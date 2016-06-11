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МЕГА-роскошная вилла с бассейном

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле модерн Бетон Белый
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Проект этой виллы явно не затронули наступающие волны финансовых кризисов, что дало архитекторам возможность построить дом не только уютным, но и действительно впечатляющим: бассейны, фонтаны, яркие ночные огни, простор ультрасовременных интерьеров и легкий глянец гламура в декоре.

Главный фасад

homify Дома в стиле модерн Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Широкий фронтальный фасад дома – яркий и открытый,  открытые кубы из стекла и бетона распахнуты навстречу зелени тропического климата. Простая форма архитектурных элементов здания позволила архитекторами затеять интересную разноуровневую игру в конструкции. Горизонтальные полоски бетона перекрывают стеклянные фасады то ниже, то выше, отдельные части дома выступают вперед кубами, другие – чуть скрыты на заднем плане.

Задний дворик

homify Дома в стиле модерн Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Естественно, что оборотная сторона дома нисколько не уступает парадной. Продолжая свою экскурсию вокруг этой белоснежной виллы, мы выходим на скромный задник дворик с зеленым газоном, пальмами, прозрачной синевой огромного открытого бассейна и тенистыми верандами вокруг дома. Невесомые лестницы с прозрачными стеклянными перилами поднимаются вверх, на второй этаж. Так что попасть к бассейну с террасами можно сразу из спален. 

Водные каскады в бассейне

homify Бассейн Бетон Синий
homify

homify
homify
homify

Великолепие широкого бассейна, протянувшегося вдоль всей террасы виллы, дополняет до совершенства каскад фонтанов, обрушивающихся из арочной конструкции с подсветкой, легкие тонкие струи, взмывающие вверх из угла бассейна и бурлящий гейзер в мраморной чаше джакузи.

Ночное освещение

homify Дома в стиле модерн Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Дневную свежесть красок и живость оттенков пышной зелени в саду сменяет яркое ночное освещение. Глубина бассейна и чаши с гейзером отсвечивают бирюзовым в синих сумерках, а светящийся яркими огнями фасад дома похож на белоснежный круизный лайнер на фоне ночного неба. 

Открытое пространство гостиной

homify Балкон, веранда и террасаМебель Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Интерьер виллы продолжает сочетание уровней пространства, заданное фасадом здания. Белые гладкие стены, глянцевый потолок, колонны и стеклянные лестницы образуют плавные переходы по горизонтали – от одной зоны комнаты к другой, и по вертикали – от одного этажа к другому. Весь объем интегрирован в единый комплекс, наполнен светом и воздухом. И в то же время, есть масса уютных, уединенных уголков: с диванчиком или креслом, у панорамного окна и в отдалении от жарких солнечных лучей.

Стильная зона кухни

homify КухняСтолы и стулья Камень Белый
homify

homify
homify
homify

В одной из частей открытого пространства обустроена зона кухни: белый и черный глянец,  немного гламурного стиля в синеве потолочной подсветки. Под стать кухне и столовая зона с шикарным белым глянцевым столом и высокими белыми же стульями. Конечно, для северных широт такое обилие белого глянца могло бы стать излишне холодным, но на фоне яркого солнца, зелени пальм, синевы безоблачного неба белоснежность виллы в тропическом стиле смотрится подчеркнуто роскошно.

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