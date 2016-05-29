Проект коттеджа в английском стиле

Этот чудесный проект традиционного коттеджа от студии VESCO CONSTRUCTION может быть построен и на вашем участке!

На площади в 263 кв. метра разместились 5 спален, огромная гостиная площадью 51 кв. метр, привлекательная кухня и три ванные комнаты (13, 9 и 10 кв. метров). Также в доме есть просторная топочная, роскошная терраса и мастерская с туалетной комнатой при гараже.