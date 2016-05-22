Топ 5 – Лучшие проекты недели

В этом выпуске
Лучших проектов недели мы рассуждаем о преимуществах и недостатках разных типов деревянных домов, любуемся 15 верандами, примеряемся к стоимости 10 удобных и практичных домов и объясняем, какие бывают классы энергоэффективности домов и как они влияют на размер коммунальных платежей. Какой из проектов понравился вам больше всего? Согласны ли вы с выводами, сделанными авторами в статьях? Давайте дискутировать в комментариях!
Сегодня стало очень актуальным строить загородные дома и дачи из дерева, ведь это не только выглядит очень эффектно и красиво, это к тому же и очень удобно. Такими домами можно очень долго пользоваться, при этом существует множество вариаций и проектов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Сказать точно, какой из всех этих домов будет наилучшим, будет затруднительно, ведь у каждого человека есть свои индивидуальные вкусы. Для того чтобы понять, какой же дом из дерева лучше подойдет вам, надо сначала разобраться в различных мелочах, начиная от особенностей возведения фундамента и теплоизолирования до организации электро- и водоснабжения. Итак, отмечаем для себя лучший проект в Книге идей ’10 идеальных домов из дерева’.
Дизайн веранды для дома или дачи – важная часть всего проекта. Если в этом сезоне вы настроились подарить семье такой прекрасный сюрприз, найдите время, чтобы изучить все идеи и возможности, которые открыты перед вами. Обзор лучших веранд – в статье ’Красивые проекты веранд для дома’.
Современные проекты коттеджей с удобными планировками, практичной отделкой и интерьерами, а также красивые и очень уютные ждут вас в нашей новой Книге Идей!
В TOП-10 попали самые популярные проекты, которые достойны вашего внимания. В них сосредоточено множество трендовых архитектурных решений и дизайнерских идей, которые вы можете использовать и в проекте своего дома.
Сколько стоит бюджетный дом? По средним оценкам, дом в 100-150 кв. метров при строительстве со строгой экономией будет стоить около 3-4,5 млн. рублей. Бюджетный дом – это прямоугольная коробка со стандартными окнами и дверьми, простой планировкой и без каких-либо новшеств. Тем не менее, это дом для вашей семьи и уже поэтому он идеален.
Но можно ли сказать, что он современен, если в нем нет панорамного остекления, встроенных светильников, кухни вашей мечты, нескольких ванных комнат и стильного интерьера? Скорее всего, нет. В этой статье мы покажем вам, что добавив к сумме в 3-4,5 млн. рублей около 30%-50%, можно получить дом, который будет достоин статьи в глянцевом журнале! Посмотрим, как?
Электричество – единственный ресурс, использование которого никоим образом не истощает запасы нашей планеты. Однако современные электростанции загрязняют окружающую среду, поэтому экономия электроэнергии – вопрос не только финансовый, но и экологический.
В связи с этим во многих странах появилось такое понятие, как класс энергоэффективности дома. Это характеристика, которую получает здание в зависимости от того, насколько рационально и экономно его обитатели расходуют электричество. homify расскажет подробно о том, что такое класс энергоэффективности и как обеспечить своему дому наилучший показатель.