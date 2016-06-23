Трехуровневый дом-невидимка

Шикарная вилла,скрывающаяся за склоном холма, поразит всех, кто тяготеет к люксовой архитектуре. Прогулявшись по этому обворожительному проекту от студии SIMON GARCIA | ARQFOTO, вам наверняка захочется повторить подобное путешествие по не менее красивой юарской вилле похожего формата.

А пока вы возвращаемся к нашей фантастической трехуровневой вилле, которая абсолютно не видна с дороги благодаря рельефу. Удивительно, каким прекрасным образом природа и география помогают создавать проекты мечты!