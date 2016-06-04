Красивый проект коттеджа в стиле модерн

Этот дом не может не понравиться! В нем живет семья, которая обожает традиционный комфорт, шоколадно-кофейную цветовую гамму, панорамное остекление и современную американскую планировку!
Давайте же поближе рассмотрим этот коттедж от студии ARTE DIZAIN. AGNIESZKA HAJDAS-OBAJTEK! Удивительно, но у этих профессионалов одинаково хорошо получаются люксовые глянцевые проекты загородных домов, стоматологические кабинеты, квартиры в столице и офисы!
Этот же дом, расположенный в маленьком городке в северной части Польши, прямо на берегу Гданьской бухты (совсем недалеко от Калининграда), покорил нас одним своим фасадом – столько в нем эклектичного шарма!
Главный фасад дома, который виден с простой пригородной улицы, смотрится очень презентабельно. Комбинированная отделка на основе декоративных панелей из натурального дерева (второй этаж), отделки известняковыми плитами (первый этаж), а также окон и ворот гаража под дерево смотрится очень стильно.
Главный секрет ее – в цветовой гамме. Здесь песочный оттенок известняка сочетается с практически шоколадным древесины, белыми оштукатуренными фасадами и блеском стекла и металла.
С другой стороны этого дома мы найдем удивительное место для отдыха. Дело в том, что половина участка занята мощеной тротуарной плиткой с многоуровневыми террасами, что создает очень комфортабельное место для отдыха взрослых. Для детей оставлена газонная площадка, которую вы увидите на фотографиях ниже.
А пока вернемся к мощеной площадке – на ней вы найдете не только красивую дорожку из натурального дерева на главную террасу при доме, но и кирпичный очаг для создания красивого костра. Здесь не хватает лишь пары раскладных стульев для того, чтобы весело пожарить зефирки с любимым ребенком, или пары диванчиков в стиле патио, чтобы собрать здесь всю семью.
Мощеная площадка – очень удобный вариант обустройства участка. Она позволяет сделать пространство очень практичным и мульти-функциональным. Но что самое главное – чистым в любое время года.
Отдельное внимание следует уделить террасе с деревянным мощением, которую вы можете увидеть на фотографии выше и ниже. Она просторная, стильная, современная, слегка минималистичная и отлично подходит для отдыха детей и взрослых!
С этого ракурса мы видим, что коттедж расположен прямо на границе соснового бора, что очень привлекательно! В дизайне фасадов мы найдем очень стильное решение в оформлении второго этажа – декоративные деревянные панели здесь тянутся в линейку на уровне окон.
На первом этаже нас заинтересовало оформление террасы – деревянный заборчик позволяет создать приватность на возвышенности.
Еще одна интересная деталь – имитация углового остекления за счет оформления угла декоративной панелью в тон оконных рам. Так, два окна на углу дома при гостиной становятся будто единым блоком остекления, по крайней мере, визуально.
Шикарная терраса имеет очень практичную отделку пола из рифленой термодревесины! Такой подход к организации летнего пространства для отдыха особенно практичен, ведь такая терраса будет радовать вас ни одно десятилетие! Подобный тип покрытия также называют композитной доской, ведь она имеет уже существующие пазы для быстрой сборки. Рифленую поверхность иногда называют вельвет.
Кстати, на ней мы нашли еще и колонну, позволяющую держать балкончик второго этажа и навес для столовой группы на террасе, а также лавочку – любимое место для отдыха всех членов семьи, столь простое и изящное!
Современное остекление в гостиной и столовой в этом проекте создано на основе дверей-слайдеров стандартного размера с выходом на террасу.
На заднем плане мы можем видеть и навес для террасы, он раскладывается за считанные минуты, зимой не доставляет неудобств и выглядит современно.
Возвращаясь к месту для игр детей – идеальной площадке с будто плюшевой газонной травой, мы попадаем на задний дворик с очень идиллическим видом.
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