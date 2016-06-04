Красивый проект коттеджа в стиле модерн

Этот дом не может не понравиться! В нем живет семья, которая обожает традиционный комфорт, шоколадно-кофейную цветовую гамму, панорамное остекление и современную американскую планировку!

Давайте же поближе рассмотрим этот коттедж от студии ARTE DIZAIN. AGNIESZKA HAJDAS-OBAJTEK! Удивительно, но у этих профессионалов одинаково хорошо получаются люксовые глянцевые проекты загородных домов, стоматологические кабинеты, квартиры в столице и офисы!

Этот же дом, расположенный в маленьком городке в северной части Польши, прямо на берегу Гданьской бухты (совсем недалеко от Калининграда), покорил нас одним своим фасадом – столько в нем эклектичного шарма!