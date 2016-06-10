Привлекательный стильный дом

Мы направляем свое внимание от самой виллы к заднему дворику с садом, где в дополнение к большой зеленой лужайке видим также большие цветники и немаленькую террасу. Там не только есть много места, но также терраса оборудована лежаками и столом, где можно провести приятные летние дни с семьей или устроить в саду вечеринки с друзьями. В дополнение к открытой площадке мы можем с этого угла даже рассмотреть архитектурные особенности дома: прямые и простые линии преобладают, яркий фасад контрастирует с темными оттенками крыши и оконных и дверных коробок. Спроектированный интерьер виллы также светлый и просторный, есть много окон.