Самый простой проект дома с гаражом

Со стороны улицы этот прекрасный образец современной архитектуры выглядит очень стильно. Комбинированная отделка из штукатурки, декоративных панелей из натурального дерева и орехового цвета окна создают привлекательный образ семейного дома.

Такой коттедж прост в возведении, ведь он имеет всего один этаж и исключительно прямые углы. Гараж находится на легком возвышении из-за того, что базируется на том же фундаменте, что и дом – к нему добавлен съезд в современной манере.

Рядом с домом – несколько декоративных клумб у входа и по периметру, которые позволяют подчеркнуть как современность постройки, так и стремление сделать его максимально комфортабельным.