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Особняк в Барвихе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиные в эклектичном стиле
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В тишине леса за высокими деревьями на волшебной поляне нас ожидает этот по-современному царский особняк. В нем есть эклектичная дерзость, статная буржуазность, капелька чистого ретро и элитная брендовая мебель.

Предельно стильный от гостиной до последней гардеробной, он представляет прекрасный образец того, как архитектурное бюро «Бахарев и Партнеры» искусно справляется с работой – с шиком и настоящим талантом. 1300 кв. метров современной и действительно гениальной эклектики. Это особняк, который вы не скоро забудете.

​Элитный образ жизни

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Дома в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Желание жить с комфортом и в гармонии с самим собой обязывает нас уделять гораздо больше времени и средств нашему дому. Именно он, оформленный профессионалами под наш характер и образ жизни, позволяет покорять все новые и новые вершины.

​Парадный холл

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Интерьеры этого дома еще с зоны парадного холла показывают нам все плюсы эклектики. Здесь шикарным образом сочетаются классическая английская плитка на полу, состаренные резные дубовые буазери на стенах, декоративные лепные элементы цвета бетона, ультрасовременная мебель и современное искусство.

​Гостиная с шиком

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиные в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Массивное двусветное остекление гостиной впускает природное настроение в интерьер и стирает границы между внешним и внутренним. Лесной массив за окном позволяет наслаждаться восходами, что пробираются между ветвей, закатами, что подсвечивают алым лес, ливневыми дождями, что создают туманный образ, и снегопадами, что надолго задерживаются на ветвях.

Лестница в этом интерьере – очень яркая архитектурная деталь, добавляющая геометричности и упорядоченности столь большому объему комнаты. Она оформлена карельской березой, а ограждением служат стальные тросы.

Важным элементом является и стеклянная люстра-скульптура в виде замерзшего водопада. Так особняк в Барвихе превращается в волшебное технологичное и эклектичное шале с атмосферой вечного искусства.

В дизайне гостиной была использована мебель Giorgetty, Baxter, Besana, Baker. Светильники Lasvit, Axo light, Baker.

​Каминная

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиные в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Шикарная камерная каминная находится при гостиной и смешивает различные эпохи, стили, тысячелетия. В таком интерьере можно забыть, где и в каком времени ты находишься.

​Столовая

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Столовая комната в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Главная деталь интерьера столовой – огромный аквариум, оформленный сверху кожаными панелями и снизу – шпоном. Такой элемент делает каждый обед или ужин зрелищным и фантастическим.

​Библиотека

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Гостиные в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Интерьер библиотеки  имеет подчеркнуто мужской характер благодаря темной, насыщенной цветовой палитре и английскому стилю в дизайне интерьера. В оформлении была использована мебель от Ralph Lauren, английская клетка, классические шторы и удивительные предметы декора, которые придают этой британской обители легкий колониальный шарм. 

Также в комнате есть камин, портал которого оформлен зеркальными панелями с золотистым принтом, а на полу – штучный дубовый паркет, уложенный «французской елочкой».

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Яркая спальня

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Спальня в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Стильная спальня в кофейных оттенках смотрится удивительно хорошо в этом пространстве с видом на шикарный лесной массив. Яркий арбузный фото-постер помогает добавить эклектичную нотку в дизайн.

​Детская

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Детские комната в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Мебель с авторской росписью, атмосфера ретро посреди старого леса… Все это делает детскую удивительно похожей на комнаты в старинных французских особняках.

​Бильярдная

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Солнечная бильярдная имеет отличную дружескую атмосферу для отдыха с друзьями – современное искусство придает этому интерьеру нотку эклектичности и бунтарства.

​Добро пожаловать в рай!

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Бассейны в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Шикарный бассейн с мозаикой пейсли на дне – лишь половина очарования этого интерьера! Арочные арабские ниши с зеркалами и проходы в бар, к сауне и комнате отдыха, душевым и раздевалкам – вот, что делает этот уникальный комплекс для отдыха и развлечений по-настоящему колоритным.

​Бар в блеске

Особняк в Барвихе, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Винные погребы в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Особняк в Барвихе

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Вдохновленные дизайном отелей в ОАЭ, авторы проекта решили воссоздать Золотой Век арабской эпохи и в зоне бара. Оникс, лакированная мебель и зеркала настолько хорошо смотрятся друг с другом, что невозможно выделить определенный дизайнерский прием, как главный.

На полу мы найдем авторское мраморное панно, изображающее перо Жар-птицы, на стене – еще одно с золотыми павлинами. Уникальный дизайн потолка оформлен поталью, а столешница из оникса смотрится просто потрясающе в свете вечерней подсветки.

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