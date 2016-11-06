Кирпичный дом за 8 млн рублей

Этот проект коттеджа разработан для владельцев, которые довольно много и часто путешествует по всему миру, что не могло не сказаться на их вкусах и пожеланиях, отразившихся во внешнем виде и планировке. Такой проект является очень оригинальным, заметным на улице, он выделяется среди остальных не просто цветом или одним декоративным элементом, а всем своим образом и концепцией.

Стиль прерий в принципе задумывался как природный, экологичный стиль, способствующий использованию местных материалов для строительства, отделки и дизайна интерьера. Здесь мы видим данную тенденцию достаточно четко, да и цветовая гамм тоже сохранена, ведь прерии и степи во многом похожи.

Необычно для российского рынка отсутствие гаража, он представлен лишь навесом на две машины. А нестандартное расположение кабинета (рядом с шумной гостиной и террасой, с видом на внутренний дворик и бассейн) вполне объяснимо – кабинет используется и как гостевая спальня, потому такой пейзаж из окна здесь как раз кстати.