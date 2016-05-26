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Идеальный дом для семьи с маленькими детьми

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おおわだシード, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Дома в стиле модерн
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Тем из нас, кто подыскивает идеальный дом, стоит присмотреться к этому проекту. Японские архитекторы приложили немало усилий, чтобы сделать его не только стильным и комфортным, но также угодить самым молодым его резидентам — детям. Что такого, — спросит читатель — есть в этом доме, и чего нет в других проектах? Предлагаем один раз увидеть и взять на заметку некоторые идеи для вдохновения.

Семейное гнездышко

おおわだシード, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Дома в стиле модерн
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Что такое идеальный семейный дом? Вот вопрос, которым однажды задается каждый из нас. В первую очередь для нас важно, чтобы это было место, куда хочется возвращаться. Родовое гнездышко зовет всех членов семьи в свои стены, обещая покой, уют и гармонию. Такие критерии, как площадь, количество комнат, санузлов, качественная и долговечная отделка с использованием натуральных материалов и достойное оформление интерьеров, создают неповторимую атмосферу идеального пространства для жизни и отдыха.

Продуманная архитектура

おおわだシード, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Дома в стиле модерн
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Дом, представленный студией R1, имеет незатейливую (лишь на первый взгляд) форму, а его фасад — современное и простое оформление. Такое оформление является не случайным, так как одна часть дома посвящена приватной зоне и представляет собой что-то вроде постройки квартирного типа; другая предполагает общественные зоны: гостиную, столовую, кухню, библиотеку и так далее.

Дети – это движение

おおわだシード, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Гостиная в стиле модерн
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Планировка первой части дома практически делится на несколько основных функциональных пространств. Гостиная обозначена наличием диванной зоны с журнальным столиком. Дизайн интерьера максимально использует естественный свет, что поддерживает ощущение пространства во всех помещениях. Предполагается, что семья будет проводить совместное время именно здесь, поэтому визуальное общение с внешним миром за счет панорамных окон, отнюдь не является лишним.

Внутреннее убранство

おおわだシード, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Гостиная в стиле модерн
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Размер и цвет мебели создает благоприятное самочувствие.Ее расположение оставляет много свободного места, что позволяет маленьким детям шуметь и бегать в свое удовольствие. Лестница имеет универсальный дизайн и оборудована хромированным поручнем. Кухня расположена в непосредственной близости от столовой – под галереей. Благодаря большому количеству шкафов, её можно считать весьма функциональной. Важно, что это пространство спланировано так, что дети будут находиться все время в поле зрения родителей.

Многофункциональный зал

おおわだシード, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Медиа комната в стиле модерн
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Эта зона может иметь несколько назначений. В первую очередь, здесь предполагается проведение больших семейных торжеств. Также здесь можно устраивать образовательные игры и посиделки в кругу детей, или, при необходимости, провести переговоры или деловое совещание. Атмосфера в комнате имеет игривый, но в то же время универсальный характер.

Терраса на все случаи жизни

おおわだシード, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Сад в стиле модерн
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Обе части здания соединены крытой террасой, расположенной непосредственно за двумя раздвижными деревянными панелями. В настоящий момент одна из стен открыта, и мы можем увидеть, что терраса имеет стеклянную крышу. Возможность укрыться от сильного ветра или других проявлений природы в тандеме с ненавязчивым озеленением создают в этом пространстве ощущение покоя.

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