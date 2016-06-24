До и После: 5 кухонь с новым имиджем

Чтобы провести хороший ремонт кухни, вам нужен профессиональный дизайн-проект, качественные материалы и отделочники, которые знают свое дело. Все эти 5 кухонь были отремонтированы настоящими профессионалами и поэтому теперь выглядят так хорошо.

Если вы хотите повторить их успех, следуйте их примеру – не экономьте на качестве, как работ, так и материалов, мебели и техники, и вы получите то, что заслуживаете.

Среди стилей мы советуем обратить внимание на модерн, минимализм, классический георгианский стиль, американский кантри и скандинавский стиль. Они наиболее удобные и современные, а выглядят очень по-разному – вам есть из чего выбрать!