Самый простой проект дома с гаражом

Проект коттеджа с вальмовой крышей и гаражом – это возможность создать шикарное чердачное пространство на площади всего в два раза меньшей, чем площадь всего дома. Архитектурное бюро «Архипелаг» в данном проекте решило использовать данную идею, ведь 60 кв. метров для дома еще никогда не были лишними!
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Со стороны улицы этот прекрасный образец современной архитектуры выглядит очень стильно. Комбинированная отделка из штукатурки, декоративных панелей из натурального дерева и орехового цвета окна создают привлекательный образ семейного дома.
Такой коттедж прост в возведении, ведь он имеет всего один этаж и исключительно прямые углы. Гараж находится на легком возвышении из-за того, что базируется на том же фундаменте, что и дом – к нему добавлен съезд в современной манере.
Рядом с домом – несколько декоративных клумб у входа и по периметру, которые позволяют подчеркнуть как современность постройки, так и стремление сделать его максимально комфортабельным.
С обратной стороны дом имеет панорамное остекление на кухне, в гостиной и в главной спальне. Все двери-слайдеры в пол (и просто распашные двери) с выходом на террасу, которая опоясывает дом с двух сторон. Колонна держит один из углов вальмовой крыши, создавая навес для террасы с шезлонгами и столовой группой.
Вся терраса, дорожка в сад и периметр участка обрамлены хвойными рокариями. Такой подход отлично работает на ровных участках, которым нужна имитация рельефа.
Гостиная и другие комнаты дома оформлены в современном стиле модерн. Мы найдем здесь шикарные декоративные панели для зоны TV, которые делают невидимыми все провода, биокамин на этаноле – в центре, а справа от него – современный вариант библиотеки. Очень красиво выдержана и цветовая гамма, основанная на оттенке латте и подчеркнутая строгостью черных акцентов.
По длинной стене кухни – окно, здесь находится раковина и одна из рабочих поверхностей. На другой стороне – стеклянный фартук лаймового цвета и шикарная композитная столешница.
По всему дому мы найдем красивые эффекты, создаваемые встроенной подсветкой, цветными акцентными стенами и дизайном интерьера в стиле модерн. Такой дом хочется не просто показать друзьям, но и с особым блеском использовать для будничной жизни современного формата.
Общая площадь дома (130 кв. метров) вмещает в себя гостиную (31 кв. метр), отдельную столовую (10 кв. метров) и кухню (10 кв. метров). В доме три спальни (13, 11 и 11 кв. метров), одна ванная и туалетная комната (8 и 2 кв. метра). Котельная и гараж не входят в общую площадь дома (11 и 20 метров).
Кроме того, стоит отметить кладовую на кухне (1,5 кв. метра), большой холл с гардеробом (11 кв. метров) и коридор для спален (11 кв. метров). На втором этаже мы найдем чердак площадью 60 кв. метров, который может стать огромной гостиной, домашним кинотеатром, гардеробной, игровой, кабинетом.
Ориентировочная стоимость реализации такого дома без внутренней отделки – около 3,5 млн рублей. В России стоимость автоматически снижается на 10-20%.
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