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Фантастические идеи дизайна каменных стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura Зимний сад в стиле минимализм
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Натуральный камень делает архитектуру и дизайн интерьера особенно обаятельными. Своей стильной брутальностью он создает контраст с современными материалами, тем самым составляя им прекрасную пару.

Каменные стены популярны в таких стилях, как шале, рустик, прованс, иногда – даже в стиле лофт. Они дарят интерьерам необыкновенную атмосферность, а с помощью дизайнерских приемов типа подсветки гармонично вписывается в современный интерьер.

​Каменные стены с дополнениями

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos Гардеробная в стиле модерн
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Популярны и стены с декоративными элементами – нишами с подсветкой, встроенным современным минималистичным камином или специализированными элементами декора (панно, зеркалами и т. п.).

​Отделка стен натуральным камнем

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Столовая комнатаСтолы
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

Отделка натуральным камнем – самый дорогостоящий тип подобного дизайнерского хода. Он может достигать 15 тыс. рублей за кв. метр, а начинается с 5 тыс. рублей за кв. метр.

Эффектная каменная стена в столовой может сделать ваш интерьер особенно парадным для гостей и членов семьи. Званые ужины в такой атмосфере, когда готичным образом подсвечивается камень и создается ощущение, будто вы находитесь в средневековом замке, проходят изумительно!

​Каменная стена из плоского камня

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos Гостиные в эклектичном стиле
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Еще более распространенным решением является использования камня в дизайне гостиной. Здесь может быть как плоский натуральный камень, так и искусственный. Стили модерн, функционализм, средиземноморский, рустик, шале, а иногда даже и вариации лофта поддерживают такую идею в дизайне.

Чаще всего оформляется стена за TV, на втором месте по популярности – стена за диваном. Они являются акцентными, максимально практичными и обработанными для экологичности.

​Искусственный камень

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura Зимний сад в стиле минимализм
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

Искусственный камень – очень популярный и удобный материал в декора стен, как внутри дома, так и на фасаде. Стоимость такого материала начинается от 800 рублей за кв. метр (без работы строителей) и чаще всего доходит до 2500 рублей за кв. метр.

Существуют различные варианты по дизайну искусственного камня, например, похожие на фотографию выше, «Эльбрус», «Терскол», «Твибер», «Дарьял», «Даллакора» и другие.

Правда, стены из искусственного часто выглядят достаточно плоскими. Самый бюджетный вариант декоративного камня является композитным, а не цельным материалом и имеет небольшую глубину. Натуральные стены из камня стоят гораздо дороже, занимают место, но и выглядят более эффектно.

​Каменная стена из плитки

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Спальня в эклектичном стиле
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Каменные стены в спальне менее популярны, но даже еще более эффектно изменяют образ вашего дома. Для ее создания можно использовать и обычную напольную или настенную плитку для ванной с эффектом камня или гальки.

​Каменная стена из бетона

Vivienda Brisas Cuernavaca, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Специальные декоративные бетонные конструкции и объекты, созданные архитектором, могут напоминать каменные пласты в рельефе.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Каменные стены оригинального здания

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Гостиная в стиле лофт
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Некоторые дома уже построены из камня или кирпича и при специальной обработке, подходящем дизайн-проекте и полной чистке могут стать частью интерьера.

​Каменная стена для камина

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen ГостинаяКамины и аксессуары
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

Красивое оформление камина камнем – эффектное решение для загородного дома. Здесь вам потребуется всего около 4-10 кв. метров данного материала!

​Плитка под камень

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

В гостиной, коридоре и ванной комнате часто используется самая простая керамическая плитка с рельефом натурального камня. Она, как правило, не имитирует определенный тип камня, но выглядит очень современно и стильно.

​Сборная стена из натурального камня

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Самым дорогим дизайнерским приемом является сборная стена из натурального камня с особенным орнаментом, а не просто горизонтальным расположением. Такие проекты основываются на конструкции (обычно, металлической) и стоят дороже всего.

​Комбинация для традиционной ванной комнаты

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Ванная в азиатском стиле
Sky Gallery

ЖК Воробьевы Горы

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Шикарная стена из искусственного декоративного камня получилась в этой ванной комнате, оформленной в этническом стиле. Пару ей составляет бежевая керамическая плитка с легким эффектом глянца.

​Вариант для современной ванной комнаты

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

В этой современной ванной комнате был использован искусственный декоративный камень серого оттенка, он создает эффектный интерьерный образ вместе с сероватой керамической плиткой и плиткой под натуральное дерево.

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