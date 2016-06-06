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Русская мечта для пригорода за 3,2 млн рублей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Гостиная в стиле модерн
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Красивый светлый домик с тремя спальнями, террасами, отличным ландшафтным проектом, невероятно красивой гостиной и современной отделкой ждет вас в этой Книге Идей. Польское архитектурное бюро «Архипелаг» радует нас очень эстетичным и привлекательным проектом, который идеально подходит как для пригорода, так и для жизни в черте города.

Такой домик-мечта собирает в себе лучшие качества современного дома – доступность и стабильность, современный вид и панорамное остекление, практичную отделку и модный интерьер. Кроме того, он прекрасно показывает нам возможности определенной площади, всего лишь 92 кв. метра делают жизнь одной семьи практически идеальной!

​Фасад со стороны сада

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

С этой стороны мы видим шикарную террасу с декоративными экранами при гостиной. Боковое окно справа относится к зоне парадной столовой в доме, два окна слева от террасы – к детской и главной спальне, а за ними расположена еще одна спальня и ванная комната.

Сам дом является энергоэффективным, значит на его отопление и поддержание работоспособности уходит гораздо меньше ресурсов и средств, чем в стандартном проекте. Официальное название дома – Kornel VI, вы можете найти его в каталоге на официальном сайте студии.

​Парадный фасад

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Стильный парадный фасад создан на основе миниатюрных окон и маленьких декоративных приемов. Легкий акцент в стиле марсала виден у парадного входа с обеих сторон. Эффектная стена и кашпо привлекают внимание к деталям, заметен шикарный современный козырек для крыльца и декоративные минималистичные клумбы в палисаднике.

Такой простой фасад прекрасно влияет на бюджетность проекта – при общей площади в 92 кв. метра он стоит всего лишь 3,2 млн. рублей с внутренней отделкой. Справа от дома вы найдете навес для автомобиля, заменяющий гараж.

​Дизайн интерьера

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Гостиная в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Наполненная солнечным светом гостиная смотрится очень вдохновляюще! Из окон открывается прекрасный вид на террасу, сад, живую изгородь и лес вдали. В таком доме очень хочется отдыхать всей семьей и иметь возможность проводить как можно больше времени именно тут!

​Дизайн кухни

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Кухня в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Современная кухня радует минималистичными фасадами без ручек и особенной планировкой. По традиции раковина расположена возле окна, зона варочной поверхности – слева, а вот для сервировки и нарезки подошла вся правая стена – сплошная столешница очень эффективно используется для кулинарии даже при столь маленькой площади кухни (8 кв. метров).

Слева – встроенный в модуль с деревянным фасадом холодильник, а вдоль стены справа над столешницей организована дополнительная подсветка для более точной и безопасной работы.

Как и в гостиной, из окон открывается прекрасный вид на сад и зеленую растительность вашего пригорода. Очень красиво!

​Планировка и стоимость

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Общая площадь дома (92 кв. метра) вмещает в себя гостиную (27 кв. метров) с зоной столовой, кухню (8 кв. метров). В доме три спальни (14, 11 и 11 кв. метров), одна ванная и туалетная комната (7 и 1,6 кв. метра). Плюс к общей площади в доме есть гараж (25 кв. метров) и котельная (5,5 кв. метров).

Ориентировочная стоимость реализации такого дома с внутренней отделкой – около 3,2 млн рублей. В России стоимость автоматически снижается на 10-20%. 

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