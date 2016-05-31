Проект коттеджа 800 метров и его реализация

Этот необычный проект коттеджа выглядит так, будто пришел к нам из будущего, где пригороды стали похожими на районы с огромными частными владениями и особняками. Если вам по душе такая картина, обязательно уделите внимание этому проекту коттеджа площадью 800 кв. метров от студии VESCO CONSTRUCTION, который смотрится, как современный замок!

Сам дом построен из кирпича, имеет сборный ж/б фундамент, пластиковые окна и мягкую черепицу как кровельный материал. Фасад облицован декоративным кирпичом двух тонов – бежевого и темно-коричневого.