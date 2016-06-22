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10 тентов для летней террасы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад Беседки и теплицы
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Красивые и удобные тенты для террасы или патио – то, что нужно, чтобы обновить дачу в новом сезоне!

Весь наш образ жизни, в том числе и дачной, основан на привычках. Чтобы добавить к своей летней жизни завтраки с видом на сад, обеды на яркой террасе, семейные ужины под звездами, следует позаботиться о том, чтобы терраса была защищена как от солнца, так и от легкого дождика.

Отличным способом сделать это считается простой тент – парусное дополнение на основе текстиля или современных материалов, которое позволяет укрыть нужную вам площадь надежно и надолго.

​Тент в тропическом стиле

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Этот шикарный тент создан на основе деревянного каркаса и шезлонгов в тропическом стиле. Такой тент часто является полностью переносным и использует современные типы тканей.

​Тент для террасы у дома

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana Сад Беседки и теплицы
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Самым популярным типом является тент, что крепится как на стену дома, так и на две колонны по краям террасы. Многие из них крепятся прямо на здание с помощью дополнительных брусков. Другие просто стоят рядом со стеной, в общем случае – на четырех колоннах.

Такой тент позволяет использовать тень от дома и дверь на кухню, чтобы быть в еще более защищенном месте и недалеко от места приготовления пищи.

​Тент-беседка для площадки

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Отдельно стоящий тент – писк этого сезона! Он выглядит как беседка и имеет декоративный железный, деревянный или пластмассовый каркас. У такого тента есть не только крыша, но и стены из материала, похожего на текстиль, или сетки от насекомых.

Внутри него вы можете разместить патио, столовую группу, детскую игровую зону, даже поставить обычный диван или кровать!

​Парусный натяжной тент

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana Сад Беседки и теплицы
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Современный тип натяжного тента похож на настоящие паруса, которые крепятся с помощью шнуров на различные части конструкций, деревья и другие высокие сооружения. Такой тент очень универсален и благодаря двухмодульности позволяет покрывать площадку любого типа.

​Тент под навес

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Еще один тип тента создается специально для навеса в средиземноморском стиле, который основывается на деревянных столбах, а сверху представляет собой лишь слегка защищенное от солнца сооружение с ориентированными поперек площадки балками. Именно на эти балки на крыше и крепится тент, который может быть сильно натянут, будто плоская крыша или иметь свесы в богемном стиле.

​Складной тент

Toldos Cofre, Tendals Egara Tendals Egara Сад Беседки и теплицы
Tendals Egara

Tendals Egara
Tendals Egara
Tendals Egara

Современный складной тент на металлических направляющих и специальном технологичном каркасе зимой не занимает места, а летом выглядит очень стильно.

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​Парусный одинарный тент

SOMBRILLAS Y ESTRUCTURAS TENSADAS EXCLUSIVAS, DISTRIBUCIONES/JP DISTRIBUCIONES/JP Сад Беседки и теплицы
DISTRIBUCIONES/JP

DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP

Среди парусных тентов есть и одинарные, но они подходят лишь для небольших площадок – местечка для шезлонгов, садового кресла, детской песочницы, столовой группы на двоих.

Тент-зонтик

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Сад в тропическом стиле
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Самым простым и одновременно очень атмосферным является складной тент-зонтик в стиле европейского кафе.

​Тент в стиле европейского бистро

La Biwa, Construccions i Reformes Miquel Munar SL Construccions i Reformes Miquel Munar SL Сад в стиле минимализм
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Другой тип тента – в полосочку, раскладной, с козырьком и различными типами механизмов (складных), он оформлен в стиле традиционного европейского бистро.

​Тент-беседка для столовой

homify Сад в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Последний тип тентов в нашей подборке основан на прочном металлическом каркасе. Он позволяет создать укромное и затененное место в любой части сада и чаще всего используется для садов в стиле модерн или минимализм.

В основе такого сада лежит площадка, мощеная камнем или плиткой под камень, столовая группа и геометричные растения, например, кусты под декоративную обрезку.

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