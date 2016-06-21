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​12 комплектов мебели для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Pool22_Hängebank DE VOLÉE , Pool22.Design Pool22.Design Сад Мебель Металл Белый
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Комплекты садовой мебели бывают самые разные, оформленные в разных стилях и конфигурациях, для обедов и отдыха, для друзей и на двоих. Вместе с летней порой к нам приходят не только мысли о том, как красиво оформить наш сад такой мебелью, но и о том, как не ошибиться, покупая что-то! Давайте вместе подберем идеальный комплект садовой мебели заранее, чтобы вы, найдя похожий в магазине, уже знали его стилистику, достоинства и недостатки.

​Мебель из палетт своими руками

Upcycling/-redesign Gartenmöbel aus Paletten, wohnausstatter wohnausstatter Сад Мебель
wohnausstatter

wohnausstatter
wohnausstatter
wohnausstatter

Самый дешевый вариант удобной и стильной мебели может быть реализован своими руками из строительных палетт. Самое главное в таком деле – научиться ставить спинки для мебели.

Для шезлонга на двоих, как на фотографии выше, вам понадобится 8 целых палетт, две – для сооружения спинки и еще одна – для столика. А также 8 матрасов размером около 50x80 см!

​Разноцветные плетеные кресла

Intreccio Sintetico, Andrea Bizzotto SpA Andrea Bizzotto SpA Сад в стиле модерн
Andrea Bizzotto SpA

Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA

Красивые разноцветные плетеные кресла пригодятся вам в саду 1000 и 1 раз после того, как вы их купите! Они универсальны, красивы и позитивны, будут служить практически вечно и отлично смотрятся как просто на траве, так и на мощеной площадке.

​Азиатские тропики

Sonneninsel Honolulu Naturbraun, Too-Design GmbH Too-Design GmbH Сад Мебель
Too-Design GmbH

Too-Design GmbH
Too-Design GmbH
Too-Design GmbH

Эта минималистичная плетеная мебель может быть выполнена и из техноротанга, в зависимости от бренда. В таком уютном местечке можно быстро забыть обо всех хлопотах. Оно идеально подходит тем, кто отдыхает в саду обычно в маленькой компании, но поможет вам и тогда, когда придут гости, превратившись в целых 4 элемента!

​Подвесные качели

Pool22_Hängebank DE VOLÉE , Pool22.Design Pool22.Design Сад Мебель Металл Белый
Pool22.Design

Pool22.Design
Pool22.Design
Pool22.Design

Купить полноценные качели для сада (подвесные для дерева или стационарные) может быть прекрасной идеей для тех, у кого в доме или на даче есть маленькие дети!

​Садовое яблочко

Eyecatcher für den Außenbereich, IHP Ihr HandelsPartner GmbH & Co KG IHP Ihr HandelsPartner GmbH & Co KG Сад Мебель Полиэстер Коричневый
IHP Ihr HandelsPartner GmbH &amp; Co KG

IHP Ihr HandelsPartner GmbH & Co KG
IHP Ihr HandelsPartner GmbH &amp; Co KG
IHP Ihr HandelsPartner GmbH & Co KG

Этот шикарный образец современной мебели для сада раскрывает все плюсы нового времени. Только представьте, как приятно в таком яблочке провести воскресный вечер с чаем и книгой или с ноутбуком и кинофильмом! А вокруг вас – цветы, птицы и бабочки!

​Самодельная мебель для патио

Bauholz U-Loungebank im XL-Format, Exklusiv Dutch Design Exklusiv Dutch Design Сад Мебель
Exklusiv Dutch Design

Exklusiv Dutch Design
Exklusiv Dutch Design
Exklusiv Dutch Design

Если вы интересуетесь тем, что можно сделать своими руками, то мы представляем вам еще один вариант – мебель для патио из обычных досок. Не забудьте про спинки, подушки и матрасы и вы получите образец не хуже того, что можно купить в магазине.

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​Шезлонги

Manutti, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal Сад Мебель
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

Плетеные шезлонги позволяет устроить пляжный курорт даже там, где нет водоема. Просто попробуйте поставить шезлонг в саду, позагорать в жаркий день и окунуться затем под летним душем – потрясающий эффект гарантирован!

​Стационарные качели

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Такой вариант качелей больше подойдет взрослым, а не детям – ведь в них нет сильной динамики, лишь мерное покачивание.

Мебель в стиле рустик из массива

Gartenmöbel, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Сад Мебель Дерево
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

Еще один вариант садовой мебели выполнен в стиле рустик. Он имеет особое очарование старины, но практичен и удобен благодаря дополнениям в виде подушек для сидения.

Гамаки

homify Садовые бассейны
homify

homify
homify
homify

Даже ель покажется пальмой, если подвесить к ней гамак! Попробуйте и не пожалеете!

Шезлонг с накидкой

Villa Tectona Kollektion Fiji, KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH Сад Мебель
KwiK Designmöbel GmbH

KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH

Удивительно красивый шезлонг с накидкой подойдет тем, кто бережет кожу лица при принятии солнечных ванн! Такие модели делают на вид даже бюджетные бассейны дизайнерскими!

Комплект в стиле патио

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Сад в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Шикарная беседка с полностью мягким дном (как на египетских курортах) способна вместить компанию друзей или 10 детей для разговоров и игр! На заднем плане – диванчики и кресла для патио, тоже красиво украшенные бирюзовой тканью.

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