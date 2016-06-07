6 отличных способов размещения телевизора в вашей гостиной

Существует много споров о том, как правильно и в каком именно месте следует размещать телевизор в гостиной. Однако истина заключается в том, что вариантов размещения существует множество, а критериями выбора являются лишь ваши вкусы и потребности. В тоже время стоит учитывать и функциональность пространства в целом.

У всех у нас разные представления и идеи относительно художественного оформления и организации пространства гостиной. Так что это нормально, что одни считают телевизор еще и декоративным элементом, а другие устанавливают его на белой стене, чтобы ничто не отвлекало их внимание при просмотре любимой передачи или фильма.

Для того, чтобы понять, какой вариант размещения телевизора в гостиной подойдет именно вам, мы собрали для вас несколько отличных идей.