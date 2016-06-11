МЕГА-роскошная вилла с бассейном

Проект этой виллы явно не затронули наступающие волны финансовых кризисов, что дало архитекторам возможность построить дом не только уютным, но и действительно впечатляющим: бассейны, фонтаны, яркие ночные огни, простор ультрасовременных интерьеров и легкий глянец гламура в декоре.
Широкий фронтальный фасад дома – яркий и открытый, открытые кубы из стекла и бетона распахнуты навстречу зелени тропического климата. Простая форма архитектурных элементов здания позволила архитекторами затеять интересную разноуровневую игру в конструкции. Горизонтальные полоски бетона перекрывают стеклянные фасады то ниже, то выше, отдельные части дома выступают вперед кубами, другие – чуть скрыты на заднем плане.
Естественно, что оборотная сторона дома нисколько не уступает парадной. Продолжая свою экскурсию вокруг этой белоснежной виллы, мы выходим на
скромный задник дворик с зеленым газоном, пальмами, прозрачной синевой огромного открытого бассейна и тенистыми верандами вокруг дома. Невесомые лестницы с прозрачными стеклянными перилами поднимаются вверх, на второй этаж. Так что попасть к бассейну с террасами можно сразу из спален.
Великолепие широкого бассейна, протянувшегося вдоль всей террасы виллы, дополняет до совершенства каскад фонтанов, обрушивающихся из арочной конструкции с подсветкой, легкие тонкие струи, взмывающие вверх из угла бассейна и бурлящий гейзер в мраморной чаше джакузи.
Дневную свежесть красок и живость оттенков пышной зелени в саду сменяет яркое ночное освещение. Глубина бассейна и чаши с гейзером отсвечивают бирюзовым в синих сумерках, а светящийся яркими огнями фасад дома похож на белоснежный круизный лайнер на фоне ночного неба.
Интерьер виллы продолжает сочетание уровней пространства, заданное фасадом здания. Белые гладкие стены, глянцевый потолок, колонны и стеклянные лестницы образуют плавные переходы по горизонтали – от одной зоны комнаты к другой, и по вертикали – от одного этажа к другому. Весь объем интегрирован в единый комплекс, наполнен светом и воздухом. И в то же время, есть масса уютных, уединенных уголков: с диванчиком или креслом, у панорамного окна и в отдалении от жарких солнечных лучей.
В одной из частей открытого пространства обустроена зона кухни: белый и черный глянец, немного гламурного стиля в синеве потолочной подсветки. Под стать кухне и столовая зона с шикарным белым глянцевым столом и высокими белыми же стульями. Конечно, для северных широт такое обилие белого глянца могло бы стать излишне холодным, но на фоне яркого солнца, зелени пальм, синевы безоблачного неба белоснежность виллы в тропическом стиле смотрится подчеркнуто роскошно.