​10 способов создать приватность в саду

Создание приватности для семейного или романтичного отдыха чаще всего откладывается в дизайне сада на потом. Почему так происходит? Из-за отсутствия подходящих идей или уверенности в том, что единственный выход – это сплошной бетонный забор под 2 метра?

В этой статье мы покажем вам, как организовать частную жизнь в саду скромных или средних размеров без лишних финансовых затрат. Лишь пара идей покажутся вам дорогостоящими, остальные – очень просты и понятны и могут быть созданы даже своими руками.