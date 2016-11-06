Кирпичный дом за 8 млн рублей

Этот удивительный проект кирпичного дома в стиле прерий идеально подходит для умеренного климата, рассчитан на холодные зимы, имеет три спальни и общую площадь в 280 кв. метров. Студия архитектуры VESCO CONSTRUCTION сделала его практичным, удобным, спроектированным именно для пригородного коттеджного поселка.
Сборный ж/б фундамент составляет основу конструкции, сам же дом построен из кирпича. Монолитные бетонные лестницы, мягкая черепица для кровли и фасад, оформленный облицовочным кирпичом (частично – натуральным деревом и штукатуркой) являются важным частями данного проекта.
Стоимость базового строительства – 8 320 000 рублей.
Удивительно привлекательная зона создана в данном проекте за счет нестандартной планировки дома. На заднем дворике благодаря ломаным объемам образуется внутренний дворик с бассейном, патио, большой террасой при доме и еще одной – при бассейне. С трех сторон окруженный стенами дома, которые защищают его от любопытных глаз и шума с дороги, этот дворик выглядит просто идиллически!
Проект «Шамони» действительно уникален. Внешний облик дома напоминает как американские коттеджи в стиле прерий, привлекательно маскирующиеся под цвет степи, прерий, леса, скалистой местности, так и стиль конструктивизм – практичный и рациональный, рассчитанный на большие пространства и удобное их использование. С точки зрения внешней отделки он разработан с учетом требований экономной эксплуатации и из материалов, имеющихся в свободном доступе на российском рынке.
Данный проект дома является одноэтажным – сложные крыши и ломаная геометрия обеспечивают его облику оригинальный шарм. Отдельными кровельными системами визуально подчеркнуты различные объемы – крыльцо, навес для автомобиля, центральная часть дома, правое и левое крыло. Такой дом в стандартном восточно-европейском коттеджном поселке выглядит, как у себя дома, сливаясь с пейзажем из-за своей высоты и оттенков отделки.
Этот проект коттеджа разработан для владельцев, которые довольно много и часто путешествует по всему миру, что не могло не сказаться на их вкусах и пожеланиях, отразившихся во внешнем виде и планировке. Такой проект является очень оригинальным, заметным на улице, он выделяется среди остальных не просто цветом или одним декоративным элементом, а всем своим образом и концепцией.
Стиль прерий в принципе задумывался как природный, экологичный стиль, способствующий использованию местных материалов для строительства, отделки и дизайна интерьера. Здесь мы видим данную тенденцию достаточно четко, да и цветовая гамм тоже сохранена, ведь прерии и степи во многом похожи.
Необычно для российского рынка отсутствие гаража, он представлен лишь навесом на две машины. А нестандартное расположение кабинета (рядом с шумной гостиной и террасой, с видом на внутренний дворик и бассейн) вполне объяснимо – кабинет используется и как гостевая спальня, потому такой пейзаж из окна здесь как раз кстати.
Сам дом разделен на 3 функциональные зоны, позволяющие разделить техническое, общественное и приватное пространства. Слева (в зоне паркинга) мы найдем гардеробную и котельную, в центре – гостиную, столовую, кухню и кабинет, а справа – три спальни с ванными комнатами. Таким образом, правое крыло остается тихим и приватным, даже если в столовой есть гости, а технические помещения в принципе не заметны.
Дом достаточно сложен геометрически как в функциональном плане, так и в объемном решении, а его эксплуатируемая площадь крайне высока.
Эффективность планировки достигается путем минимизации потерь по площадям вспомогательных и технических помещений, а также выбора оптимальной площади для каждого конкретно взятого помещения. Например, детские по 17 кв. метров, гостиная в 35 кв. метров и мастер-сьют родителей площадью 49 кв. метров являются в данном случае удобными и рациональными вариантами.
Реализация данного проекта возможна в различных цветовых вариациях, с разными стилями в дизайне интерьера и с индивидуальным набором мебели, декора и техники. Чтобы получить больше информации или заказать строительство такого дома, вы можете обратиться в авторскую студию VESCO CONSTRUCTION (Москва) за консультацией по данному вопросу.
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