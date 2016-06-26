Дом с шикарным остеклением

Как маленький дом может стать удивительным примером современной архитектуры? Очень просто, если он спроектирован и реализован в Японии! Здесь, где не только процветают традиции скромности и аккуратизма, но и имеются маленькие участки и скромные бюджеты, мы находим очень доступные для воплощения проекты.

Студия Mukoyama Architects создала этот проект для семьи с детьми. Общая площадь дома – 156 кв. метров, и в нем всего три спальни, но есть гараж, отдельная столовая при кухне и очень стильный дизайн.

Дом построен по технологии SIP-панелей, имеет панорамное остекление, отделку фасадов натуральным деревом и большой балкон-террасу на втором этаже.