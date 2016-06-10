Стильный проект одноэтажного дома

Этот ультра-бюджетный дом с тремя спальнями, стандартными элементами и модными акцентами позволил уже многим семьям переехать в любимый пригород. Польское архитектурное бюро «Архипелаг» спроектировало его для семей, которые нуждаются в трех приватных комнатах, панорамных окнах и максимально бюджетном варианте стройки.

В проекте вы найдете не только современный подход к дизайну интерьеров, декору и планировке, но и особую атмосферу. Именно так выглядят дома, о которых мы мечтаем – дома 21-ого века!