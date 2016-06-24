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​TOP-10 стилей для маленьких садов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Дома в рустикальном стиле
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Стилей, подходящих под маленькие сады, палисадники и дачные участки, не так уж много. Французские геометричный стиль, например, очень сложно вписать в 4-6 соток так же, как и регулярный. Но вы удивитесь, когда узнаете, что вам действительно есть из чего выбирать!

​Тропический палисадник

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Растения
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Удивительно эффектный тропический палисадник основан на декоративнолиственных растениях. Нужно найти растения с фиолетовой, ярко-красной, ярко-зеленой, бледно-зеленой и подобной листвой и сыграть на контрасте. Также очень популярны крупнолиственные растения типа монстеры, которые могут расти в контейнерах и переноситься на улицу лишь летом.

​Шале в цвету

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Дома в рустикальном стиле
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Стиль шале основан на потрясающих сочетаниях древесины и камня на фоне альпийских полян. Воссоздать атмосферу такого места можно как с помощью постройки в определенном стиле, так и с помощью отдельно взятого проекта сада.

Главное – подчеркнуть брутальность камня, создать рокарии и альпийские горки, а также добавить ярко цветущих однолетников, очень популярных в Швейцарии и Франции. Они располагаются в кадках на окнах, в контейнерах на полу террасу и патио, по краям дорожки, а также на заборах. Лучше всего использовать оттенки цветов, хорошо подходящие к камню и древесине (пурпурные, фиолетовые, желтые, оранжевые) и не злоупотреблять пастельными тонами.

Современный сад

Rear Garden homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

Маленький современный сад в городе – это настоящее спасение для современной семьи! Дополнительные две комнаты – большая столовая и детская игровая – появляются, как по мановению волшебной палочки.

Для такого сада вам нужно выбрать геометричные и стильные декоративные кустарники и деревья под обрезку, а также найти лианные растения для вертикального озеленения заборов. Лучше выбрать лишь один-два цвета в цветущих кустарниках и цветах, например, сиреневый и белый или желтый и розовый.

​Вертикальный сад

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi Домашнее хозяйство Растения
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

Стиль вертикального озеленения очень популярен как на заборах и ограждениях, так и внутри интерьера. Для такого сада создается сетка со специальным грунтом, который к тому же имеет внутреннюю систему полива. Выбираются декоративные очитки, суккуленты, вьющиеся растения или некрупные кустарники. Часто рассадка растений имеет геометричный характер.

​Озеленение балкона в стиле SPA

Japanese Stone garden Daifuku Designs Балкон и терраса в азиатском стиле
Daifuku Designs

Japanese Stone garden

Daifuku Designs
Daifuku Designs
Daifuku Designs

Удивительный азиатский стиль релаксации и тотального спокойствия идеально подходит для озеленения балкона. Нужно лишь найти место для декоративной россыпи мелкой гальки (например, внутри контейнера, по периметру балкона, на перилах, на полу в нишах) и выбрать подходящие растения. Также не забудьте о натуральной древесине темного цвета и минималистичных перилах, окнах и мебели. Среди подходящих растений – злаки и осоки, ирисы, ромашки, молочай, канны, хосты, папоротники, сформированные маленькие деревья бонсаи.

​Оформление крыльца по-средиземноморски

TERRAZZO IN PIETRA SERENA, RASPANTI PIETRA SERENA SRL RASPANTI PIETRA SERENA SRL Дома в классическом стиле Камень Серый
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

Средиземноморский стиль, основанный на колоритных виллах, атмосферных элементах декора фасада и растениях для сухого, почти тропического климата, является одним из самых желанных для дизайна сада!

Здесь очень важны красивые кустарники, цветение которых способно вас удивить. Например, гортензии, удивительно меняющие оттенок соцветий от типа почвы, плетистая роза, пионы, а также кустарник олива (вместо оливкового дерева), можжевельники, колонновидные туи (вместо кипарисов), барвинок, магония.

В оригинале такой сад полон цитрусовых, пальм, оливковых деревьев, керамической плитки и мозаики, а также цветов в напольных кашпо, подвешенных и в кадках на перилах балконов.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Сад в стиле эклектика

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Удивительно, но эклектичный подход в дизайне позволяет находить универсальные и очень простые решения многих проблем. В основе этого сада лежит покрытие из мелких камней для всего участка, а в горшках, контейнерах, вазонах и небольших клумбах рассажены кустарники и многолетние растения. Дополнительно созданы деревянная дорожка и площадка из керамической плитки. Кашпо, в основном, современные керамические. Декоративные экраны – на основе дерева и натянутой цветной ткани, для подсветки использованы неоновые ленты и обычные встроенные точечные светильники (на полу).

​Голливудский сад

Residência Interior Minas Gerais, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Кажется невероятным, но участок на склоне можно оформить в голливудском стиле и при этом не выйти за рамки небольшого бюджета! Первое, что вам стоит знать – голливудский стиль искусен и аккуратен. Каждая новая территория мощения или покрытия грунта отделена от другой специальной стенкой, закопанной в грунт. Так зоны сохраняют устойчивость и геометричность.

Для голливудского сада вам понадобится как минимум одна терраса с видом с холма (даже совсем небольшого), дорожка и одна большая клумба. Мощение у дорожки стоит выполнить из мелкой и, что очень важно, светлой или серой гальки или мелких камней того же оттенка. Часть можно покрыть сосновой корой. 

Кустарники в таком саду в основном невысокие, геометричные, с четко очерченной структурой и формой (без крупных листьев и пышной кроны). Очень важно купить минималистичный шезлонг или столовую группу для террасы и оградить ее стеклянными экранами, а также добавить пару драцен, юкк или пальм в кадках, предварительно выращенных дома (хватит и двух-трех крупных растений на террасе).

​Мини-сад в японском стиле

Patiotuin Sittard, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Сад в стиле модерн
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Для строгого минималистичного японского сада вам потребуется деревянная терраса, мощеная керамической плиткой «под камень» площадка, бетонный водоем с дном из вдавленной в бетон гальки и соответствующие растения. Лучше всего сюда подходят хвойные, злаки и осоки, растения с темной листвой.

​Европейский сад

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Сад в стиле модерн
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Этот прекрасный сад в европейском стиле основан на газонной площадке и паре крупных деревьев и клумб по периметру забора и дома. Чтобы создать нужное впечатление, здесь следует использовать лучшие сорта газонной травы, а также настолько пышные разноцветные цветы и кустарники, насколько это возможно.

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