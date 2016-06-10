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Привлекательный стильный дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Stadtvilla V155 - Variodomo, Bertram Bölkow Fotodesign Bertram Bölkow Fotodesign Дома в стиле модерн
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Современная и просторная, светлая, с большим количеством зеленых насаждений  - речь идет о представленной вилле, которая без сомнений найдет своих поклонников. Здесь воплощен современный стиль с большим количеством идей необычного дизайна. Эти идеи придали вилле индивидуальный характер. Изображения от фотографа Bertram Bölkow позволяют нам рассмотреть это жилище более близко – что в нем есть, кроме просто красивых стен?

Внешние особенности

Stadtvilla V155 - Variodomo, Bertram Bölkow Fotodesign Bertram Bölkow Fotodesign Дома в стиле модерн
Bertram Bölkow Fotodesign

Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign

Мы направляем свое внимание от самой виллы к заднему дворику с садом, где в дополнение к большой зеленой лужайке видим также большие цветники и немаленькую террасу. Там не только есть много места, но также терраса оборудована лежаками и столом, где можно провести приятные летние дни с семьей или устроить в саду вечеринки с друзьями. В дополнение к открытой площадке мы можем с этого угла даже рассмотреть архитектурные особенности дома: прямые и простые линии преобладают, яркий фасад контрастирует с темными оттенками крыши и оконных и дверных коробок. Спроектированный интерьер виллы также светлый и просторный, есть много окон.

Просторный гараж

Stadtvilla V155 - Variodomo, Bertram Bölkow Fotodesign Bertram Bölkow Fotodesign Дома в стиле модерн
Bertram Bölkow Fotodesign

Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign

Глядя на этот дом с улицы, кроме простого фасада с симметрично расположенными окнами, можно увидеть и большой гараж, который присоединен непосредственно к жилому зданию. Это обеспечивает достаточно места для двух автомобилей, но там поместятся и велосипеды, шины и многое другое. Кроме того, мы видим, что дом практически окружен со всех сторон природой. Особенно еще привлекают внимание посадки зеленых деревьев, таких сочных по цвету и немного строгих по виду.

Открытая столовая

Stadtvilla V155 - Variodomo, Bertram Bölkow Fotodesign Bertram Bölkow Fotodesign Столовая комната в стиле модерн
Bertram Bölkow Fotodesign

Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign

Заходим внутрь дома, а именно сначала на кухню и столовую. Эти помещения открытые, светлые и современные. Выбор цвета фокусируется на контрастах черного и белого, отдельными сильными оттенками задается общий тон интерьера. Особенно поразительны две большие люстры с золотыми внутренними поверхностями. На задней части фотографии есть зона приготовления пищи, которая оснащена небольшим баром. Абсолютным акцентом этого жизненного пространства является дизайнерский камин, который был разработан так, чтобы соответствовать внешнему виду помещения, а именно в классическом черно-белом цвете и с применением стекла.

Небольшие изюминки

Stadtvilla V155 - Variodomo, Bertram Bölkow Fotodesign Bertram Bölkow Fotodesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Bertram Bölkow Fotodesign

Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign

Основной стиль этой виллы прост, современен, включая коридор и лестницу, которые также спроектированы просто. К примеру, мы видим чисто белые стены, темную деревянную лестницу и серый плиточный пол. Для привнесения чего-то особенного в дизайн были применены такие элементы, как оригинальные светильники и зеркало, которое выполняет особенную роль в этом пространстве.

Удивительные места для хранения

Stadtvilla V155 - Variodomo, Bertram Bölkow Fotodesign Bertram Bölkow Fotodesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Bertram Bölkow Fotodesign

Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign
Bertram Bölkow Fotodesign

Архитекторы также с умом подошли к планированию и созданию мест для хранения. Например, вот эта тумбочка под лестницей – данное место оптимальным образом заполнено и обеспечивает удивительное дополнительное место для хранения. С этой стороны мы можем еще раз рассмотреть лестницу, выполненную из дерева и металла.

Роскошный дом с панорамным остеклением

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