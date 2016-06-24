​TOP-10 стилей для маленьких садов

Стиль шале основан на потрясающих сочетаниях древесины и камня на фоне альпийских полян. Воссоздать атмосферу такого места можно как с помощью постройки в определенном стиле, так и с помощью отдельно взятого проекта сада.

Главное – подчеркнуть брутальность камня, создать рокарии и альпийские горки, а также добавить ярко цветущих однолетников, очень популярных в Швейцарии и Франции. Они располагаются в кадках на окнах, в контейнерах на полу террасу и патио, по краям дорожки, а также на заборах. Лучше всего использовать оттенки цветов, хорошо подходящие к камню и древесине (пурпурные, фиолетовые, желтые, оранжевые) и не злоупотреблять пастельными тонами.