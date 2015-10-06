Как лучше всего разместить спортивный уголок для детей

Спортивный уголок для детей - как шкатулка с многими секретами. Тут можно и попрыгать, и полазить, и вообразить какие-то новые приключения, и соорудить свой маленький домик – каждый день по-новому, каждый раз по-своему.
Ну а все вопросы, связанные с планировкой комнаты, чтобы хватило места для спортивного уголка, с безопасным и удобным размещением всех этих лесенок, бордюров и канатов – это конечно полностью лежит в зоне ответственности родителей. Особое внимание здесь нужно обратить на простоту основных элементов спортивного уголка – ведь ребенок будет взбираться по ним достаточно быстро, увлеченный какой-нибудь своей затеей. Поэтому лучше пусть ступеньки будут удобными и устойчивыми, а верхние ярусы спортивных дорожек прочно огорожены сетчатыми страховочными перилами. Тогда вы сможете смело предоставить ребенку полную свободу действий в пространстве его комнаты и спортивного уголка, не нарушая полет детской фантазии в играх запретами и постоянными окриками.
Вся эта детская комната представляет собой уютный домик для подвижного ребенка, эмоциональная, яркая. Здесь вы найдете и спортивный уголок, и домик на втором этаже над кроватью, и большое пространство для игр на зеленом коврике. Весь интерьер комнаты и его спортивные детали выполнены с нетривиальным подходом к каждому предмету и самое главное – с внимательным отношением к потребностям ребенка. СТУДИЕЙ ДИЗАЙНА INTERIOR DESIGN IDEAS здесь создан настоящий мир для маленького непоседы, чтобы именно ему было комфортно в этой комнате жить и развиваться.
Растите маленького летчика – решительного и смелого, веселого и непоседливого? Тут, конечно, не обойтись и без ярких самолетов во всю стену, и без лесенок под самый потолок – ведь именно оттуда лучше всего взмывают ввысь и летят в самый дальний угол комнаты бумажные самолетики и подушки-бомбами вслед за ними. Удачный вариант спортивного уголка для детей – простой, компактный, с прочными креплениями к стене. Такой небольшой, но функциональный комплекс поместится даже в комнате самых скромных размеров и не будет отнимать лишнее пространство.
Чем еще можно украсить комнату для ребенка – посмотрите в статье Комната для мальчика: идеи интерьера.
С таким спортивным уголком в детской комнате можно вообразить себя и капитаном, и пиратом, и даже наверное ловкой обезьянкой в лианах джунглей, забираясь по канату на самый верх лесенки в поисках клада. Здесь есть все, что может пригодится для настоящего приключения: высокие горы – лазалки по стене, широкие реки – зеленые коврики на полу, обезьяны, бегемоты и зеленый попугай вероятно тоже где-то прячется на ветвистой пальме.
Маленькие принцессы тоже любят приключения, быстро бегать и высоко лазать. Но, если мальчишки воображают себя просто капитанами, на крайний случай – космонавтами, то у девочек, даже у самых маленьких – должен быть свой Париж! И розовая Эйфелева башня в виде спортивного уголка для детей – изящная как сплетения металлического кружева главной парижской достопримечательности и воздушная как верхние ярусы башни. Конечно, забравшись на самый верх такого спортивного уголка наша принцесса не попадет как в парижской Эйфелевой башне в знаменитый ресторан высокой кухни Ле Жюль Верн, но зато в свой мир озорных приключений и восторженных сказок – легко.
Наверное многие дети мечтают построить свой маленький дом на дереве в саду и, укрывшись там за зелеными раскидистыми ветвями, плавно покачивающимися на ветру – смотреть в небо, считать облака, забираться на самую высокую ветку как дикий тигр, и затаившись в засаде, охотиться как индеец на бабочек и воробьев. Но, к сожалению, и лето с каникулами заканчивается быстро, и не всегда найдется даже за целое лето в деревне у бабушки такое вот подходящее дерево. Спортивный уголок для детей в виде большого зеленого раскидистого исполина, оборудованный родителями с заботой и любовью и, наверное, с воспоминаниями о собственном детстве, дает маленьким искателям приключений полностью погрузиться в атмосферу лета и веселых игр. Конечно, спортивный комплекс занимает много места и поместится не в каждой комнате, но такой домик на дереве, безусловно, всегда будет лучшим подарком для юных сорванцов.
Спортивный комплекс в уличном стиле на фоне яркого панно-граффити заставит, возможно, сдвинуться сознание взрослого человека и поздороваться глаза-в- глаза с перевернутым портретом Альберта Эйнштейна, а вот для подростка такой энергичный интерьер будет вполне подходящим. Спортивный уголок станет законным центром этой активной комнаты, где друзья смогут соревноваться друг с другом в разнообразных кульбитах и подтягиваниях на скорость.
Оригинальный вариант спортивного комплекса – соорудить вдоль одной из стен детской второй ярус, специально для детских подвижных игр и веселый пряток. Забравшись по лесенке в такой спортивный уголок, дети попадают в просторное и интересно организованное пространство для игр, причем это нисколько не сокращает площадь основной части комнаты. Под навесной конструкцией спортивного комплекса прекрасно нашли свое место и уютный диванчик, и большой вместительный шкаф с книгами.
Простота и функциональность, натуральные материалы – вот базовые составляющие, благодаря которым в детской комнате удачно нашлось место для небольшого, но многокомпонентного спортивного уголка. В общий лаконичный стиль комнаты легко вписывается белый прямоугольник мягкого коврика на полу под спортивным комплексом и разнообразные лесенки и снаряды на стене. Стиль лофт далеко не самый традиционный вариант для оформления детских комнат, но в данном случае именно такое интерьерное решение позволило разместить на небольшой площади несколько совершенно разных по использованию зон пространства, в том числе и столь важный для развития ребенка спортивный уголок. Всегда можно немного передохнуть, отвлечься, повисев на перекладине – размять спину, уставшую от долгих домашних уроков за столом.
Новый город
Динамичный интерьер комнаты для подростка в стиле гоночной тематики вполне гармонично дополняет лаконичный спортивный уголок – металлическая лесенка и подвешенная на турниках боксерская груша. Такое размещение достаточно тяжелого спортивного снаряда решает ряд проблем и с прочным монтажом, и с удобным расположением боксерской груши в комнате.