Как использовать чердак?

Создание гостиной на чердаке в последнее время стало крайне распространено, поскольку порой это может стать самым лучшим местом для приема гостей, прежде всего, потому что это весьма оригинально и необычно. Но помните, создавать гостиную на чердаке можно только в том случае, если позволяет площадь помещения.

Чтобы комната выглядела просторнее и светлее следует оформить ее в светлых тонах, а лучше всего – в белых, как это сделала дизайнер Александра Петропавловская. Для стен подойдет штукатурка, однотонные или с мелким ненавязчивым рисунком обои. Не стоит увлекаться слишком темными тонами, так как это сделает помещение меньше. Краску для потолка лучше выбирать белого цвета, это визуально сделает крышу со сложной конструкцией выше, и она не будет давить, а станет немного легче. Для пола подойдет деревянная доска светлых оттенков, ламинат, паркет или линолеум. Но лучше все-таки сделать выбор в пользу натуральных материалов.

Выбирая мебель, важно задействовать все пространство. Использовать небольшую высоту под скатом крыши вполне реально, если разместить там невысокие книжные полки, тумбы или комод. Идеальным вариантом будет модульная мебель, за счет своей конструкции она позволит подогнать ее по высоте и глубине.