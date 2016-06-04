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Кристальный модерн в бразильском доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Гостиная в стиле модерн
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Современная успешная семья заслуживает красивого, солнечного дома! Студия A/ZERO ARQUITETURA подарила одной из таких семей уникальный, эксклюзивный проект дома. Большой коттедж расположился на сверхузком и маленьком участке, но остался на вид привлекательным и современным.

В основе проекта лежали простые формы, асимметрия, нестандартные модули и выступы, фасады окрашен в легкие пепельные оттенки, а стекло играет одну из главных ролей. Такой дом незаметен для тех, кто просто прогуливается по улице, но поражает видом со стороны садика и интерьерами.

​Приватный фасад

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Дома в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Расположенный на перекрестке участок никак не располагал к приватности. Правда, эта дорога является пригородной и не оживленной, но ее наличие все равно чувствовалось бы при обычном проекте и стандартном расположении комнат.

В данном случае все важные элементы удалены от двух внешних сторон участка, выходящих на улицу – детские и кухня-столовая расположились в левой части здания.

​Семейный фасад

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Со стороны садика мы нашли отличный ракурс, позволяющий нам увидеть всю красоту панорамного остекления с узкими рамами и современной отделкой фасадов с искусственным камнем и белыми акцентами. Такой дом хочется назвать пляжным, несмотря на то, что находится он далеко от береговой линии – столько в нем солнца, свежего воздуха, летнего настроения.

Шикарная терраса для столовой группы расположилась рядом с домашним кинотеатром и имеет отдельный TV для развлечений гостей. Летом здесь завтракают и члены семьи. Справа от нее вы найдете барную стойку, которая является частью бара, смежного с кухней. Здесь очень приятно проводить вечера в хорошей компании. Еще правее вы найдете маленькую дверь, она ведет в кладовую, в которой содержатся бытовые мелочи, типа шланга для уборки террас.

​Зона отдыха

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

При баре мы также найдем брендовую кофемашину и печь, которая может быть использована и как мангал, и как барбекю. Здесь же – холодильник для напитков, раковина и достаточно большая столешница для сервировки мясного блюда и приготовления салата или гарнира.

​Дизайн гостиной

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Гостиная в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Шикарная гостиная в тонах цвета бренди смотрится респектабельно, как раз для приема гостей или вечернего отдыха в тишине. Современный вариант модуля для TV позволяет спрятать все провода за декоративной панелью и сделать интерьер более лаконичным.

​Планировка

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Столовая комната в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

На первом этаже мы найдем планировку открытого типа – лестничный холл, гостиная и столовая, кухня и даже терраса здесь будто одно целое.

​Дизайн кухни

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Кухня в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Стильная современная кухня выполнена с использованием оливкового оттенка и кофейного для дизайна каменной композитной столешницы. Встроенные в потолок светильники являются единственными источниками света, это особенно удобно на кухне, где важен простор и порядок.

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​Дизайн столовой

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Гостиная в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Из столовой отлично видна столовая на террасе и зона бассейна – пальмы здесь создают пейзажный вид в стиле райского сада.

Ванная комната

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Вы не поверите – шикарная ванная комната в стиле SPA имеет свой собственный внутренний дворик! Здесь растут растения, похожие на пальмы, даже с настоящим солнечным светом.

​Вид с улицы

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Дома в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

С другой стороны улицы мы видим два балкона для главной спальни и детской на верхнем этаже.

​Парадный вход

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Роскошная парадная дверь из натурального дерева – гордость дизайнеров и владельца дома.

​Бассейн

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Бассейн в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Бассейн на заднем дворике лучше всего виден из главной спальни – здесь мы найдем и зону летнего душа (слева, отделка белым камнем), удобную террасу для шезлонгов и детских игр и сам бассейн со ступенями и их подсветкой.

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