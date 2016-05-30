До и После: 5 бассейнов с новым дизайном

Современные бассейны всегда заказываются у профессионалов. Это сохранит ваш бюджет как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации и дальнейшего обслуживания. Такие бассейны устойчивы и надежны, не имеют никаких сюрпризов и берегут вашу спину от излишней физической нагрузки.

Новый бассейн в этом проекте получился особенно атмосферным из-за потрясающего цвета воды, выбранного дизайнером. Цвет бассейна всегда зависит от типа покрытия – керамической плитки, мозаики и других материалов.