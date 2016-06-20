До и После: Проект и Реализация коттеджа в стиле кантри

Ищите стандартный проект коттеджа под русский пригород? Чтобы дом был теплым, красивым, практичным, доступным, но достаточно большим? Тогда вам обязательно стоит посмотреть на проект и реализацию этого коттеджа в стиле кантри.
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи работает в Самаре и специализируется на эксклюзивных проектах, с индивидуальным подходом к каждому клиенту. В портфолио студии – малогабаритки, большие квартиры, множество коттеджей, ландшафтные проекты и бани. Заглянуть туда стоит всем, кто ищет адаптированные под умеренный климат проекты.
На этот раз речь пойдет о проекте коттеджа с легкой атмосферой кантри. Теплые кофейные оттенки в дизайне фасадов, деревянные ворота, окна под дерево, ограждения для балконов из массива – все здесь создано для того, чтобы дом получился семейным и традиционным.
Красивый фасад с гармонично расставленными модулями остекления, очень привлекательным балкончиком в стиле шале и декоративной каменной отделкой цоколя и дымохода смотрится и в визуализации уже очень симпатично!
Визуализация этого проекта покажет вам, как создаются 3D-проекты, на чем они основаны и настолько строго бывают воплощены в жизнь. В конце статьи вы найдете фотографии уже построенного коттеджа в Самаре – его виды со всех сторон, балкончик, веранду, все детали.
Красивая терраса с навесом, хозяйственные помещения, дымоход камина – то, что можно увидеть со стороны заднего дворика. Обратите внимание, как была воплощена (фото в конце статьи) веранда – она смотрится живописно и очень подходит под общий образ коттеджа в стиле кантри.
Большой, просторный, теплый и очень красивый коттедж, который имеет расширенный формат остекления – настоящая мечта! Некоторые окна здесь начинаются почти у пола (30 см), другие являются дверьми-слайдерами, открывающими прекрасные виды из интерьеров и объединяющими внутреннее и внешнее пространство.
А один из таких блоков дверей-слайдеров является входной дверью! Расположен он справа от гаража, под декоративным балкончиком, который вы можете увидеть на фотографии выше и ниже.
Стильные ограждения балкончика монтированы на фасад, что выглядит очень стильно и современно. Созданы они из массива древесины, как и подшивка кровли. Стильные геометричные узоры на фасаде коттеджа отлично сочетаются с натуральным деревом и его оттенками.
Стильная терраса с деревянным навесом, полноценной кровлей и дверьми-слайдерами с выходом прямо из дома выглядит очень традиционно, но по-современному удобна и практична. Такая терраса может увеличить площадь дома на 40 кв. метров самым доступным способом и использоваться не только летом, но и весной и осенью!
С этого ракурса вы также можете заметить чердачное окно расширенного формата, стильные квадратные деревянные колонны на террасе и оформление углов оттенком мокко.
Если вам понравился этот проект, мы советуем вам заглянуть в интересное портфолио Студии архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи! В нем вы найдете и другие проекты коттеджей, реализованные настоящими профессионалами, интересные решения и, возможно, идеи для собственного проекта. Если вы находитесь недалеко от Самары и хотите построить загородный дом со вкусом, вы можете получить консультацию у данных местных специалистов, которые знают все секреты стройки и всегда готовы ими поделиться!
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