Фантастические идеи дизайна каменных стен

Натуральный камень делает архитектуру и дизайн интерьера особенно обаятельными. Своей стильной брутальностью он создает контраст с современными материалами, тем самым составляя им прекрасную пару.
Каменные стены популярны в таких стилях, как шале, рустик, прованс, иногда – даже в стиле лофт. Они дарят интерьерам необыкновенную атмосферность, а с помощью дизайнерских приемов типа подсветки гармонично вписывается в современный интерьер.
Популярны и стены с декоративными элементами – нишами с подсветкой, встроенным современным минималистичным камином или специализированными элементами декора (панно, зеркалами и т. п.).
Отделка натуральным камнем – самый дорогостоящий тип подобного дизайнерского хода. Он может достигать 15 тыс. рублей за кв. метр, а начинается с 5 тыс. рублей за кв. метр.
Эффектная каменная стена в столовой может сделать ваш интерьер особенно парадным для гостей и членов семьи. Званые ужины в такой атмосфере, когда готичным образом подсвечивается камень и создается ощущение, будто вы находитесь в средневековом замке, проходят изумительно!
Еще более распространенным решением является использования камня в дизайне гостиной. Здесь может быть как плоский натуральный камень, так и искусственный. Стили модерн, функционализм, средиземноморский, рустик, шале, а иногда даже и вариации лофта поддерживают такую идею в дизайне.
Чаще всего оформляется стена за TV, на втором месте по популярности – стена за диваном. Они являются акцентными, максимально практичными и обработанными для экологичности.
Искусственный камень – очень популярный и удобный материал в декора стен, как внутри дома, так и на фасаде. Стоимость такого материала начинается от 800 рублей за кв. метр (без работы строителей) и чаще всего доходит до 2500 рублей за кв. метр.
Существуют различные варианты по дизайну искусственного камня, например, похожие на фотографию выше, «Эльбрус», «Терскол», «Твибер», «Дарьял», «Даллакора» и другие.
Правда, стены из искусственного часто выглядят достаточно плоскими. Самый бюджетный вариант декоративного камня является композитным, а не цельным материалом и имеет небольшую глубину. Натуральные стены из камня стоят гораздо дороже, занимают место, но и выглядят более эффектно.
Каменные стены в спальне менее популярны, но даже еще более эффектно изменяют образ вашего дома. Для ее создания можно использовать и обычную напольную или настенную плитку для ванной с эффектом камня или гальки.
Специальные декоративные бетонные конструкции и объекты, созданные архитектором, могут напоминать каменные пласты в рельефе.
Некоторые дома уже построены из камня или кирпича и при специальной обработке, подходящем дизайн-проекте и полной чистке могут стать частью интерьера.
Красивое оформление камина камнем – эффектное решение для загородного дома. Здесь вам потребуется всего около 4-10 кв. метров данного материала!
В гостиной, коридоре и ванной комнате часто используется самая простая керамическая плитка с рельефом натурального камня. Она, как правило, не имитирует определенный тип камня, но выглядит очень современно и стильно.
Самым дорогим дизайнерским приемом является сборная стена из натурального камня с особенным орнаментом, а не просто горизонтальным расположением. Такие проекты основываются на конструкции (обычно, металлической) и стоят дороже всего.
Воробьевы Горы
Шикарная стена из искусственного декоративного камня получилась в этой ванной комнате, оформленной в этническом стиле. Пару ей составляет бежевая керамическая плитка с легким эффектом глянца.
В этой современной ванной комнате был использован искусственный декоративный камень серого оттенка, он создает эффектный интерьерный образ вместе с сероватой керамической плиткой и плиткой под натуральное дерево.
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