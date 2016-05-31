Проект коттеджа 800 метров и его реализация

Этот необычный проект коттеджа выглядит так, будто пришел к нам из будущего, где пригороды стали похожими на районы с огромными частными владениями и особняками. Если вам по душе такая картина, обязательно уделите внимание этому проекту коттеджа площадью 800 кв. метров от студии VESCO CONSTRUCTION, который смотрится, как современный замок!
Сам дом построен из кирпича, имеет сборный ж/б фундамент, пластиковые окна и мягкую черепицу как кровельный материал. Фасад облицован декоративным кирпичом двух тонов – бежевого и темно-коричневого.
Этот проект шикарного дома основан на любви к комфорту и современному образу жизни. Просторные комнаты, бассейн, бильярдная и баня с комнатой отдыха составляют основу его удобства и красоты.
Кроме того, дом несет в себе особенную энергетику из-за нестандартного планировочного решения (он имеет один главный вытянутый этаж и невидимый цокольный) и оттого смотрится необычайно интересно. Образ современного замка подкрепляется материалами отделки и кровли, коваными воротами и стрижеными кустарниками, как при французских шато. В таком доме есть особая стабильность, и если вы любите одноэтажные проекты, то этот вам обязательно понравится.
Единственное отступление от одноэтажной планировки – двусветная гостиная, получившая дополнительные окна благодаря выступу. В остальном квадратные колонны, темно-шоколадная отделка, массивные дымоходы каминов и бани, а также современный ландшафтный проект подчеркивают образ уникального одноэтажного строения.
Просторная подъездная площадка рассчитана на несколько автомобилей и встречу гостей. Отсюда уже видно, настолько велика площадь дома. Несколько веранд с колоннами, несколько входов, большие окна и высокие потолки – все здесь говорит о респектабельности владения.
Его внешний вид состоит из прямых горизонтальных плоскостей и линий, а планировка дома изломана и развернута. Такое проектирование позволяет решить ряд интересных задач, поставленных клиентом, например, центральную гостиную площадью 110 кв. метров с зоной столовой, вокруг которой, как вокруг бального зала, разместились другие комнаты.
Всего в доме 3 спальни с отдельными ванными комнатами и апартаменты для прислуги с кухней, спальней и ванной комнатой. Все главные спальни имеют собственные ванные комнаты, а главный мастер-сьют – гардеробную, две душевые и комнату для джакузи.
А еще на первом этаже мы найдем гардеробную при прихожей, две кладовых при кухне, кабинет площадью 25 кв. метров и террасу при кухне для обедов и ужинов на свежем воздухе в теплое время года.
Апартаменты прислуги, составленные из спальни, кухни и душевой комнаты составляют в целом около 32 кв. метра площади. Рядом – полноформатный бассейн в комнате размером в 49 кв. метров. Зона бани, соседней душевой и комнаты отдыха находится рядом с бассейном, здесь около 50 кв. метров отдано под традиционный SPA-комплекс.
Рядом на цокольном этаже расположилась бильярдная площадью почти 50 кв. метров, постирочная, гостевой туалет, кладовая. В целом площадь цокольного этажа равняется 250 кв. метрам и дает возможность позволить себе роскошь домашних развлечений полного цикла – от бассейна и бани до бильярдной и комнаты отдыха.
С помощью снимка 3D-визуализации вы можете узнать, насколько идентичны проект и реализация коттеджа. Как видите, проект почти полностью соответствует реальной картине.
По проекту на заднем дворике размещаются зоны отдыха с керамическим и деревянным мощением, бассейном на свежем воздухе, вид на который открывается из гостиной, кухни и террасы.
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