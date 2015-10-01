Как использовать чердак?

Перед каждым домовладельцем, имеющим больше одного уровня в частном доме, рано или поздно встает вопрос обустройства чердачного пространства. Принято считать, что мансарда или чердак – это темное и пыльное помещение, куда складываются малоиспользуемые вещи, приборы и мебель, вышедшие из строя. На самом деле – это драгоценные квадратные метры, которые из утилитарного помещения можно превратить в жилое.
Часто мансардное пространство имеет сильно скошенный потолок, зачастую ассиметрично и скрывает труднодоступные закутки и узкие проходы. В этой статье мы предлагаем несколько вариантов использования чердака. Вдохновляющие идеи дизайна продемонстрируют, что организовать комфортное пространство с привлекательным внешним видом можно даже в самых небольших и сложных по геометрии помещениях мансардного пространства.
Создание гостиной на чердаке в последнее время стало крайне распространено, поскольку порой это может стать самым лучшим местом для приема гостей, прежде всего, потому что это весьма оригинально и необычно. Но помните, создавать гостиную на чердаке можно только в том случае, если позволяет площадь помещения.
Чтобы комната выглядела просторнее и светлее следует оформить ее в светлых тонах, а лучше всего – в белых, как это сделала дизайнер Александра Петропавловская. Для стен подойдет штукатурка, однотонные или с мелким ненавязчивым рисунком обои. Не стоит увлекаться слишком темными тонами, так как это сделает помещение меньше. Краску для потолка лучше выбирать белого цвета, это визуально сделает крышу со сложной конструкцией выше, и она не будет давить, а станет немного легче. Для пола подойдет деревянная доска светлых оттенков, ламинат, паркет или линолеум. Но лучше все-таки сделать выбор в пользу натуральных материалов.
Выбирая мебель, важно задействовать все пространство. Использовать небольшую высоту под скатом крыши вполне реально, если разместить там невысокие книжные полки, тумбы или комод. Идеальным вариантом будет модульная мебель, за счет своей конструкции она позволит подогнать ее по высоте и глубине.
Утепленное чердачное помещение – идеальный вариант, чтобы устроить там спальную комнату. Выбор цветового решения напрямую зависит от размеров, а также эффекта, который должна производить спальня.
Если хочется простора, света и воздуха, то лучше всего использовать в отделке светлые пастельные тона. Теплые цвета сделают комнату уютнее и подарят романтическую атмосферу. Не стоит увлекаться слишком темным фоном, он может сделать спальню мрачной, а при наличии низкого потолка еще и маленькой. Если все-таки темные тона присутствуют, например, в отделке крыши, то лучше всего комбинировать их с белыми или очень светлыми стенами.
Чтобы оживить дизайн интерьера чердака можно добавить в отделку или предметы декора немного ярких красок. Из-за сложной конструкции крыши не получится использовать в спальне стандартную мебель, но всегда можно найти выход, сделав ее под заказ. Идеальным местом для кровати будет пространство, находящееся под скатом крыши. Таким образом, хорошо используется место, которое трудно применить для другой мебели, а кровать можно декорировать балдахином или отгородить занавеской от остальной площади.
Интересным вариантом будет отведение чердака под детскую или игровую комнату. Несмотря на всю сложность конструкции помещения, она позволяет разделить комнату на несколько функциональных зон. Это должно быть спальное место, игровая и рабочая зоны.
Цветовое оформление детской может быть любым, в зависимости от пожеланий маленьких хозяев. Но лучше всего использовать светлые тона в отделке: нежно-зеленый, песочный, белый, голубой, бежевый, бледно-лиловый. Что касается ярких акцентов, то с этой ролью прекрасно справятся аксессуары. Не стоит забывать, что мебель для чердака, хоть и предназначенного для детской, должна быть низкой. Можно расставить вдоль стен шкафчики, комоды или тумбы для игрушек, а в центре оставить свободное пространство для игр.
Если чердак у вас совсем маленький, и никакая другая полноценная комната у вас сюда не влезает, то можно устроить здесь личную гардеробную. Пусть небольшую, но это в любом случае удобнее, чем хранить одежду в шкафу.
Если у вас собрана большая коллекция книг, их нужно где-то хранить. И вполне можно переоборудовать чердачное помещение под библиотеку, поставить вдоль стен полки или шкафы с книгами, добавить уютный диван и пару кресел, провести нормальное освещение, например, торшеры или бра к каждому креслу для чтения, и вот и у вас в доме уже есть место, где можно спокойно уединиться с книгой.
Если площадь помещения или высота потолков на большей части его пространства неудобны для жилой комнаты, можно использовать другую популярную сейчас идею. Чердак – прекрасное место для устройства зимнего сада.
Здесь легко создать идеальный микроклимат даже для самых прихотливых растений и в любое время года поддерживать нужную влажность и температуру. В таком случае нужно обратить не меньшее внимание на укрепление перекрытий металлическими конструкциями и дополнительными балками. Пол предварительно выравнивают и застилают, а так как зимний сад – это помещение с повышенной влажностью, для облицовки идеально подойдёт плитка.
Многие бизнесмены хотят иметь свой уголок в доме, чтобы можно было поработать с документами, решить какие-то деловые вопрос и проблемы. Но очень часто случается так, что это просто невозможно ввиду маленькой площади жилых помещений дома. На чердаке организовать свой небольшой домашний офис не составит большого труда, поскольку здесь может присутствовать минимум мебели (конечно, это рабочий стол, кресло и стенка с важными документами и бумагами).
Еще одна идея использования чердачного пространства с пользой — устроить тут свой собственный тренажерный зал. Места тут много, особо сложного дизайна от тренажерного зала не требуется, а потом можно будет приходиться сюда и спокойно заниматься, достаточно лишь поставить несколько тренажеров и обеспечить вентиляцию.
Комната на чердаке может быть настоящим декоративным шедевром независимо от её размеров. Просто вложите в её оформление душу – и она стопроцентно станет изюминкой всего внутридомового интерьера.