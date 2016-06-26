Дом с шикарным остеклением

Как маленький дом может стать удивительным примером современной архитектуры? Очень просто, если он спроектирован и реализован в Японии! Здесь, где не только процветают традиции скромности и аккуратизма, но и имеются маленькие участки и скромные бюджеты, мы находим очень доступные для воплощения проекты.
Студия Mukoyama Architects создала этот проект для семьи с детьми. Общая площадь дома – 156 кв. метров, и в нем всего три спальни, но есть гараж, отдельная столовая при кухне и очень стильный дизайн.
Дом построен по технологии SIP-панелей, имеет панорамное остекление, отделку фасадов натуральным деревом и большой балкон-террасу на втором этаже.
Так как дом расположен в очень скромном пригородном районе Токио, архитектор сразу поднял вопрос о том, как можно добиться панорамных красивых видов. Решение нашли в расположении кухни, столовой и гостиной на втором этаже, их приподняли над кустарниками и окрестностями для более привлекательных пейзажей за окнами.
На фотографии выше вы найдете на втором этаже (слева направо) окно столовой с террасой, а затем маленькие окна кухни. На первом этаже – террасу с детской комнатой, а справа спальню родителей с панорамным остеклением. Окна еще одной спальни выходят на другую сторону.
Эксклюзивный проект остекления для столовой и гостиной на втором этаже основан на нестандартном формате кровли. Здесь будто расположился мансардный этаж, воплощенный в современной, но все же японской манере. Сами комнаты имеют остекление с обеих сторон с видом на окрестности и на улицу.
Строгая геометричность этого фасада вовсе не отражает его общее настроение. На самом деле этот маленький дом, наполненные светом и теплом, отлично подходит для жизни молодой семьи с маленькими детьми. В нем есть экологичность, простота, удобство и оригинальная планировка!
Небольшой перепад уровней между столовой и гостиной позволяет создать мягкую нишу, будто патио, для отдыха всей семьи. Особенно интересным такой интерьер покажется детям!
Мы уже говорили о модуле остекления в столовой и террасе при ней. Это место – самое солнечное в доме, оно является любимым у всей семьи. Слева находится маленькая кухня с белоснежными фасадами и новейшей техникой. Здесь же расположен и гостевой туалет.
Главная спальня имеет остекление с обеих сторон и встроенные модули для хранения, обустроена она в японском стиле с матрасами-татами. Очень привлекательная, компактного формата и с очень красивым видом на окрестности.
Данный дом расположен будто в дачном поселке – здесь нет ни одного участка с размером более 6-ти соток и при этом он является полностью жилым и полноценно функционирующим.
Только здесь используются современные деревянные потолки с подсветкой, модули для хранения, созданные по современным технологиям, и панорамное остекление 21-ого века.
А эта современная спальня рассчитана на детей – молодое поколение, поэтому здесь нет матрасов-татами, но будут новые кровати европейского типа. Также здесь более современный шкаф-купе, высокие потолки и панорамные окна.
Автомобиль в этом гараже стоит от силы месяц в году, во время штормов и ураганов, а вот кабинет здесь всегда – удобный, солнечный, он является скорее мастерской для мелких поделок в быту, чем кабинетом для письменной работы или работы за компьютером.
А если бы здесь был электромобиль, такой кабинет можно было бы использовать на постоянной основе.
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