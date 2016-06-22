10 тентов для летней террасы

Красивые и удобные тенты для террасы или патио – то, что нужно, чтобы обновить дачу в новом сезоне!
Весь наш образ жизни, в том числе и дачной, основан на привычках. Чтобы добавить к своей летней жизни завтраки с видом на сад, обеды на яркой террасе, семейные ужины под звездами, следует позаботиться о том, чтобы терраса была защищена как от солнца, так и от легкого дождика.
Отличным способом сделать это считается простой тент – парусное дополнение на основе текстиля или современных материалов, которое позволяет укрыть нужную вам площадь надежно и надолго.
Этот шикарный тент создан на основе деревянного каркаса и шезлонгов в тропическом стиле. Такой тент часто является полностью переносным и использует современные типы тканей.
Самым популярным типом является тент, что крепится как на стену дома, так и на две колонны по краям террасы. Многие из них крепятся прямо на здание с помощью дополнительных брусков. Другие просто стоят рядом со стеной, в общем случае – на четырех колоннах.
Такой тент позволяет использовать тень от дома и дверь на кухню, чтобы быть в еще более защищенном месте и недалеко от места приготовления пищи.
Отдельно стоящий тент – писк этого сезона! Он выглядит как беседка и имеет декоративный железный, деревянный или пластмассовый каркас. У такого тента есть не только крыша, но и стены из материала, похожего на текстиль, или сетки от насекомых.
Внутри него вы можете разместить патио, столовую группу, детскую игровую зону, даже поставить обычный диван или кровать!
Современный тип натяжного тента похож на настоящие паруса, которые крепятся с помощью шнуров на различные части конструкций, деревья и другие высокие сооружения. Такой тент очень универсален и благодаря двухмодульности позволяет покрывать площадку любого типа.
Еще один тип тента создается специально для навеса в средиземноморском стиле, который основывается на деревянных столбах, а сверху представляет собой лишь слегка защищенное от солнца сооружение с ориентированными поперек площадки балками. Именно на эти балки на крыше и крепится тент, который может быть сильно натянут, будто плоская крыша или иметь свесы в богемном стиле.
Современный складной тент на металлических направляющих и специальном технологичном каркасе зимой не занимает места, а летом выглядит очень стильно.
Среди парусных тентов есть и одинарные, но они подходят лишь для небольших площадок – местечка для шезлонгов, садового кресла, детской песочницы, столовой группы на двоих.
Самым простым и одновременно очень атмосферным является складной тент-зонтик в стиле европейского кафе.
Другой тип тента – в полосочку, раскладной, с козырьком и различными типами механизмов (складных), он оформлен в стиле традиционного европейского бистро.
Последний тип тентов в нашей подборке основан на прочном металлическом каркасе. Он позволяет создать укромное и затененное место в любой части сада и чаще всего используется для садов в стиле модерн или минимализм.
В основе такого сада лежит площадка, мощеная камнем или плиткой под камень, столовая группа и геометричные растения, например, кусты под декоративную обрезку.
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