Топ 5 – Лучшие проекты недели

Сегодня стало очень актуальным строить загородные дома и дачи из дерева, ведь это не только выглядит очень эффектно и красиво, это к тому же и очень удобно. Такими домами можно очень долго пользоваться, при этом существует множество вариаций и проектов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Сказать точно, какой из всех этих домов будет наилучшим, будет затруднительно, ведь у каждого человека есть свои индивидуальные вкусы. Для того чтобы понять, какой же дом из дерева лучше подойдет вам, надо сначала разобраться в различных мелочах, начиная от особенностей возведения фундамента и теплоизолирования до организации электро- и водоснабжения. Итак, отмечаем для себя лучший проект в Книге идей ’10 идеальных домов из дерева’.