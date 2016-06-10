Стильный проект одноэтажного дома

Этот ультра-бюджетный дом с тремя спальнями, стандартными элементами и модными акцентами позволил уже многим семьям переехать в любимый пригород. Польское архитектурное бюро «Архипелаг» спроектировало его для семей, которые нуждаются в трех приватных комнатах, панорамных окнах и максимально бюджетном варианте стройки.
В проекте вы найдете не только современный подход к дизайну интерьеров, декору и планировке, но и особую атмосферу. Именно так выглядят дома, о которых мы мечтаем – дома 21-ого века!
Главный фасад оформлен в комбинированной манере из штукатурки двух цветов и декоративных панелей под древесину. Из-за рыжеватого оттенка здесь создается ощущение ранчо или ретро-стиля, а заменив панели на шоколадные, вы сможете добиться, наоборот, эффекта минимализма.
Парадный фасад симметричен и прямолинеен, он отлично подойдет для любого типа пригорода, будто то расположенный прямо за городом или на природе. На главном фасаде вы можете найти слева и гараж, а также окна главной спальни и кухни по бокам от входа.
Со стороны сада расположена терраса с шезлонгами при гостиной и красивый сад с декоративными клумбами и кустарниками. Слева – столовая группа при столовой на свежем воздухе, справа – два окна двух спален.
Многие современные дома похожи именно потому, что создают идеальные условия, которые нужно лишь слегка подстроить под нужды конкретной семьи. Спальни находятся в одной части, а гостиная и кухня – в другой, плюс в гостиной есть панорамные двери-слайдеры на террасу с видом на сад. Такая планировка коттеджа стандартна для новой вехи в частной архитектуре, но от этого не менее прекрасна!
Гостиная площадью 23 кв. метра имеет панорамные двери-слайдеры на террасу, что визуально увеличивает ее площадь почти в два раза! Кажется, что она полностью открыта внешнему миру, привлекательна и идеально подходит для домашнего отдыха.
В этом доме, как и во многих других современных проектах, отопление базируется на системе «теплого пола». К ней можно подключить как газовый, так и электрический котел и современный тепловой насос, что открывает большие возможности для выбора.
Стильная кухня имеет площадь всего в 9 кв. метров, но вдобавок к этому – кладовую площадью около 1,5 метра. Это позволяет разгрузить основное пространство кухни, сделав его максимально лаконичным. Красивый панорамный вид из окна – важная часть актуальной архитектуры, которая создана на принципах светлых и солнечных комнат.
Лаконичность простой современной отделки трудно переоценить. Она отлично подходит для оформления маленького нового коттеджа.
Общая площадь дома (107 кв. метров) вмещает в себя гостиную (23 кв. метра), отдельную столовую (8 кв. метров) и кухню (9 кв. метров). В доме три спальни (11, 9 и 9 кв. метров), одна ванная и туалетная комната (9 и 2 кв. метра). Котельная и гараж (7 и 19 кв. метров) не входят в общую площадь дома.
Кроме того, стоит отметить кладовую на кухне (1,5 кв. метра), большой холл с гардеробом (11 кв. метров) и коридор для спален (11 кв. метров). На втором этаже мы найдем чердак площадью 60 кв. метров, который может стать огромной гостиной, домашним кинотеатром, гардеробной, игровой, кабинетом.
Ориентировочная стоимость реализации такого дома без внутренней отделки («коробка») – около 2 млн рублей (с окнами, дверьми и отделкой – около 3,2 млн рублей). В России стоимость автоматически снижается на 10-20%.
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