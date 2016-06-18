​Современная русская баня: все включено!

Эта интересная постройка лаймового цвета – шикарная современная баня на заднем дворике! Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи постаралась, чтобы хозяин, его семья, близкие и друзья могли отдохнуть у себя дома, как в раю!
Слой декоративной штукатурки был покрашен в нежный лаймовый оттенок – как раз для такого типа построек! У бани есть удобное крыльцо и еще одна веранда (слева) для отдыха. Красивые выступающие стропила покрашены в шоколадный цвет, что отлично контрастирует с общим цветом фасадов
Вокруг бани сделана дорожка – удобная и достаточно широкая, а для отдыха была закуплена дизайнерская мебель в современном стиле.
Очень симпатично выглядит такая баня на участке – как отдельный дом для развлечений, вечеринок или идеального семейного выходного!
Рядом с входом в баню мы найдем шикарную душевую в стиле деревянной купели, она выглядит очень эклектично, особенно на фоне мозаичной отделки. Стильная тонированная стеклянная дверь в саму парную шикарно справляется с ролью зонирования помещений.
На потолке мы найдем встроенную по периметру подсветку, позволяющую создать волшебное настроение здесь в любой момент – даже утром или днем, а не только вечером. Небольшое окно с маленькой форточкой дает возможность держать температуру этой комнаты такой теплой и спокойной, какой она должна быть прямо возле бани.
Шикарная деревянная купель для бани выглядит на фоне мозаики очень брутально, в ней чувствуется традиционность образа настоящей русской бани. А вот отделка выполнена в практичной современной манере, что вместе с деревянными элементами предоставляет идеальные условия для комфортабельного и атмосферного отдыха.
Дизайнерская туалетная комната оформлена в черно-белых тонах и в стиле минимализм. Стильная тумба под раковину, символичный декоративный бордюр и геометрично расположенная плитка на полу в двух цветах смотрятся здесь очень современно.
Шикарная веранда для отдыха после бани или просто дополнительное место для отдыха вне дома удалась на славу. Здесь стоит кованая мебель с деревянными столешницами и спинками, добавляющая такому дизайну слегка средневековую, замковую атмосферу.
Размер веранды идеален для небольшой семьи. Здесь легко провести как обычный обед, так и домашнюю вечеринку или званый ужин.
Шикарный кирпичный мангал сложен из красного огнеупорного кирпича и специально оформлен поверх с эффектом омбре. Здесь вы найдете две поленницы, большую столешницу, плиту и сам мангал, который можно использовать как мангал с шампурами или как печь-барбекю с решеткой.
Такая шикарная постройка может не только разнообразить ваш летний отпуск, но и продлить его на пару месяцев, когда вы в тепле и комфорте будете готовить шашлыки на веранде с апреля по октябрь! И более того – такая баня может помочь устроить грандиозную вечеринку на Новый Год или День Рождения, красиво встретить Пасху или лето!
В основе такой постройки лежит баня, душевая, туалетная комната. Затем требуется комната отдыха, раздевалка, веранда. Кроме того, можно добавить еще одну летнюю террасу или мангал для веранды на ваш выбор.
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи реализовала этот проект в Самаре с особым вниманием к созданию традиционной атмосферы настоящей бани, но по современным технологиям и с практичной отделкой. Браво!
Далее на homify:
— TOP-10 простых проектов коттеджей;