Особняк в Барвихе

В тишине леса за высокими деревьями на волшебной поляне нас ожидает этот по-современному царский особняк. В нем есть эклектичная дерзость, статная буржуазность, капелька чистого ретро и элитная брендовая мебель.

Предельно стильный от гостиной до последней гардеробной, он представляет прекрасный образец того, как архитектурное бюро «Бахарев и Партнеры» искусно справляется с работой – с шиком и настоящим талантом. 1300 кв. метров современной и действительно гениальной эклектики. Это особняк, который вы не скоро забудете.