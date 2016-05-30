До и После: 5 бассейнов с новым дизайном

Эти 5 бассейнов получили второй шанс благодаря их владельцам, что наняли настоящих профессионалов для ремонта! Посмотрим, как они с ним справились?
Этот бассейн, казалось бы, уже не нужен никому, но новые владельцы дома решили не демонтировать его, а привести в порядок!
Искусственный рулонный газон, пара пальм в кадках, красивая чистая плитка и ограждающие экраны для детской безопасности. Что еще нужно для семейного бассейна?
Когда-то бассейны в 80% случаев строились своими руками. Особенно популярными были самодельные бассейны в Испании, Португалии, Италии. Правда, их качество и срок службы оставляли желать лучшего, а в современное время они уже кажутся устаревшими и некрасивыми.
Современные бассейны всегда заказываются у профессионалов. Это сохранит ваш бюджет как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации и дальнейшего обслуживания. Такие бассейны устойчивы и надежны, не имеют никаких сюрпризов и берегут вашу спину от излишней физической нагрузки.
Новый бассейн в этом проекте получился особенно атмосферным из-за потрясающего цвета воды, выбранного дизайнером. Цвет бассейна всегда зависит от типа покрытия – керамической плитки, мозаики и других материалов.
Семья, владеющая этим двориком при доме с сараем, решила раз и навсегда избавиться от прошлого. Разобрав сарай и оставив при этом лишь 5% вещей, они решили полностью его демонтировать и наконец-то воплотить свою мечту о маленьком дачном бассейне!
Для этого они попросили специалистов создать проект маленького бассейна – примерно 2.5x4 метра, с глубиной около 1,7 м. Такой бассейн владельцам играть с внуками, радовать их новыми надувными мячиками и кругами, с которыми они могли бы здесь прекрасно плавать. Кроме того, это дает еще одну причину зайти к бабушке на обед – можно и в бассейне искупаться!
Такой бассейн стоит недорого, прослужит долго (если создан профессионалами) и подарит вам миллион улыбок детей, внуков и супругов! Он выглядит как оазис, но стоит в 5-10 раз меньше, чем стандартный плавательный бассейн.
Этот старый мини-садик (патио) в городе ранее использовался как семейный уголок для досуга. Но время прошло, мебель устарела, плитка стала грязной, а бассейн начал казаться уже не таким красивым и интересным, как раньше.
Тогда семья решила полностью отремонтировать дворик и даже выбрала специальный стиль (коастал) для реализации такой идеи. В основу легла белая древесина, как в оригинальном американском стиле, комплексная отделка и декор, мебель и аксессуары, а также специальное обрамление для самого бассейна.
Реконструкция маленького садика будет стоить от 50 до 300 тыс. рублей (со столовой группой, навесом, мангалом, бассейном), но она действительно того стоит!
Теперь этот бассейн для детей используется в три раза чаще и при этом он гораздо безопаснее. На ступеньках из натурального дерева дети сидят, когда пускают кораблики и уточек, купают свои пластмассовые игрушки и брызгаются друг в друга.
Рядом – шезлонги для мамы и папы, а также приятный летний душ с подведенной водопроводной водой. В другой части этого садика – столовая группа с мангалом для того, чтобы приготовить лучший обед или ужин в вашей жизни! Ароматы жареного мяса, свеженарезанного укропа и помидоров заставляют каждый раз детей прерывать свои игры и, подкрепившись, возвращаться к развлечениям.
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