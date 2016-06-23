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Трехуровневый дом-невидимка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
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Шикарная вилла,скрывающаяся за склоном холма, поразит всех, кто тяготеет к люксовой архитектуре. Прогулявшись по этому обворожительному проекту от студии SIMON GARCIA | ARQFOTO, вам наверняка захочется повторить подобное путешествие по не менее красивой юарской вилле похожего формата.

А пока вы возвращаемся к нашей фантастической трехуровневой вилле, которая абсолютно не видна с дороги благодаря рельефу. Удивительно, каким прекрасным образом природа и география помогают создавать проекты мечты!

​Дивный мир

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Будто на голливудских холмах, эта вилла выглядит гордо и просто великолепно. Красивая терраса у бассейна позволяет удобно расположиться для отдыха на свежем воздухе, а длинные балконы-террасы на втором этаже связывают спальни и ванные комнаты.

Под определенным углом стеклянные экраны потрясающим образом отражают закаты, верхушки пальм и море. Даже в большом городе, в обычном пригороде или, как здесь, на побережье стеклянные экраны могут сделать внешний облик дома гораздо более волшебным!

​Вид с дороги

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Практичная парковка для мотоцикла, главного средства передвижения хозяина дома, имеет панорамный вид на Средиземное море. Также у виллы есть находящийся на другом уровне подземный гараж на несколько автомобилей – своих и гостевых.

Попробуйте сейчас представить, как выглядит эта вилла с другой стороны, а потом сравните с результатом, который увидите ниже!

​Главный фасад

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Эта потрясающая вилла покорит даже искушенного зрителя! Общая площадь дома – 880 кв. метров, включая 92 кв. метра подземного этажа для гаража на 5 автомобилей, первый этаж с зоной SPA, хамамом и гостевыми апартаментами (две спальни, ванная комната + студийная гостиная с кухней). 

На втором этаже мы найдем кухню-столовую, домашний кинотеатр, кабинет, а также гостевые апартаменты с двумя спальнями, кухней-гостиной и ванной комнатой.

На третьем этаже – два мастер-сьюта для родителей и старшего ребенка и две детские с общей ванной комнатой. Площадь участка при этом составляет всего лишь 20 соток!

Вилла находится в удивительном месте – испанской Коста-Браве – и смотрится просто великолепно в скалистом средиземноморском ландшафте. Для отделки фасадов был использован натуральный камень и керамические плиты под камень.

Вид с верхних террас

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Шикарный вид на Средиземное море открывается с балконов на втором (по факту –третьем) этаже. Здесь находятся главная спальня, детские и ванные комнаты. У дома даже есть собственный выход к пляжу, а чуть ниже на участке растут дикие сосны и специально посаженные атмосферные кипарисы.

​Столовая

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Шикарная минималистичная столовая с необычной мебелью с прозрачными боковыми стенками красиво подчеркивает панорамный вид и современность проекта.

​Открытая планировка

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Здесь же, рядом со столовой и кухней, мы найдем пляжную зону отдыха с двумя диванчиками. Кроме нее, в доме существует еще несколько гостиных, включая ту, что в конце данного коридора – домашний кинотеатр.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Мастер-сьют

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Главный мастер-сьют с собственной ванной комнатой выглядит невероятно современно. Он имеет самый лучший в проекте вид не просто на море, но на лагуну нежного аквамаринового оттенка.

​Ванная комната

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

При мастер-сьюте мы нашли ванную комнату с чашей, похожей на лебедя, стоящего возле панорамного окна. Здесь же рядом – зеркало, которое может превратиться в TV или пульт климат-контроля.

​Детская

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Стильная детская для мальчика-школьника тоже имеет панорамные виды и выход на большую деревянную террасу со стеклянными перилами. Только представьте, как шикарно провести детство в таком замечательном месте!

Апартаменты для слуг

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Апартаменты для семьи слуг имеют кухню-гостиную, две спальни и отдельную ванную комнату. 

​Гостевые апартаменты

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

Более яркие гостевые апартаменты тоже имеют студийную планировку с открытой кухней и гостиной и панорамным видом на сад.

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