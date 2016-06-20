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​10 способов создать приватность в саду

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
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Создание приватности для семейного или романтичного отдыха чаще всего откладывается в дизайне сада на потом. Почему так происходит? Из-за отсутствия подходящих идей или уверенности в том, что единственный выход – это сплошной бетонный забор под 2 метра?

В этой статье мы покажем вам, как организовать частную жизнь в саду скромных или средних размеров без лишних финансовых затрат. Лишь пара идей покажутся вам дорогостоящими, остальные – очень просты и понятны и могут быть созданы даже своими руками.

​Деревянный забор своими руками

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Деревянный забор может стать вашим самым простым и действенным решением. Стоит залить бетонный фундамент, поставить столбы, а между ними создать либо горизонтальный, либо вертикальный рисунок из досок. Возможны сложные геометричные или диагональные варианты.

​Кусты под обрезку

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Балкон, веранда и террасаМебель
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

Стильные кусты под обрезку могут достигать уровня около 1,8 метра в современном саду и при этом быть очень удобными и неприхотливыми. Даже если их форма слегка выйдет из идеала, они все равно очень хорошо создают приватность.

Красивыми получаются живые изгороди из шиповника, боярышника, кизильника, барбариса, бирючины, ивы. Просто и дешево можно создать изгородь из сирени, но она занимает больше места. Всегда стоит покупать крупные, здоровые саженцы и не пытаться вырастить кусты с нуля, так как это займет многие годы даже при идеальных условиях.

​Бетонные стены

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отчасти этот прием вам может показаться банальным, но когда вы взглянете на фотографию выше и то, как именно были использованы бетонные стены, он вам покажется гораздо более привлекательным.

Бетонные стены могут быть разной высоты, переходить в высокие и низкие клумбы, площадки и патио, визуально сливаться с вашим домом или домом ваших соседей. Украсить бетонную стену можно высокими кустарниками, растениями в кашпо, вьющимися растениями по обрешетке, крупными деревьями, подсветкой снизу

​Крупные и мелкие растения в кашпо

Objetos de diseño y muebles, VIVANT LA VIE VIVANT LA VIE Сад в стиле модерн
VIVANT LA VIE

Objetos de diseño y muebles

VIVANT LA VIE
VIVANT LA VIE
VIVANT LA VIE

Чтобы оградиться от соседей, подойдут и очень крупные растения в кашпо, на пьедесталах, на маленьком заборе. Расположенные в группе, они создадут нужный эффект.

​Пышная полудикая растительность

Jardins méditerranéens, Jean-Jacques Derboux Jean-Jacques Derboux Сад в средиземноморском стиле
Jean-Jacques Derboux

Jean-Jacques Derboux
Jean-Jacques Derboux
Jean-Jacques Derboux

Пышные растения типа сирени, туй или елей, выстроенных в ряд, спиреи. Многие из подходящих растений не нуждаются в обрезке, но им нужно больше места, чем кустарникам под обрезку. Подойдут и некоторые типы деревьев, крона которых формируется быстро и на нужном уровне.

​Зеленые ограды

Verde Verticale e parchi., Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green Сад в эклектичном стиле
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

Бетонная или кирпичная ограда, увитая зеленью, может стать еще одним хорошим решением для создания приватного сада. Используйте комбинации из лианных растений, чтобы такая ограда выглядела более естественно, и не бойтесь покупать самые качественные саженцы – именно от них и зависит облик вашего забора.

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​Перголы и беседки для вьющихся растений

pergola, CHRISTIAN THEILL DESIGN CHRISTIAN THEILL DESIGN Сад Беседки и теплицы
CHRISTIAN THEILL DESIGN

CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN

Перголы и маркизы, как часть живой изгороди, забора, обсаженной кустарниками веранды тоже могут помочь вам в деле создания приватного сада.

​Зеркальная стена

Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano Сад в стиле модерн
SDC-Milano

SDC-Milano
SDC-Milano
SDC-Milano

Удивительно стильная зеркальная стена может стать частью сада в стиле модерн или минимализм. Она визуально увеличивает пространство, красиво подсвечивает листву и делает сад необыкновенным, даже слегка меняя все оттенки.

​Постройка

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Дополнительный сарайчик, беседка, зимний сад, теплица – все постройки могут стать спасением от взглядов соседей с одной из сторон. Внутренний дворик в таком случае нуждается в дополнительном обрамлении кустарниками, но получается очень уютным.

​Комбинированный забор из сетки и древесины

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Сад в стиле модерн
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Удивительная идея из вставленных в прочное основание (бетонное или из насыпных камней) деревянных опор и сетки, которая соединяет их вместе и служит основой для плетистых растений, кажется нам очень стильной! Вдоль забора стоит посадить еще и кустарники, а также поставить растения в кашпо.

​Каменная стена с водопадом

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Самый эффектный и дорогостоящий прием – каменная стена (по бетону) с водопадом, она может стать изюминкой вашей коллекции дизайнерских новшеств в саду!

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