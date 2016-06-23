Трехуровневый дом-невидимка

Шикарная вилла,скрывающаяся за склоном холма, поразит всех, кто тяготеет к люксовой архитектуре. Прогулявшись по этому обворожительному проекту от студии SIMON GARCIA | ARQFOTO, вам наверняка захочется повторить подобное путешествие по не менее красивой юарской вилле похожего формата.
А пока вы возвращаемся к нашей фантастической трехуровневой вилле, которая абсолютно не видна с дороги благодаря рельефу. Удивительно, каким прекрасным образом природа и география помогают создавать проекты мечты!
Будто на голливудских холмах, эта вилла выглядит гордо и просто великолепно. Красивая терраса у бассейна позволяет удобно расположиться для отдыха на свежем воздухе, а длинные балконы-террасы на втором этаже связывают спальни и ванные комнаты.
Под определенным углом стеклянные экраны потрясающим образом отражают закаты, верхушки пальм и море. Даже в большом городе, в обычном пригороде или, как здесь, на побережье стеклянные экраны могут сделать внешний облик дома гораздо более волшебным!
Практичная парковка для мотоцикла, главного средства передвижения хозяина дома, имеет панорамный вид на Средиземное море. Также у виллы есть находящийся на другом уровне подземный гараж на несколько автомобилей – своих и гостевых.
Попробуйте сейчас представить, как выглядит эта вилла с другой стороны, а потом сравните с результатом, который увидите ниже!
Эта потрясающая вилла покорит даже искушенного зрителя! Общая площадь дома – 880 кв. метров, включая 92 кв. метра подземного этажа для гаража на 5 автомобилей, первый этаж с зоной SPA, хамамом и гостевыми апартаментами (две спальни, ванная комната + студийная гостиная с кухней).
На втором этаже мы найдем кухню-столовую, домашний кинотеатр, кабинет, а также гостевые апартаменты с двумя спальнями, кухней-гостиной и ванной комнатой.
На третьем этаже – два мастер-сьюта для родителей и старшего ребенка и две детские с общей ванной комнатой. Площадь участка при этом составляет всего лишь 20 соток!
Вилла находится в удивительном месте – испанской Коста-Браве – и смотрится просто великолепно в скалистом средиземноморском ландшафте. Для отделки фасадов был использован натуральный камень и керамические плиты под камень.
Шикарный вид на Средиземное море открывается с балконов на втором (по факту –третьем) этаже. Здесь находятся главная спальня, детские и ванные комнаты. У дома даже есть собственный выход к пляжу, а чуть ниже на участке растут дикие сосны и специально посаженные атмосферные кипарисы.
Шикарная минималистичная столовая с необычной мебелью с прозрачными боковыми стенками красиво подчеркивает панорамный вид и современность проекта.
Здесь же, рядом со столовой и кухней, мы найдем пляжную зону отдыха с двумя диванчиками. Кроме нее, в доме существует еще несколько гостиных, включая ту, что в конце данного коридора – домашний кинотеатр.
Главный мастер-сьют с собственной ванной комнатой выглядит невероятно современно. Он имеет самый лучший в проекте вид не просто на море, но на лагуну нежного аквамаринового оттенка.
При мастер-сьюте мы нашли ванную комнату с чашей, похожей на лебедя, стоящего возле панорамного окна. Здесь же рядом – зеркало, которое может превратиться в TV или пульт климат-контроля.
Стильная детская для мальчика-школьника тоже имеет панорамные виды и выход на большую деревянную террасу со стеклянными перилами. Только представьте, как шикарно провести детство в таком замечательном месте!
Апартаменты для семьи слуг имеют кухню-гостиную, две спальни и отдельную ванную комнату.
Более яркие гостевые апартаменты тоже имеют студийную планировку с открытой кухней и гостиной и панорамным видом на сад.
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