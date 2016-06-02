Фантастические идеи дизайна каменных стен

Натуральный камень делает архитектуру и дизайн интерьера особенно обаятельными. Своей стильной брутальностью он создает контраст с современными материалами, тем самым составляя им прекрасную пару.

Каменные стены популярны в таких стилях, как шале, рустик, прованс, иногда – даже в стиле лофт. Они дарят интерьерам необыкновенную атмосферность, а с помощью дизайнерских приемов типа подсветки гармонично вписывается в современный интерьер.