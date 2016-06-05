88 квадратов новой жизни!

Могут ли 88 кв. метров вместить все, что нужно для жизни 3-4 членов семьи в пригороде? Так, чтобы быт был упрощен, отделка – практична, а цена доступна для тех, кто ищет бюджетные варианты?

Польское архитектурное бюро «Архипелаг» всеми силами старается создавать проекты коттеджей, которые бы идеально подошли молодым семьям и тем, кто покупает стартовый коттедж. Их проекты имеют очень удобные планировки, а цены на возведение построек радуют не только нас, но и множество семей из Польши.

Стоит также отметить, что польские проекты являются для Восточной Европы наиболее благоприятными вариантами – они самые доступные, но копируют немецкий современный модерн, тем самым выводя строительство частных домов на новый уровень. Посмотрим, как именно?