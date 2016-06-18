​Современная русская баня: все включено!

Слой декоративной штукатурки был покрашен в нежный лаймовый оттенок – как раз для такого типа построек! У бани есть удобное крыльцо и еще одна веранда (слева) для отдыха. Красивые выступающие стропила покрашены в шоколадный цвет, что отлично контрастирует с общим цветом фасадов

Вокруг бани сделана дорожка – удобная и достаточно широкая, а для отдыха была закуплена дизайнерская мебель в современном стиле.

Очень симпатично выглядит такая баня на участке – как отдельный дом для развлечений, вечеринок или идеального семейного выходного!