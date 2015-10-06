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Как лучше всего разместить спортивный уголок для детей

Перла Вереника Перла Вереника
Бирюзовое очарование, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Детская комнатa в стиле кантри
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Спортивный уголок для детей  - как шкатулка с многими секретами. Тут можно и попрыгать, и полазить, и вообразить какие-то новые приключения, и соорудить свой маленький домик – каждый день по-новому, каждый раз по-своему. 

Ну а все вопросы, связанные с планировкой комнаты, чтобы хватило места для спортивного уголка, с безопасным и удобным размещением всех этих лесенок, бордюров и канатов – это конечно полностью лежит в зоне ответственности родителей. Особое внимание здесь нужно обратить на простоту основных элементов спортивного уголка – ведь ребенок будет взбираться по ним достаточно быстро, увлеченный какой-нибудь своей затеей. Поэтому лучше пусть ступеньки будут удобными и устойчивыми, а верхние ярусы спортивных дорожек прочно огорожены сетчатыми страховочными перилами. Тогда вы сможете смело предоставить ребенку полную свободу действий в пространстве его комнаты и спортивного уголка, не нарушая полет детской  фантазии в играх запретами и постоянными окриками.

Спортивный домик

Спортивный интерьер детской комнаты Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Детская комнатa в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Спортивный интерьер детской комнаты

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Вся эта детская комната представляет собой уютный домик для подвижного ребенка, эмоциональная, яркая. Здесь вы найдете и спортивный уголок, и домик на втором этаже над кроватью, и большое пространство для игр на зеленом коврике. Весь интерьер комнаты и его спортивные детали выполнены с нетривиальным подходом к каждому предмету и самое главное – с внимательным отношением к потребностям ребенка. СТУДИЕЙ ДИЗАЙНА INTERIOR DESIGN IDEAS здесь создан настоящий мир для маленького непоседы, чтобы именно ему было комфортно  в этой комнате жить и развиваться.

От винта!

Дизайн проект квартиры в Коломягах, MoRo MoRo Детская комнатa в классическом стиле
MoRo

Дизайн проект квартиры в Коломягах

MoRo
MoRo
MoRo

Растите маленького летчика – решительного и смелого, веселого и непоседливого? Тут, конечно, не обойтись и без ярких самолетов во всю стену, и без лесенок под самый потолок – ведь именно оттуда лучше всего взмывают ввысь и летят в самый дальний угол комнаты бумажные самолетики и подушки-бомбами вслед за ними. Удачный вариант спортивного уголка для детей – простой, компактный,  с прочными креплениями к стене. Такой небольшой, но функциональный комплекс поместится даже в комнате самых  скромных размеров и не будет отнимать лишнее пространство.

Чем еще можно украсить комнату для ребенка – посмотрите в статье Комната для мальчика: идеи интерьера.

А в Африке горы вот такой вышины!

Бирюзовое очарование, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Детская комнатa в стиле кантри
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>

Бирюзовое очарование

Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>
Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"

С таким спортивным уголком в детской комнате можно вообразить себя и капитаном, и пиратом, и даже наверное ловкой обезьянкой в лианах джунглей, забираясь по канату на самый верх лесенки в поисках клада.  Здесь есть все, что может пригодится для настоящего приключения: высокие горы – лазалки по стене, широкие реки – зеленые коврики на полу, обезьяны, бегемоты и зеленый попугай вероятно тоже где-то прячется на ветвистой пальме.

На вершине Эйфелевой башни

игровая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Детские комната в эклектичном стиле
Eclectic DesignStudio

игровая

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

Маленькие принцессы тоже любят приключения, быстро бегать и высоко лазать. Но, если мальчишки воображают себя просто капитанами, на крайний случай – космонавтами, то у девочек, даже у самых маленьких – должен быть свой Париж! И розовая Эйфелева башня в виде спортивного уголка для детей – изящная как сплетения металлического кружева главной парижской достопримечательности и воздушная как верхние ярусы башни. Конечно, забравшись на самый верх такого спортивного уголка наша принцесса не попадет как в парижской Эйфелевой башне в знаменитый ресторан высокой кухни Ле Жюль Верн, но зато в свой мир озорных приключений и восторженных сказок – легко.

