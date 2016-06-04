Кристальный модерн в бразильском доме

Современная успешная семья заслуживает красивого, солнечного дома! Студия A/ZERO ARQUITETURA подарила одной из таких семей уникальный, эксклюзивный проект дома. Большой коттедж расположился на сверхузком и маленьком участке, но остался на вид привлекательным и современным.
В основе проекта лежали простые формы, асимметрия, нестандартные модули и выступы, фасады окрашен в легкие пепельные оттенки, а стекло играет одну из главных ролей. Такой дом незаметен для тех, кто просто прогуливается по улице, но поражает видом со стороны садика и интерьерами.
Расположенный на перекрестке участок никак не располагал к приватности. Правда, эта дорога является пригородной и не оживленной, но ее наличие все равно чувствовалось бы при обычном проекте и стандартном расположении комнат.
В данном случае все важные элементы удалены от двух внешних сторон участка, выходящих на улицу – детские и кухня-столовая расположились в левой части здания.
Со стороны садика мы нашли отличный ракурс, позволяющий нам увидеть всю красоту панорамного остекления с узкими рамами и современной отделкой фасадов с искусственным камнем и белыми акцентами. Такой дом хочется назвать пляжным, несмотря на то, что находится он далеко от береговой линии – столько в нем солнца, свежего воздуха, летнего настроения.
Шикарная терраса для столовой группы расположилась рядом с домашним кинотеатром и имеет отдельный TV для развлечений гостей. Летом здесь завтракают и члены семьи. Справа от нее вы найдете барную стойку, которая является частью бара, смежного с кухней. Здесь очень приятно проводить вечера в хорошей компании. Еще правее вы найдете маленькую дверь, она ведет в кладовую, в которой содержатся бытовые мелочи, типа шланга для уборки террас.
При баре мы также найдем брендовую кофемашину и печь, которая может быть использована и как мангал, и как барбекю. Здесь же – холодильник для напитков, раковина и достаточно большая столешница для сервировки мясного блюда и приготовления салата или гарнира.
Шикарная гостиная в тонах цвета бренди смотрится респектабельно, как раз для приема гостей или вечернего отдыха в тишине. Современный вариант модуля для TV позволяет спрятать все провода за декоративной панелью и сделать интерьер более лаконичным.
На первом этаже мы найдем планировку открытого типа – лестничный холл, гостиная и столовая, кухня и даже терраса здесь будто одно целое.
Стильная современная кухня выполнена с использованием оливкового оттенка и кофейного для дизайна каменной композитной столешницы. Встроенные в потолок светильники являются единственными источниками света, это особенно удобно на кухне, где важен простор и порядок.
Из столовой отлично видна столовая на террасе и зона бассейна – пальмы здесь создают пейзажный вид в стиле райского сада.
Вы не поверите – шикарная ванная комната в стиле SPA имеет свой собственный внутренний дворик! Здесь растут растения, похожие на пальмы, даже с настоящим солнечным светом.
С другой стороны улицы мы видим два балкона для главной спальни и детской на верхнем этаже.
Роскошная парадная дверь из натурального дерева – гордость дизайнеров и владельца дома.
Бассейн на заднем дворике лучше всего виден из главной спальни – здесь мы найдем и зону летнего душа (слева, отделка белым камнем), удобную террасу для шезлонгов и детских игр и сам бассейн со ступенями и их подсветкой.
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