнен светом и воздухом. И в то же время, есть масса уютных, уединенных уголков: с диванчиком или креслом, у панорамного окна и в отдалении от жарких солнечных лучей.