Настоящий дом на дереве

Идеальная игровая комната для малышей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Детская комната в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Идеальная игровая комната для малышей

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Наверное многие дети мечтают построить свой маленький дом на дереве в саду и, укрывшись там за зелеными раскидистыми ветвями, плавно покачивающимися на ветру – смотреть в небо, считать облака, забираться на самую высокую ветку как дикий тигр, и затаившись в засаде, охотиться как индеец на бабочек и воробьев. Но, к сожалению, и лето с каникулами заканчивается быстро, и не всегда найдется даже за целое лето в деревне у бабушки такое вот подходящее дерево. Спортивный уголок для детей в виде большого зеленого раскидистого исполина, оборудованный родителями с заботой и любовью и, наверное, с воспоминаниями о собственном детстве, дает маленьким искателям приключений полностью погрузиться в атмосферу лета и веселых игр. Конечно, спортивный комплекс занимает много места и поместится не в каждой комнате, но такой домик на дереве, безусловно, всегда будет лучшим подарком для юных сорванцов.

Кавардак?… Все относительно!

Комната для мальчика ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Детские комната в эклектичном стиле
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

Комната для мальчика

ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

Спортивный комплекс в уличном стиле на фоне яркого панно-граффити заставит, возможно, сдвинуться сознание взрослого человека и поздороваться глаза-в- глаза с перевернутым портретом Альберта Эйнштейна, а вот для подростка такой энергичный интерьер будет вполне подходящим. Спортивный уголок станет законным центром этой активной комнаты, где друзья смогут соревноваться друг с другом в разнообразных кульбитах и подтягиваниях на скорость. 

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Город под потолком

Apartament przy ul. Studenckiej w Krakowie, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Детская комната в стиле модерн
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Оригинальный вариант спортивного комплекса – соорудить вдоль одной из стен детской второй ярус, специально для детских подвижных игр и веселый пряток. Забравшись по лесенке в такой спортивный уголок, дети попадают в просторное и интересно организованное пространство для игр, причем это нисколько не сокращает площадь основной части комнаты. Под навесной конструкцией спортивного комплекса прекрасно нашли свое место и уютный диванчик, и большой вместительный шкаф с книгами.

Эко-стиль

Детская комната для мальчика Дом Солнца Детская комната в стиле лофт
Дом Солнца

Детская комната для мальчика

Дом Солнца
Дом Солнца
Дом Солнца

Простота и функциональность, натуральные материалы – вот базовые составляющие, благодаря которым в детской комнате удачно нашлось место для небольшого, но многокомпонентного спортивного уголка. В общий лаконичный стиль комнаты легко вписывается белый прямоугольник мягкого коврика на полу  под спортивным комплексом и разнообразные лесенки и снаряды на стене. Стиль лофт далеко не самый традиционный вариант для оформления детских комнат, но в данном случае именно такое интерьерное решение позволило разместить на небольшой площади несколько совершенно разных по использованию зон пространства, в том числе и столь важный для развития ребенка спортивный уголок. Всегда можно немного передохнуть, отвлечься, повисев на перекладине – размять спину,  уставшую от долгих домашних уроков за столом.

Скорость и сила

Дизайн детской мальчика в ЖК "Новый город" Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комната в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн детской мальчика в ЖК Новый город

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Динамичный интерьер комнаты для подростка  в стиле гоночной тематики вполне гармонично дополняет лаконичный спортивный уголок – металлическая лесенка и подвешенная на турниках боксерская груша. Такое размещение достаточно тяжелого спортивного снаряда решает ряд проблем и с прочным монтажом, и с удобным расположением боксерской  груши в комнате. 

Как правильно выбирать кухню
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