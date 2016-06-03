Дом c сочетанием традиции и современности

Сегодня мы отправимся в Дуйсбург, где мы хотим посмотреть на один проект в деталях. Это дом 1937 года, расположенный в жилом районе. Многие из этих домов были изменены в последние годы за счет дополнений и реконструкций, поэтому потеряли значительную часть своего старого облика. Задача нашего специалиста Оливера Койпера состояла в том, чтобы сохранить черты старого дома, так и модернизировать его, чтобы он был адаптирован к современным требованиям к жизни, но имел одиночный характер и оставался таким образом свидетелем местной истории.