Маленький, но удаленький!

Современный коттедж в стиле модерн с мансардным этажом, тремя спальнями и общей площадью в 140 кв. метров (без гаража) – это не просто проект строения, а целый образ жизни отдельно взятой семьи. Например, мансардный этаж предполагает привлекательные мансардные спальни, очень комфортные в эмоциональном плане для отдыха и сна. Площадь в 140 кв. метров можно назвать очень рациональной и достаточной для жизни семьи из 4-6 человек!

Польское архитектурное бюро «Архипелаг», о котором мы не раз весьма лестно отзывались в предыдущих статьях, на этот раз представило нам проект особенно подходящего для семейной жизни дома.

В нем есть все, что может пожелать как хозяйка, так и хозяин, достаточно места для игр детей, легкий современный дизайн, приятные мелочи и благоустроенный двор.