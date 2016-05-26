Идеальный дом для семьи с маленькими детьми

Тем из нас, кто подыскивает идеальный дом, стоит присмотреться к этому проекту. Японские архитекторы приложили немало усилий, чтобы сделать его не только стильным и комфортным, но также угодить самым молодым его резидентам — детям. Что такого, — спросит читатель — есть в этом доме, и чего нет в других проектах? Предлагаем один раз увидеть и взять на заметку некоторые идеи для вдохновения.
Что такое идеальный семейный дом? Вот вопрос, которым однажды задается каждый из нас. В первую очередь для нас важно, чтобы это было место, куда хочется возвращаться. Родовое гнездышко зовет всех членов семьи в свои стены, обещая покой, уют и гармонию. Такие критерии, как площадь, количество комнат, санузлов, качественная и долговечная отделка с использованием натуральных материалов и достойное оформление интерьеров, создают неповторимую атмосферу идеального пространства для жизни и отдыха.
Дом, представленный студией R1, имеет незатейливую (лишь на первый взгляд) форму, а его фасад — современное и простое оформление. Такое оформление является не случайным, так как одна часть дома посвящена приватной зоне и представляет собой что-то вроде постройки квартирного типа; другая предполагает общественные зоны: гостиную, столовую, кухню, библиотеку и так далее.
Планировка первой части дома практически делится на несколько основных функциональных пространств. Гостиная обозначена наличием диванной зоны с журнальным столиком. Дизайн интерьера максимально использует естественный свет, что поддерживает ощущение пространства во всех помещениях. Предполагается, что семья будет проводить совместное время именно здесь, поэтому визуальное общение с внешним миром за счет панорамных окон, отнюдь не является лишним.
Размер и цвет мебели создает благоприятное самочувствие.Ее расположение оставляет много свободного места, что позволяет маленьким детям шуметь и бегать в свое удовольствие. Лестница имеет универсальный дизайн и оборудована хромированным поручнем. Кухня расположена в непосредственной близости от столовой – под галереей. Благодаря большому количеству шкафов, её можно считать весьма функциональной. Важно, что это пространство спланировано так, что дети будут находиться все время в поле зрения родителей.
Эта зона может иметь несколько назначений. В первую очередь, здесь предполагается проведение больших семейных торжеств. Также здесь можно устраивать образовательные игры и посиделки в кругу детей, или, при необходимости, провести переговоры или деловое совещание. Атмосфера в комнате имеет игривый, но в то же время универсальный характер.
Обе части здания соединены крытой террасой, расположенной непосредственно за двумя раздвижными деревянными панелями. В настоящий момент одна из стен открыта, и мы можем увидеть, что терраса имеет стеклянную крышу. Возможность укрыться от сильного ветра или других проявлений природы в тандеме с ненавязчивым озеленением создают в этом пространстве ощущение покоя.