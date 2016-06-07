6 отличных способов размещения телевизора в вашей гостиной

Существует много споров о том, как правильно и в каком именно месте следует размещать телевизор в гостиной. Однако истина заключается в том, что вариантов размещения существует множество, а критериями выбора являются лишь ваши вкусы и потребности. В тоже время стоит учитывать и функциональность пространства в целом.
У всех у нас разные представления и идеи относительно художественного оформления и организации пространства гостиной. Так что это нормально, что одни считают телевизор еще и декоративным элементом, а другие устанавливают его на белой стене, чтобы ничто не отвлекало их внимание при просмотре любимой передачи или фильма.
Для того, чтобы понять, какой вариант размещения телевизора в гостиной подойдет именно вам, мы собрали для вас несколько отличных идей.
Стены в гостиной можно украсить по-разному. Как правило их декорируют картинами или выделают одну из стен различными фактурами или цветом. Так, например, в этом случае дизайнеры отделали главную стену деревянными панелями, а композиционным центром стал телевизор. Он подвешен на стену, что очень практично, так он не занимает места в пространстве.
Таким образом TV выполняет не только практичную функцию, но еще и декоративную.
Если вы хотите, чтобы ничто не отвлекало ваше внимание во время просмотра хорошего фильма или любимого сериала, то отличным вариантом будет установить свой телевизор на совершенно белом фоне. Многие люди доходят до крайностей и не размещают вблизи TV никаких картин, фото и любой другой декор, но на наш взгляд это уже лишнее.
Если же в вашей гостиной телевизор имеет второстепенное значение, либо потому, что вы мало его смотрите, либо потому, что вы просто уделяете больше внимания другим предметам, вы также можете использовать этот способ, просто выберите TV поменьше.
Можно сказать, что встроенный телевизор – это усовершенствованный вариант подвесного. В гостиной, которую вы видите на фото, дизайнеры из Building Design Architectuur запроектировали современную стенку, в которую встроена плазменная панель. Располагая телевизор на стене или встраивая его в мебель вы можете регулировать высоту установки, что очень удобно. При желании можно предусмотреть выдвижную панель, которая будет маскировать телевизор в то время, когда вы его не смотрите.
Если у вас нет финансовой возможности для того чтобы сделать мебель для гостиной на заказ со встроенным телевизором, то, как мы уже говорили, аналогичного эффекта можно добиться разместив TV на стене.
В некоторых гостиных наиболее удачным и функциональным будет установка телевизора в углу, как в данном случае. Например, если большую площадь стены занимают панорамные окна, двери или мебель. Угол в таких случаях, как правило, остается свободным и прекрасно подойдет для размещения в нем небольшого TV. Телевизор можно как подвесить, так и поставить на угловую тумбу. Размещая его в углу заранее убедитесь в том, что мебель или декоративные элементы вокруг не загораживают вам обзор.
Многие люди предпочитают размещать телевизор на консоли, тумбе или полке с другими декоративными предметами. Если вы остановили свой выбор на специальной тумбе под TV, то в ней также можно удобно разместить DVD плеер, музыкальный центр, игровые приставки и т.д.
Таким образом, телевизор остается мобильным и при желании можно поменять его расположение, если захочется произвести перестановку мебели и освежить интерьер.
Представляем вашему вниманию еще один вариант интегрированного телевизора. Во всю стену в этой гостиной размещен стеллаж, центральное место в котором занимает телевизор. В данном случае дизайнеры подобрали модель в тон конструкции цвета венге, но вы можете выбрать для контура TV и контрастный цвет.
Таким образом телевизор, опять же, не занимает дополнительного места в комнате, а является частью общей композиции.
Надеемся, наш обзор был вам полезен. Еще больше интересных вариантов дизайна ТВ-зоны вы можете найти здесь.