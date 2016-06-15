Как хранить дождевую воду на участке

Дождевую воду можно собирать с крыши своего здания. Тогда вам нужно подключить водостоки к резервуару для хранения, а его, соответственно, к системе полива растений. Последнее не обязательно, если резервуар имеет простой краник, как у бочки, позволяющий при необходимости полива подсоединить к нему обычный шланг. Это – самый эффективный способ сбора воды.

Таким же способом дождевую воду можно собирать с крыши сарая и гаража, бани или любого другого строения рядом. Если ваш забор имеет крышу или козырек, что случается не редко, вы можете создать и для него водосток.

Воду можно собирать и тентами. В Африке несколько человек натягивают ткань, которая под давлением уже собранной воды немного пропускает воду в самом центре,. Под тканью стоит ведро или большой чан. Для того, чтобы собирать воду с тента, его нужно сначала выбрать и испробовать, и от его характеристик зависит вариант сбора воды.