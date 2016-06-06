Русская мечта для пригорода за 3,2 млн рублей!

Красивый светлый домик с тремя спальнями, террасами, отличным ландшафтным проектом, невероятно красивой гостиной и современной отделкой ждет вас в этой Книге Идей. Польское архитектурное бюро «Архипелаг» радует нас очень эстетичным и привлекательным проектом, который идеально подходит как для пригорода, так и для жизни в черте города.
Такой домик-мечта собирает в себе лучшие качества современного дома – доступность и стабильность, современный вид и панорамное остекление, практичную отделку и модный интерьер. Кроме того, он прекрасно показывает нам возможности определенной площади, всего лишь 92 кв. метра делают жизнь одной семьи практически идеальной!
С этой стороны мы видим шикарную террасу с декоративными экранами при гостиной. Боковое окно справа относится к зоне парадной столовой в доме, два окна слева от террасы – к детской и главной спальне, а за ними расположена еще одна спальня и ванная комната.
Сам дом является энергоэффективным, значит на его отопление и поддержание работоспособности уходит гораздо меньше ресурсов и средств, чем в стандартном проекте. Официальное название дома – Kornel VI, вы можете найти его в каталоге на официальном сайте студии.
Стильный парадный фасад создан на основе миниатюрных окон и маленьких декоративных приемов. Легкий акцент в стиле марсала виден у парадного входа с обеих сторон. Эффектная стена и кашпо привлекают внимание к деталям, заметен шикарный современный козырек для крыльца и декоративные минималистичные клумбы в палисаднике.
Такой простой фасад прекрасно влияет на бюджетность проекта – при общей площади в 92 кв. метра он стоит всего лишь 3,2 млн. рублей с внутренней отделкой. Справа от дома вы найдете навес для автомобиля, заменяющий гараж.
Наполненная солнечным светом гостиная смотрится очень вдохновляюще! Из окон открывается прекрасный вид на террасу, сад, живую изгородь и лес вдали. В таком доме очень хочется отдыхать всей семьей и иметь возможность проводить как можно больше времени именно тут!
Современная кухня радует минималистичными фасадами без ручек и особенной планировкой. По традиции раковина расположена возле окна, зона варочной поверхности – слева, а вот для сервировки и нарезки подошла вся правая стена – сплошная столешница очень эффективно используется для кулинарии даже при столь маленькой площади кухни (8 кв. метров).
Слева – встроенный в модуль с деревянным фасадом холодильник, а вдоль стены справа над столешницей организована дополнительная подсветка для более точной и безопасной работы.
Как и в гостиной, из окон открывается прекрасный вид на сад и зеленую растительность вашего пригорода. Очень красиво!
Общая площадь дома (92 кв. метра) вмещает в себя гостиную (27 кв. метров) с зоной столовой, кухню (8 кв. метров). В доме три спальни (14, 11 и 11 кв. метров), одна ванная и туалетная комната (7 и 1,6 кв. метра). Плюс к общей площади в доме есть гараж (25 кв. метров) и котельная (5,5 кв. метров).
Ориентировочная стоимость реализации такого дома с внутренней отделкой – около 3,2 млн рублей. В России стоимость автоматически снижается на 10-20%.
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