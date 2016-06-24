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До и После: 5 кухонь с новым имиджем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Кухня в стиле модерн
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Чтобы провести хороший ремонт кухни, вам нужен профессиональный дизайн-проект, качественные материалы и отделочники, которые знают свое дело. Все эти 5 кухонь были отремонтированы настоящими профессионалами и поэтому теперь выглядят так хорошо.

Если вы хотите повторить их успех, следуйте их примеру – не экономьте на качестве, как работ, так и материалов, мебели и техники, и вы получите то, что заслуживаете.

Среди стилей мы советуем обратить внимание на модерн, минимализм, классический георгианский стиль, американский кантри и скандинавский стиль. Они наиболее удобные и современные, а выглядят очень по-разному – вам есть из чего выбрать!

​До: неудобная планировка

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Кухня в стиле модерн
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

Еще одна кухня  в нашей подборке не могла похвастаться хорошей, современной планировкой. А столовая в ней и вовсе находилась возле входа в комнату, в самом узком месте!

​После: стильный имидж

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Кухня в стиле модерн
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

Сейчас справа – не неудобная зона столовой, а встроенные модули хранения от пола до потолка, а также холодильник. Столовая зона теперь находится напротив духовки, там два стула удобно задвигаются под столешницу, освобождая место для готовки. Радиатор отопления при этом перемещен из-под окна в зону слева от двери!

​До: традиционный рыжий

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Традиционные рыжеватые, красноватые и имитация стандартных пород дерева на фасадах вышли из моды уже достаточно давно, как и бело-бежевая цветовая гамма для плитки простейшего формата. Пора находить новые варианты, использовать модные оттенки и находить удобные планировки.

​После: ретро в оттенках латте

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Эта кухня площадью всего лишь 6 кв. метров стала вдруг больше, светлее и гораздо более симпатичнее, а все потому, что объединилась с гостиной и получила новый шикарный гарнитур с кухонным островом. Последний позволяет организовать столовую зону так, что во внеобеденное время она используется как полноценная рабочая столешница и экономит место.

На фотографии выше вы также можете заметить полный комплект встроенный техники – слева – холодильник за светлой дверцей, по центру – плита со встроенной вытяжкой с подсветкой, справа – микроволновка и духовка! Компактно и очень удобно!

​До: кухня в домике в деревне

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Старые домики в деревне редко могут похвастаться оптимальными условиями для кухни. Здесь очень важно провести выравнивание потолка, пола и стен, создать современный образ с помощью светлой отделки и встроенной подсветки и, если это возможно, спрятать все коммуникации как можно лучше.

​После: кухня в коттедже в стиле кантри

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Убрать атмосферу деревенского дома полностью, конечно же, не получится, но добавить такой кухне удобства, современности, технологичности и приятного настроения всегда можно! Так, кухня в домике в деревне становится кухней в стиле американского кантри – красивой и стильной!

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​До: кухня в старой квартире

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio Кухня в скандинавском стиле
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Эта старая кухня в старой квартире не могла не вызывать тревожные чувства у владельцев – ее срочно нужно было ремонтировать!

​После: минимализм в городе

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio Кухня в скандинавском стиле
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

После ремонта в ней появился особенный минималистичный шарм, встроенная техника в белом цвете и очень удобный формат гарнитура. А окна были заменены на окна-слайдеры.

​До: очень старая кухня

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Последняя из кухонь в нашей фото-подборке пережила потоп и плохое обращение, да и вообще ей больше 30 лет!

​После: чистейший модерн в моде!

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Кухня в стиле модерн
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

После редизайна она выглядит, как новая! Кажется, будто она расположена в современном высотном здании. Она стала стильно-минималистичной, а отделка акцентной стены серой плиткой под камень выглядит чрезвычайно модно!

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