Русская мечта для пригорода за 3,2 млн рублей!

Красивый светлый домик с тремя спальнями, террасами, отличным ландшафтным проектом, невероятно красивой гостиной и современной отделкой ждет вас в этой Книге Идей. Польское архитектурное бюро «Архипелаг» радует нас очень эстетичным и привлекательным проектом, который идеально подходит как для пригорода, так и для жизни в черте города.

Такой домик-мечта собирает в себе лучшие качества современного дома – доступность и стабильность, современный вид и панорамное остекление, практичную отделку и модный интерьер. Кроме того, он прекрасно показывает нам возможности определенной площади, всего лишь 92 кв. метра делают жизнь одной семьи практически идеальной!