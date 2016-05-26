Идеальный дом для семьи с маленькими детьми

Тем из нас, кто подыскивает идеальный дом, стоит присмотреться к этому проекту. Японские архитекторы приложили немало усилий, чтобы сделать его не только стильным и комфортным, но также угодить самым молодым его резидентам — детям. Что такого, — спросит читатель — есть в этом доме, и чего нет в других проектах? Предлагаем один раз увидеть и взять на заметку некоторые идеи для вдохновения.