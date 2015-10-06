Как лучше всего разместить спортивный уголок для детей

Спортивный уголок для детей - как шкатулка с многими секретами. Тут можно и попрыгать, и полазить, и вообразить какие-то новые приключения, и соорудить свой маленький домик – каждый день по-новому, каждый раз по-своему.

Ну а все вопросы, связанные с планировкой комнаты, чтобы хватило места для спортивного уголка, с безопасным и удобным размещением всех этих лесенок, бордюров и канатов – это конечно полностью лежит в зоне ответственности родителей. Особое внимание здесь нужно обратить на простоту основных элементов спортивного уголка – ведь ребенок будет взбираться по ним достаточно быстро, увлеченный какой-нибудь своей затеей. Поэтому лучше пусть ступеньки будут удобными и устойчивыми, а верхние ярусы спортивных дорожек прочно огорожены сетчатыми страховочными перилами. Тогда вы сможете смело предоставить ребенку полную свободу действий в пространстве его комнаты и спортивного уголка, не нарушая полет детской фантазии в играх запретами и постоянными окриками.