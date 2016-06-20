До и После: Проект и Реализация коттеджа в стиле кантри

Ищите стандартный проект коттеджа под русский пригород? Чтобы дом был теплым, красивым, практичным, доступным, но достаточно большим? Тогда вам обязательно стоит посмотреть на проект и реализацию этого коттеджа в стиле кантри.

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи работает в Самаре и специализируется на эксклюзивных проектах, с индивидуальным подходом к каждому клиенту. В портфолио студии – малогабаритки, большие квартиры, множество коттеджей, ландшафтные проекты и бани. Заглянуть туда стоит всем, кто ищет адаптированные под умеренный климат проекты.

На этот раз речь пойдет о проекте коттеджа с легкой атмосферой кантри. Теплые кофейные оттенки в дизайне фасадов, деревянные ворота, окна под дерево, ограждения для балконов из массива – все здесь создано для того, чтобы дом получился семейным и традиционным.