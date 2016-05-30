Маленький, но удаленький!

Современный коттедж в стиле модерн с мансардным этажом, тремя спальнями и общей площадью в 140 кв. метров (без гаража) – это не просто проект строения, а целый образ жизни отдельно взятой семьи. Например, мансардный этаж предполагает привлекательные мансардные спальни, очень комфортные в эмоциональном плане для отдыха и сна. Площадь в 140 кв. метров можно назвать очень рациональной и достаточной для жизни семьи из 4-6 человек!
Польское архитектурное бюро «Архипелаг», о котором мы не раз весьма лестно отзывались в предыдущих статьях, на этот раз представило нам проект особенно подходящего для семейной жизни дома.
В нем есть все, что может пожелать как хозяйка, так и хозяин, достаточно места для игр детей, легкий современный дизайн, приятные мелочи и благоустроенный двор.
Стильный фасад со стороны сада подразумевает панорамное остекление в виде дверей-слайдеров с выходом на террасу, саму террасу достаточно комфортных размеров и специальные реечные экраны, позволяющие закрыть некоторые окна для создания приватности или затенения.
Особенно красиво выглядит самый крупный формат остекления в гостиной. Он настолько хорош, что комната просто залита солнечным светом и выглядит, как пентхаус. Она имеет окна с двух сторон (с террасы и сбоку) и площадь в 30 кв. метров вместе с зоной столовой и биокамином.
Располагающий к себе современный и благоустроенный фасад скрывает за собой еще и высококомфортабельный интерьер, полный умных и рациональных решений. Глядя со стороны улицы, мы совершенно не подозреваем, насколько шикарным окажется дом с обратного фасада и как порадует нас современной планировкой.
Тем не менее, уже здесь мы можем видеть, что парадный вход оформлен декоративными панелями под дерево, а цоколь – под клинкерный кирпич сероватых оттенков в стиле омбре. На гараже мы заметим просторную террасу, на которой малыши могут с удовольствием играть, даже не спускаясь вниз.
Вокруг террасы, которая имеет столовую зону (справа) и игровую для детей (слева), мы найдем еще и мощеную плиткой площадку для детских игр и отдыха взрослых. Сама терраса слева оформлена декоративными злаковыми и осоковыми для создания приватной атмосферы, а у участка вместо забора – зеленая изгородь из стриженых кустарников. Очень практично!
В некоторых местах дома в целях экономии было создано и вполне стандартное, даже более того – миниатюрное остекление. Например, в гараже, котельной и душевой-прачечной на первом этаже.
Маленькие окна на мансарде относятся к трем спальням, которые имеют по три окна, и к лестничному холлу, ванной комнате и гардеробной, которые имеют по одному окну.
Общая площадь дома (140 кв. метров) вмещает в себя гостиную (30 кв. метров), кабинет (10 кв. метров) и кухню (9 кв. метров). В доме три спальни на втором этаже (17, 14 и 13 кв. метров), одна ванная и душевая комната (9 и 4,5 кв. метра). Котельная и гараж не входят в общую площадь дома (8 и 20 метров).
Кроме того, стоит отметить кладовую на кухню (12 кв. метра), большой холл с гардеробом (14 кв. метров) и коридор для спален (9 кв. метров).
Ориентировочная стоимость реализации такого дома без внутренней отделки («коробка») – около 3,1 млн рублей. В России стоимость автоматически снижается на 10-20%.
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