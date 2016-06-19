В тишине леса за высокими деревьями на волшебной поляне нас ожидает этот по-современному царский особняк. В нем есть эклектичная дерзость, статная буржуазность, капелька чистого ретро и элитная брендовая мебель.
Предельно стильный от гостиной до последней гардеробной, он представляет прекрасный образец того, как архитектурное бюро «Бахарев и Партнеры» искусно справляется с работой – с шиком и настоящим талантом. 1300 кв. метров современной и действительно гениальной эклектики. Это особняк, который вы не скоро забудете.
Желание жить с комфортом и в гармонии с самим собой обязывает нас уделять гораздо больше времени и средств нашему дому. Именно он, оформленный профессионалами под наш характер и образ жизни, позволяет покорять все новые и новые вершины.
Интерьеры этого дома еще с зоны парадного холла показывают нам все плюсы эклектики. Здесь шикарным образом сочетаются классическая английская плитка на полу, состаренные резные дубовые буазери на стенах, декоративные лепные элементы цвета бетона, ультрасовременная мебель и современное искусство.
Массивное двусветное остекление гостиной впускает природное настроение в интерьер и стирает границы между внешним и внутренним. Лесной массив за окном позволяет наслаждаться восходами, что пробираются между ветвей, закатами, что подсвечивают алым лес, ливневыми дождями, что создают туманный образ, и снегопадами, что надолго задерживаются на ветвях.
Лестница в этом интерьере – очень яркая архитектурная деталь, добавляющая геометричности и упорядоченности столь большому объему комнаты. Она оформлена карельской березой, а ограждением служат стальные тросы.
Важным элементом является и стеклянная люстра-скульптура в виде замерзшего водопада. Так особняк в Барвихе превращается в волшебное технологичное и эклектичное шале с атмосферой вечного искусства.
В дизайне гостиной была использована мебель Giorgetty, Baxter, Besana, Baker. Светильники Lasvit, Axo light, Baker.
Шикарная камерная каминная находится при гостиной и смешивает различные эпохи, стили, тысячелетия. В таком интерьере можно забыть, где и в каком времени ты находишься.
Главная деталь интерьера столовой – огромный аквариум, оформленный сверху кожаными панелями и снизу – шпоном. Такой элемент делает каждый обед или ужин зрелищным и фантастическим.
Интерьер библиотеки имеет подчеркнуто мужской характер благодаря темной, насыщенной цветовой палитре и английскому стилю в дизайне интерьера. В оформлении была использована мебель от Ralph Lauren, английская клетка, классические шторы и удивительные предметы декора, которые придают этой британской обители легкий колониальный шарм.
Также в комнате есть камин, портал которого оформлен зеркальными панелями с золотистым принтом, а на полу – штучный дубовый паркет, уложенный «французской елочкой».
Стильная спальня в кофейных оттенках смотрится удивительно хорошо в этом пространстве с видом на шикарный лесной массив. Яркий арбузный фото-постер помогает добавить эклектичную нотку в дизайн.
Мебель с авторской росписью, атмосфера ретро посреди старого леса… Все это делает детскую удивительно похожей на комнаты в старинных французских особняках.
Солнечная бильярдная имеет отличную дружескую атмосферу для отдыха с друзьями – современное искусство придает этому интерьеру нотку эклектичности и бунтарства.
Шикарный бассейн с мозаикой пейсли на дне – лишь половина очарования этого интерьера! Арочные арабские ниши с зеркалами и проходы в бар, к сауне и комнате отдыха, душевым и раздевалкам – вот, что делает этот уникальный комплекс для отдыха и развлечений по-настоящему колоритным.
Вдохновленные дизайном отелей в ОАЭ, авторы проекта решили воссоздать Золотой Век арабской эпохи и в зоне бара. Оникс, лакированная мебель и зеркала настолько хорошо смотрятся друг с другом, что невозможно выделить определенный дизайнерский прием, как главный.
На полу мы найдем авторское мраморное панно, изображающее перо Жар-птицы, на стене – еще одно с золотыми павлинами. Уникальный дизайн потолка оформлен поталью, а столешница из оникса смотрится просто потрясающе в свете вечерней подсветки.
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