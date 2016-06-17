​Фантастический особняк 21-ого века

Ар-деко и блеск мрамора, элитная отделка и люксовая мебель, потрясающий масштаб и просторные комнаты, бассейн и 1500 кв. метров общей площади – в этом особняке есть все, чтобы достойно провести жизнь и даже больше.

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО БАХАРЕВ И ПАРТНЕРЫ спроектировало и реализовало данный проект, с трепетом относясь как к деталям, так и к общей атмосфере. В этом доме есть то, за что так ценятся оригинальные европейские особняки – собственный характер и настроение, душа.