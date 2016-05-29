Проект коттеджа в английском стиле

Этот чудесный проект традиционного коттеджа от студии VESCO CONSTRUCTION может быть построен и на вашем участке!
На площади в 263 кв. метра разместились 5 спален, огромная гостиная площадью 51 кв. метр, привлекательная кухня и три ванные комнаты (13, 9 и 10 кв. метров). Также в доме есть просторная топочная, роскошная терраса и мастерская с туалетной комнатой при гараже.
Сборный ж/б фундамент, кирпичные стены с отделкой облицовочным кирпичом и искусственным камнем, гараж на 2 машиноместа и кровля из мягкой черепицы составляют основу проекта. Габариты дома 11 100 * 12 300 см, вы можете примерить их к своему участку.
Этот шикарный проект коттеджа выглядит очень традиционно и основательно. В нем одновременно чувствуется очарование классической симметрии, строгость современных форм и атмосфера брутального средневековья с ковкой и камнем.
В отделке фасада применяется облицовочный кирпич и рваный искусственный камень с разбежкой по торцам. Цоколь дома тоже оформлен декоративным камнем по типу квадратной мозаики.
Кроме основого здания на участке разместился гараж на два автомобиля с мастерской и туалетной комнатой. Обе постройки оформлены в традиционной манере и смотрятся как прекрасные дополнения друг друга.
С этого ракурса коттедж действительно похож на английский викторианский – в нем чувствуется та же основательность, что и в лондонских особняках. Красивое, на этот раз по-американски просторное крыльцо позволяет с удобством отдыхать под навесом от дождя и солнца.
Заходя в дом, вы попадаете в просторный холл площадью более 20 кв. метров, который может доставить вас в гостиную, кухню, на второй этаж, в душевую, топочную или гостевую спальню. Также на первом этаже вы найдете террасу с мангалом и камин в главной гостиной.
Крыльцо, о котором мы говорили ранее, оформляет весь парадный фасад дома от гостевой спальни до топочной, создавая ощущение атмосферной жизни в пригороде. Общая площадь первого этажа (150 кв. метров) с высотой потолков 3 метра – отличный старт для новой жизни!
На втором этаже вы найдете четыре спальни, одна из которых имеет свою гардеробную, и две ванные комнаты площадью 13 и 9 кв. метров (в обеих – окна). Также на втором этаже есть просторный холл и маленькая кладовая.
В самих спальнях мы найдем от 1 до 3-х окон, которые, оставляя облик фасада традиционным, заливают комнаты солнечным светом. Планировка второго уровня в целом очень рациональна – все спальни просторные, имеют удобные ниши для размещения мебельных модулей (таких как шкафы-купе или рабочие уголки) и расположены в удобной близости от ванных комнат.
Визуализация этого дома в стиле 3D выглядит очень интересно. Удивительно видеть, как из картинки и чертежей получается самый настоящий коттедж, в котором будет жить не одно поколение!
С видом на задний дворик здесь расположилась терраса с мангалом и коваными перилами, которые украшаются яркими растениями в контейнерах. Угловое расположение позволяет иметь панорамный пейзажный вид на сад и окрестности.
На мансардном (третьем) этаже есть окна и удобная лестница, позволяющая превратить данный этаж в жилой при необходимости расширения. Здесь может располагаться кабинет, игровая комната, домашний кинотеатр или дополнительная спальня.
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