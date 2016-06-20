​10 способов создать приватность в саду

Создание приватности для семейного или романтичного отдыха чаще всего откладывается в дизайне сада на потом. Почему так происходит? Из-за отсутствия подходящих идей или уверенности в том, что единственный выход – это сплошной бетонный забор под 2 метра?
В этой статье мы покажем вам, как организовать частную жизнь в саду скромных или средних размеров без лишних финансовых затрат. Лишь пара идей покажутся вам дорогостоящими, остальные – очень просты и понятны и могут быть созданы даже своими руками.
Деревянный забор может стать вашим самым простым и действенным решением. Стоит залить бетонный фундамент, поставить столбы, а между ними создать либо горизонтальный, либо вертикальный рисунок из досок. Возможны сложные геометричные или диагональные варианты.
Стильные кусты под обрезку могут достигать уровня около 1,8 метра в современном саду и при этом быть очень удобными и неприхотливыми. Даже если их форма слегка выйдет из идеала, они все равно очень хорошо создают приватность.
Красивыми получаются живые изгороди из шиповника, боярышника, кизильника, барбариса, бирючины, ивы. Просто и дешево можно создать изгородь из сирени, но она занимает больше места. Всегда стоит покупать крупные, здоровые саженцы и не пытаться вырастить кусты с нуля, так как это займет многие годы даже при идеальных условиях.
Отчасти этот прием вам может показаться банальным, но когда вы взглянете на фотографию выше и то, как именно были использованы бетонные стены, он вам покажется гораздо более привлекательным.
Бетонные стены могут быть разной высоты, переходить в высокие и низкие клумбы, площадки и патио, визуально сливаться с вашим домом или домом ваших соседей. Украсить бетонную стену можно высокими кустарниками, растениями в кашпо, вьющимися растениями по обрешетке, крупными деревьями, подсветкой снизу
Чтобы оградиться от соседей, подойдут и очень крупные растения в кашпо, на пьедесталах, на маленьком заборе. Расположенные в группе, они создадут нужный эффект.
Пышные растения типа сирени, туй или елей, выстроенных в ряд, спиреи. Многие из подходящих растений не нуждаются в обрезке, но им нужно больше места, чем кустарникам под обрезку. Подойдут и некоторые типы деревьев, крона которых формируется быстро и на нужном уровне.
Бетонная или кирпичная ограда, увитая зеленью, может стать еще одним хорошим решением для создания приватного сада. Используйте комбинации из лианных растений, чтобы такая ограда выглядела более естественно, и не бойтесь покупать самые качественные саженцы – именно от них и зависит облик вашего забора.
Перголы и маркизы, как часть живой изгороди, забора, обсаженной кустарниками веранды тоже могут помочь вам в деле создания приватного сада.
Удивительно стильная зеркальная стена может стать частью сада в стиле модерн или минимализм. Она визуально увеличивает пространство, красиво подсвечивает листву и делает сад необыкновенным, даже слегка меняя все оттенки.
Дополнительный сарайчик, беседка, зимний сад, теплица – все постройки могут стать спасением от взглядов соседей с одной из сторон. Внутренний дворик в таком случае нуждается в дополнительном обрамлении кустарниками, но получается очень уютным.
Удивительная идея из вставленных в прочное основание (бетонное или из насыпных камней) деревянных опор и сетки, которая соединяет их вместе и служит основой для плетистых растений, кажется нам очень стильной! Вдоль забора стоит посадить еще и кустарники, а также поставить растения в кашпо.
Самый эффектный и дорогостоящий прием – каменная стена (по бетону) с водопадом, она может стать изюминкой вашей коллекции дизайнерских новшеств в саду!
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