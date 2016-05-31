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Проект коттеджа 800 метров и его реализация

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
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Этот необычный проект коттеджа выглядит так, будто пришел к нам из будущего, где пригороды стали похожими на районы с огромными частными владениями и особняками. Если вам по душе такая картина, обязательно уделите внимание этому проекту коттеджа площадью 800 кв. метров от студии VESCO CONSTRUCTION, который смотрится, как современный замок!

Сам дом построен из кирпича, имеет сборный ж/б фундамент, пластиковые окна и мягкую черепицу как кровельный материал. Фасад облицован декоративным кирпичом двух тонов – бежевого и темно-коричневого.

​Образ комфортабельной жизни

Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Фьюжн-3_800 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Этот проект шикарного дома основан на любви к комфорту и современному образу жизни. Просторные комнаты, бассейн, бильярдная и баня с комнатой отдыха составляют основу его удобства и красоты.

Кроме того, дом несет в себе особенную энергетику из-за нестандартного планировочного решения (он имеет один главный вытянутый этаж и невидимый цокольный) и оттого смотрится необычайно интересно. Образ современного замка подкрепляется материалами отделки и кровли, коваными воротами и стрижеными кустарниками, как при французских шато. В таком доме есть особая стабильность, и если вы любите одноэтажные проекты, то этот вам обязательно понравится.

​Современный замок

Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Фьюжн-3_800 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Единственное отступление от одноэтажной планировки – двусветная гостиная, получившая дополнительные окна благодаря выступу. В остальном квадратные колонны, темно-шоколадная отделка, массивные дымоходы каминов и бани, а также современный ландшафтный проект подчеркивают образ уникального одноэтажного строения.

​Подъездная площадка

Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Фьюжн-3_800 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Просторная подъездная площадка рассчитана на несколько автомобилей и встречу гостей. Отсюда уже видно, настолько велика площадь дома. Несколько веранд с колоннами, несколько входов, большие окна и высокие потолки – все здесь говорит о респектабельности владения.

​Планировка первого этажа

Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Фьюжн-3_800 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Его внешний вид состоит из прямых горизонтальных плоскостей и линий, а планировка дома изломана и развернута. Такое проектирование позволяет решить ряд интересных задач, поставленных клиентом, например, центральную гостиную площадью 110 кв. метров с зоной столовой, вокруг которой, как вокруг бального зала, разместились другие комнаты.

Всего в доме 3 спальни с отдельными ванными комнатами и апартаменты для прислуги с кухней, спальней и ванной комнатой. Все главные спальни имеют собственные ванные комнаты, а главный мастер-сьют – гардеробную, две душевые и комнату для джакузи.

А еще на первом этаже мы найдем гардеробную при прихожей, две кладовых при кухне, кабинет площадью 25 кв. метров и террасу при кухне для обедов и ужинов на свежем воздухе в теплое время года.

​Планировка цокольного этажа

Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Фьюжн-3_800 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Апартаменты прислуги, составленные из спальни, кухни и душевой комнаты составляют в целом около 32 кв. метра площади. Рядом – полноформатный бассейн в комнате размером в 49 кв. метров. Зона бани, соседней душевой и комнаты отдыха находится рядом с бассейном, здесь около 50 кв. метров отдано под традиционный SPA-комплекс.

Рядом на цокольном этаже расположилась бильярдная площадью почти 50 кв. метров, постирочная, гостевой туалет, кладовая. В целом площадь цокольного этажа равняется 250 кв. метрам и дает возможность позволить себе роскошь домашних развлечений полного цикла – от бассейна и бани до бильярдной и комнаты отдыха.

​Проект коттеджа: визуализация

Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Фьюжн-3_800 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

С помощью снимка 3D-визуализации вы можете узнать, насколько идентичны проект и реализация коттеджа. Как видите, проект почти полностью соответствует реальной картине.

​Проект ландшафтного дизайна

Фьюжн-3_800 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Фьюжн-3_800 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

По проекту на заднем дворике размещаются зоны отдыха с керамическим и деревянным мощением, бассейном на свежем воздухе, вид на который открывается из гостиной, кухни и террасы.

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