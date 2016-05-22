Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

В этом выпуске Лучших проектов недели мы рассуждаем о преимуществах и недостатках разных типов деревянных домов, любуемся 15 верандами, примеряемся к стоимости 10 удобных и практичных домов и объясняем, какие бывают классы энергоэффективности домов и как они влияют на размер коммунальных платежей. Какой из проектов понравился вам больше всего? Согласны ли вы с выводами, сделанными авторами в статьях? Давайте дискутировать в комментариях! 

1. 10 идеальных домов из дерева

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Фото обложки профиля

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Сегодня стало очень актуальным строить загородные дома и дачи из дерева, ведь это не только выглядит очень эффектно и красиво, это к тому же и очень удобно. Такими домами можно очень долго пользоваться, при этом существует множество вариаций и проектов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Сказать точно, какой из всех этих домов будет наилучшим, будет затруднительно, ведь у каждого человека есть свои индивидуальные вкусы. Для того чтобы понять, какой же дом из дерева лучше подойдет вам, надо сначала разобраться в различных мелочах, начиная от особенностей возведения фундамента и теплоизолирования до организации электро- и водоснабжения. Итак, отмечаем для себя лучший проект в Книге идей ’10 идеальных домов из дерева’.

2. ​Красивые проекты веранд для дома

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Кухня в классическом стиле Дерево
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Дизайн веранды для дома или дачи – важная часть всего проекта. Если в этом сезоне вы настроились подарить семье такой прекрасный сюрприз, найдите время, чтобы изучить все идеи и возможности, которые открыты перед вами. Обзор лучших веранд – в статье ’Красивые проекты веранд для дома’.

3. ​TOП-10 проектов удобных и практичных домов

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Современные проекты коттеджей с удобными планировками, практичной отделкой и интерьерами, а также красивые и очень уютные ждут вас в нашей новой Книге Идей!

В TOП-10 попали самые популярные проекты, которые достойны вашего внимания. В них сосредоточено множество трендовых архитектурных решений и дизайнерских идей, которые вы можете использовать и в проекте своего дома.

4. Доступный вариант современного дома

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Сколько стоит бюджетный дом? По средним оценкам, дом в 100-150 кв. метров при строительстве со строгой экономией будет стоить около 3-4,5 млн. рублей. Бюджетный дом – это прямоугольная коробка со стандартными окнами и дверьми, простой планировкой и без каких-либо новшеств. Тем не менее, это дом для вашей семьи и уже поэтому он идеален. 

Но можно ли сказать, что он современен, если в нем нет панорамного остекления, встроенных светильников, кухни вашей мечты, нескольких ванных комнат и стильного интерьера? Скорее всего, нет. В этой статье мы покажем вам, что добавив к сумме в 3-4,5 млн. рублей около 30%-50%, можно получить дом, который будет достоин статьи в глянцевом журнале! Посмотрим, как?

5. Класс энергоэффективности дома – почему нам нужно об этом знать?

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Электричество – единственный ресурс, использование которого никоим образом не истощает запасы нашей планеты. Однако современные электростанции загрязняют окружающую среду, поэтому экономия электроэнергии – вопрос не только финансовый, но и экологический.

В связи с этим во многих странах появилось такое понятие, как класс энергоэффективности дома. Это характеристика, которую получает здание в зависимости от того, насколько рационально и экономно его обитатели расходуют электричество. homify расскажет подробно о том, что такое класс энергоэффективности и как обеспечить своему дому наилучший показатель.

Выбираем ковер правильно

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо