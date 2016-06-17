​Фантастический особняк 21-ого века

Ар-деко и блеск мрамора, элитная отделка и люксовая мебель, потрясающий масштаб и просторные комнаты, бассейн и 1500 кв. метров общей площади – в этом особняке есть все, чтобы достойно провести жизнь и даже больше.
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО БАХАРЕВ И ПАРТНЕРЫ спроектировало и реализовало данный проект, с трепетом относясь как к деталям, так и к общей атмосфере. В этом доме есть то, за что так ценятся оригинальные европейские особняки – собственный характер и настроение, душа.
Расположенный на участке недалеко от леса, этот особняк является прекрасным представителем элитной архитектуры, которая не только чтит традиции и классику, но и использует все доступные ультра-современные технологии, панорамное остекление и другие привлекательные новшества 21-ого века.
Холл соединяется со столовой массивным каменным порталом со стеклянными двустворчатыми дверьми, выполненными по эскизам архитектора. Графичная лепнина на них покрыта серебряной поталью.
Стены столовой отделаны замшевыми панелями с геометрической разбивкой, что невероятно красиво смотрится в любое время дня. Бежево-шоколадная цветовая гамма создает мягкую и теплую атмосферу, способствующую расслаблению и ощущению безопасности. Массивный стол позволяет принять большой количество гостей для домашнего званого ужина. Функционально столовая сообщается с кухней, гостиной и холлом, что очень удобно как для хозяев дома, так и для слуг.
В дизайне столовой был использован стол от Promemoria, стулья от Baker, люстра от Barovier & Toso.
Гостиная делится на две зоны – мягкую мебельную группу с телевизором и каминную справа, за кадром. Стены отделаны кожаными панелями, зеркалами и шпоном американского ореха. Данные комбинации смотрятся удивительно гармонично, создавая глубокий образ изысканного интерьера.
Каминную зону с зеркалами от основной гостиной отделяет массивный портал, что придает целостность обеим зонам.
В дизайне гостиной использовалась мебель от Baker и Ralph Lauren, люстра – Saint-Louis.
Стильная кухня в черно-белых оттенках напоминает кофейни в центре Лондона или Парижа. Проверенная комбинация цветов позволяет придать этому интерьеру еще больше классического шарма.
Спальня решена в кофейно-сливочной цветовой гамме. На стенах – шелковые обои Ralph Lauren, идеально подходящие под романтичный образ роскоши и гламура. Стена за изголовьем кровати отделана шпоном тонированного дуба и зеркальными декоративными вставками, за которыми спрятаны системы хранения. Такой практичный ход делает столь классический интерьер еще и технологичным, при этом зоны хранения остаются практически невидимыми.
В дизайне спальни использовалась мебель от Baker и светильники от Sigma L2.
Ванная комната отделана натуральным тиком и слэбами структурированного мрамора. Дизайн интерьера выполнен в стиле SPA – с любовью к тропической эстетике, натуральным материалам и простору.
Шикарная встроенная душевая кабина, отделка которой полностью производилась с помощью слэбов структурированного мрамора сорта black forest, выглядит здесь просто изумительно. На фоне – старая фотография Нью-Йорка, еще без небоскребов.
Гламурная ванная комната находится возле 50-ти метровой гардеробной и выполнена в стиле ар-деко. Блеск и геометричность этого классического интерьера поражает с первого взгляда. Удивительное кресло со спинкой в форме ракушки, массивные столешницы из натурального камня и большие зеркала создают здесь ощущение вечной коктейльной вечеринки.
В холле стены разобраны горизонтальной рустовкой и отделаны декоративной штукатуркой под камень. На стене при входе смонтировано большое зеркальное панно, массивная рама которого перекликается с дверными порталами из натурального камня. А пол в холле отделан мраморными слэбами.
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