Кристальный модерн в бразильском доме

Современная успешная семья заслуживает красивого, солнечного дома! Студия A/ZERO ARQUITETURA подарила одной из таких семей уникальный, эксклюзивный проект дома. Большой коттедж расположился на сверхузком и маленьком участке, но остался на вид привлекательным и современным.

В основе проекта лежали простые формы, асимметрия, нестандартные модули и выступы, фасады окрашен в легкие пепельные оттенки, а стекло играет одну из главных ролей. Такой дом незаметен для тех, кто просто прогуливается по улице, но поражает видом со стороны садика и интерьерами.