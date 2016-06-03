Дом c сочетанием традиции и современности

Сегодня мы отправимся в Дуйсбург, где мы хотим посмотреть на один проект в деталях. Это дом 1937 года, расположенный в жилом районе. Многие из этих домов были изменены в последние годы за счет дополнений и реконструкций, поэтому потеряли значительную часть своего старого облика. Задача нашего специалиста Оливера Койпера состояла в том, чтобы сохранить черты старого дома, так и модернизировать его, чтобы он был адаптирован к современным требованиям к жизни, но имел одиночный характер и оставался таким образом свидетелем местной истории.
Дом 30-х годов был дополнен одноэтажным флигелем и гаражом из облицовочного бетона. При этом целью было то, чтобы сохранить характер старого здания. Поэтому строители не сильно вмешивались в конструкцию фасада и обратной стороны дома. Он был тонко адаптирован к современным потребностям с точки зрения внешнего вида и производимого эффекта. Вертикальные окна, идущие под самый потолок, все еще соответствуют пропорциям старого здания, но в то же время создают связь с новым видом.
Старое здание, пристройка и гараж окружают террасу, которая расположена на южной стороне и имеет места для отдыха. Эта просторная терраса соединяет дом с новой его частью и предоставляет много места для барбекю, принятия солнечных ванн и уютных часов на открытом воздухе. Гладкий бетонный куб, представляющий собой пристройку, имеет внутреннюю изоляцию. Не было необходимости обновлять ее обшивку, также как и внутри старого здания Отопление осуществляется с помощью системы отопления древесных гранул, которая предназначена для подключения водорастворимой печи и солнечной батареи.
Здесь мы видим вход в новый гараж и сад, который соединяет эти места к главному дому. Вход с входной дверью выглядят просто и таким образом соответствуют типичному характеру дома. Белая штукатурка и простой дизайн придают очень современный вид.
Высота помещения составляет 2,95 м, а длина здания – 20 м. Имеется просторная гостиная с открытой кухней, и таким образом прирост пространства составляет дополнительно 85 кв. м. На первом этаже старой части дома, который был адаптирован в соответствии с современными требованиями, есть большая спальня и ванная комната. Для приятного общего впечатления от внутренних поверхностей стен они оформлены в белый цвет, имеют гладкую поверхность. В качестве напольного покрытия используется дубовый паркет.
Интерьер дома имеет тот же эффект – все стильно и современно. Многочисленные высокие шкафы создают спокойную атмосферу и позволяют использовать данное пространство оптимально. На верхнем этаже дома есть рабочие кабинеты, которые подвергнулись лишь небольшому обновлению.