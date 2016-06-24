До и После: 5 кухонь с новым имиджем

Чтобы провести хороший ремонт кухни, вам нужен профессиональный дизайн-проект, качественные материалы и отделочники, которые знают свое дело. Все эти 5 кухонь были отремонтированы настоящими профессионалами и поэтому теперь выглядят так хорошо.
Если вы хотите повторить их успех, следуйте их примеру – не экономьте на качестве, как работ, так и материалов, мебели и техники, и вы получите то, что заслуживаете.
Среди стилей мы советуем обратить внимание на модерн, минимализм, классический георгианский стиль, американский кантри и скандинавский стиль. Они наиболее удобные и современные, а выглядят очень по-разному – вам есть из чего выбрать!
Еще одна кухня в нашей подборке не могла похвастаться хорошей, современной планировкой. А столовая в ней и вовсе находилась возле входа в комнату, в самом узком месте!
Сейчас справа – не неудобная зона столовой, а встроенные модули хранения от пола до потолка, а также холодильник. Столовая зона теперь находится напротив духовки, там два стула удобно задвигаются под столешницу, освобождая место для готовки. Радиатор отопления при этом перемещен из-под окна в зону слева от двери!
Традиционные рыжеватые, красноватые и имитация стандартных пород дерева на фасадах вышли из моды уже достаточно давно, как и бело-бежевая цветовая гамма для плитки простейшего формата. Пора находить новые варианты, использовать модные оттенки и находить удобные планировки.
Эта кухня площадью всего лишь 6 кв. метров стала вдруг больше, светлее и гораздо более симпатичнее, а все потому, что объединилась с гостиной и получила новый шикарный гарнитур с кухонным островом. Последний позволяет организовать столовую зону так, что во внеобеденное время она используется как полноценная рабочая столешница и экономит место.
На фотографии выше вы также можете заметить полный комплект встроенный техники – слева – холодильник за светлой дверцей, по центру – плита со встроенной вытяжкой с подсветкой, справа – микроволновка и духовка! Компактно и очень удобно!
Старые домики в деревне редко могут похвастаться оптимальными условиями для кухни. Здесь очень важно провести выравнивание потолка, пола и стен, создать современный образ с помощью светлой отделки и встроенной подсветки и, если это возможно, спрятать все коммуникации как можно лучше.
Убрать атмосферу деревенского дома полностью, конечно же, не получится, но добавить такой кухне удобства, современности, технологичности и приятного настроения всегда можно! Так, кухня в домике в деревне становится кухней в стиле американского кантри – красивой и стильной!
Эта старая кухня в старой квартире не могла не вызывать тревожные чувства у владельцев – ее срочно нужно было ремонтировать!
После ремонта в ней появился особенный минималистичный шарм, встроенная техника в белом цвете и очень удобный формат гарнитура. А окна были заменены на окна-слайдеры.
Последняя из кухонь в нашей фото-подборке пережила потоп и плохое обращение, да и вообще ей больше 30 лет!
После редизайна она выглядит, как новая! Кажется, будто она расположена в современном высотном здании. Она стала стильно-минималистичной, а отделка акцентной стены серой плиткой под камень выглядит чрезвычайно модно!
Далее на homify:
— TOP-10 простых проектов коттеджей;
— Идеи дизайна красивой кухни.