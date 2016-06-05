88 квадратов новой жизни!

Могут ли 88 кв. метров вместить все, что нужно для жизни 3-4 членов семьи в пригороде? Так, чтобы быт был упрощен, отделка – практична, а цена доступна для тех, кто ищет бюджетные варианты?
Польское архитектурное бюро «Архипелаг» всеми силами старается создавать проекты коттеджей, которые бы идеально подошли молодым семьям и тем, кто покупает стартовый коттедж. Их проекты имеют очень удобные планировки, а цены на возведение построек радуют не только нас, но и множество семей из Польши.
Стоит также отметить, что польские проекты являются для Восточной Европы наиболее благоприятными вариантами – они самые доступные, но копируют немецкий современный модерн, тем самым выводя строительство частных домов на новый уровень. Посмотрим, как именно?
С этой стороны мы также найдем террасу для столовой группы и еще одну – в саду для шезлонгов и детских игр. Ландшафтный проект, включающий в себя декоративные кустарники, живые изгороди, деревья, клумбы, дорожки и лестницы, позволяет сделать современный проект коттеджа еще более эргономичным.
На фотографии выше вы можете найти главное окно гостиной за террасой при доме, слева – окно столовой. Два окна справа (в пол с видом на сад) являются окнами двух спален – детской и главной.
Комбинированная отделка из декоративных панелей под дерево, декоративного искусственного камня и двух типов покраски на штукатурку позволяют создать весьма оригинальный фасад современного дома.
Обратите внимание, насколько узок фасад этого дома, а он ведь еще и вмещает в себя гараж (последний не входит в 88 кв. метров общей площади). Стильные оконные рамы серого цвета подчеркивают современность проекта, тогда как искусственный декоративный камень создает нужную рельефность как на парадном фасаде, так и в обрамлении всего цоколя.
Стоит заметить и то, что парадное крыльцо имеет навес с подсветкой на потолке, здесь можно поставить велосипед и ролики, дети могут играть с друзьями, бегая вокруг дома, а сам козырек выглядит очень эстетично.
Этот шикарный ландшафтный проект подразумевает очень удобное для игр и прогулок пространство. Оно продумано таким образом, чтобы быть единым целым как с проектом дома, так и с окружающим пейзажем. В основе лежит газонная площадка, места с небольшим уклоном, высокие клумбы и кустарники под стрижку, обрамляющие определенные зоны. Кроме того, в проекте предусмотрена мульти-терраса, что тянется от окон спален до окна в столовой, деревянная терраса в центре участка и множество дорожек, которые имеют частичное мощение из каменных композитных плит.
Такой двор является идеальным для детей от 0 до 16-ти лет! Малыши могут всегда найти место поиграть на теплой деревянной террасе. Дети постарше найдут развлечения на газонных площадках. А подростки могут загорать на шезлонгах, отдыхать на террасе и прекрасно проводить время на свежем воздухе, прогуливаясь вокруг дома и по окрестностям.
Гостиная-столовая 27 кв. метров, кухня с кладовой (10 + 1,5 кв. метра), две спальни (17,5 и 10 кв. метров). Ванная комната и гостевой туалет занимают площадь 6,5 и 2 кв. метра.Также в доме есть гараж (20 кв. метров) и котельная (8 кв. метров) плюс к общей площади дома, которая равняется 88 кв. метрам.
По версии проектировщика, данный дом с внутренней отделкой простого типа будет стоить около 3,15 млн рублей в Польше, что оказывается на поверку в России меньше на 10-30%.
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