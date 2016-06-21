​12 комплектов мебели для сада

Самый дешевый вариант удобной и стильной мебели может быть реализован своими руками из строительных палетт. Самое главное в таком деле – научиться ставить спинки для мебели.

Для шезлонга на двоих, как на фотографии выше, вам понадобится 8 целых палетт, две – для сооружения спинки и еще одна – для столика. А также 8 матрасов размером около 50x80 см!