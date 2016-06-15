Как хранить дождевую воду на участке

Скажите «Да!» использованию дождевой воды на своем участке! Наверняка вы знаете о том, что все мы – люди, животные, насекомые и природа – живы только благодаря тому, что на этой планете существует вода. Во многих частях мира, где вода до сих пор является синонимом изобилия, осадки в видя дождя специально собирают в контейнеры с помощью полотен, тканей и различных технологий.
Так происходит, например, в Африке и Мексике, но в современном мире происходит еще одна интересная тенденция – инициатива собирать дождевую воду стала одной из характерных признаков экологичного сообщества, которые развиваются от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и от Лиссабона до Варшавы. Здесь сбор дождевой воды – признак заботы о планете, способ показать собственное отношение и… собрать воду!
Есть множество вариантов по сбору дождевой воды, и о некоторых из них мы расскажем сегодня. Главное, это понять, как именно и где собирать дождевую воду.
Дождевую воду можно собирать с крыши своего здания. Тогда вам нужно подключить водостоки к резервуару для хранения, а его, соответственно, к системе полива растений. Последнее не обязательно, если резервуар имеет простой краник, как у бочки, позволяющий при необходимости полива подсоединить к нему обычный шланг. Это – самый эффективный способ сбора воды.
Таким же способом дождевую воду можно собирать с крыши сарая и гаража, бани или любого другого строения рядом. Если ваш забор имеет крышу или козырек, что случается не редко, вы можете создать и для него водосток.
Воду можно собирать и тентами. В Африке несколько человек натягивают ткань, которая под давлением уже собранной воды немного пропускает воду в самом центре,. Под тканью стоит ведро или большой чан. Для того, чтобы собирать воду с тента, его нужно сначала выбрать и испробовать, и от его характеристик зависит вариант сбора воды.
Также сбор воды можно осуществлять непосредственно в пруд, если он достаточно большого размера в длину и ширину. Такие стильные плоские водоемы очень популярны в современном дизайне и тоже являются прекрасными сборщиками дождевой воды.
Пруд для сбора воды основан на бетонной заливке, оформлении дна галькой, керамической плиткой или натуральным камнем. Его можно декорировать ступенями, плиткой по периметру, мозаикой.
Есть множество типов резервуаров, которые вы можете использовать для хранения воды. Некоторые из них – дизайнерские, другие выполнены из экологичных материалов. Самые дешевые наверняка получатся из подручных средств.
Резервуар нужно подсоединить к вашему водостоку или другой системе сбора воды. Сам резервуар должен иметь выход в виде подключения к системе полива или просто крана.
Специализированные резервуары имеют сложную систему фильтров, которые за пару минут очищают собранную воду до кристального состояния.
Самый красивый и стильный вариант пруда, в котором не будет виден цвет дождевой воды, это пруд с отделкой дна гидроизолирующей черной пленкой. Сначала вам нужно залить бетонную чашу необходимого размера – глубиной около 20 см. Такой вариант отлично подойдет тем, кто хочет иметь декоративный водоем и при этом собирать дождевую воду. Такому водоему нужен и слив, устроенный как можно ниже на дне, чтобы воду можно было использовать по назначению.
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