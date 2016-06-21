​12 комплектов мебели для сада

Комплекты садовой мебели бывают самые разные, оформленные в разных стилях и конфигурациях, для обедов и отдыха, для друзей и на двоих. Вместе с летней порой к нам приходят не только мысли о том, как красиво оформить наш сад такой мебелью, но и о том, как не ошибиться, покупая что-то! Давайте вместе подберем идеальный комплект садовой мебели заранее, чтобы вы, найдя похожий в магазине, уже знали его стилистику, достоинства и недостатки.
Самый дешевый вариант удобной и стильной мебели может быть реализован своими руками из строительных палетт. Самое главное в таком деле – научиться ставить спинки для мебели.
Для шезлонга на двоих, как на фотографии выше, вам понадобится 8 целых палетт, две – для сооружения спинки и еще одна – для столика. А также 8 матрасов размером около 50x80 см!
Красивые разноцветные плетеные кресла пригодятся вам в саду 1000 и 1 раз после того, как вы их купите! Они универсальны, красивы и позитивны, будут служить практически вечно и отлично смотрятся как просто на траве, так и на мощеной площадке.
Эта минималистичная плетеная мебель может быть выполнена и из техноротанга, в зависимости от бренда. В таком уютном местечке можно быстро забыть обо всех хлопотах. Оно идеально подходит тем, кто отдыхает в саду обычно в маленькой компании, но поможет вам и тогда, когда придут гости, превратившись в целых 4 элемента!
Купить полноценные качели для сада (подвесные для дерева или стационарные) может быть прекрасной идеей для тех, у кого в доме или на даче есть маленькие дети!
Этот шикарный образец современной мебели для сада раскрывает все плюсы нового времени. Только представьте, как приятно в таком яблочке провести воскресный вечер с чаем и книгой или с ноутбуком и кинофильмом! А вокруг вас – цветы, птицы и бабочки!
Если вы интересуетесь тем, что можно сделать своими руками, то мы представляем вам еще один вариант – мебель для патио из обычных досок. Не забудьте про спинки, подушки и матрасы и вы получите образец не хуже того, что можно купить в магазине.
Плетеные шезлонги позволяет устроить пляжный курорт даже там, где нет водоема. Просто попробуйте поставить шезлонг в саду, позагорать в жаркий день и окунуться затем под летним душем – потрясающий эффект гарантирован!
Такой вариант качелей больше подойдет взрослым, а не детям – ведь в них нет сильной динамики, лишь мерное покачивание.
Еще один вариант садовой мебели выполнен в стиле рустик. Он имеет особое очарование старины, но практичен и удобен благодаря дополнениям в виде подушек для сидения.
Даже ель покажется пальмой, если подвесить к ней гамак! Попробуйте и не пожалеете!
Удивительно красивый шезлонг с накидкой подойдет тем, кто бережет кожу лица при принятии солнечных ванн! Такие модели делают на вид даже бюджетные бассейны дизайнерскими!
Шикарная беседка с полностью мягким дном (как на египетских курортах) способна вместить компанию друзей или 10 детей для разговоров и игр! На заднем плане – диванчики и кресла для патио, тоже красиво украшенные бирюзовой тканью.
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