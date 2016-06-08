10 гостиных во французском стиле

Французский стиль – как, собственно, и любой стиль в сегодняшнем обиходе – это скорее совокупность некоторых примет, чувственно соотносимых с традицией, сформированной растиражированными визуальными образами, нежели установившаяся строгая норма, или канон. То есть фактически, мы не можем говорить о стиле, прибегая к такому широкому обобщению. Ведь разве не французский стиль – ампир? или стиль Людовика XIV? или ар-деко? или, на худой конец, прованс!
“Французский стиль”, о котором мы можем сегодня судить – это множество эфемерных, едва ощущаемых консонансов, вместе производящих звучание, которое мы можем – чувственно! – определить как “французское”. Как аромат багета с утра, или эхом разносимая по лёгким, как безе, залам музыка Сати – нечто неуловимо очаровательное и изощрённо чувственное, отличное от надрывной чувственности Испании или мучительно-притягательной тоски русского Севера.
Впрочем, не будем голословными и исследуем на примерах, что бы это могло означать
Именно французскости мы приписываем утончённость как естественное и даже обязательное свойство. Мягкие силуэты и причудливые, но без чрезмерности, линии мебели и декора; нежные, изысканно нюансированые тона, будто прикрытые пеленой или вуалью, без намёка на английское пуританство и ханжескую застенчивость, но лишь для того, чтобы создать дистанцию, с которой всё очарование будет воспринято цельнокупно.
Эта гостиная – прекрасный пример великолепной непринуждённости, непреднамеренности: декоративные элементы будто оставлены на тех местах, куда их однажды случайно водрузили. Но какая мечта, какая гармония завязывается между ними! Когда бы электрический ток распространялся подобно тончайшей золотой канители воздухе, он был бы подобен этой тонкой, как волос, радости.
Французскому стилю мы, наравне с утончённостью, отдаём в управление и чувство меры. Здесь не безынтересно то, насколько буквально можно понимать эту фразу: ведь именно во Франции, в Севре, расположено Bureau International des Poids et Mesures (Международное бюро мер и весов) – хранилище эталонов мер.
В дизайне мы всё же склонны полагаться на несколько более интуитивное представление о мере. Как, к примеру, здесь: соотношение величин столика и его меньших товарищей с одной стороны, и пластика линии профилей столика и кресла – с другой. Во всём здесь видна прекрасная соразмерность, почти естественная, какая бывает между листьями и почками на молодых деревьях.
Что же может отличать настоящий французский стиль от высокого классицизма или множества современных стилей, тяготеющих к некой классичности? Ведь и последние так же зачастую и утончены, и достаточно соразмерны? Во-первых: лёгкость.
Непринуждённость, о которой было уже сказано, не характерна для стилей, ориентированных на некий законодательный порядок. В отличие от них “французскость” – это порядок, установленный самой природой, а потому не отягощённый запретами и нормативами. Посмотрите, как просто, как легко здесь дышится! Двери позади стола будто навсегда приоткрыты в сад, где навсегда же остановился, остался ясный день в начале лета. Даже действие, даже празднество не упразднило бы этой лёгкой, звенящей, рассеянной неги.
Гедонизм наступает на пятки лёгкости в гонке за право считаться первейшей приметой французского стиля. Радость чувственной жизни, наслаждение миром, который проникает в нас, считывается нами, любим нами только потому, что он доступен нашим зрению, слуху, обонянию, вкусу и осязанию. Французская культура, возможна, как никакая другая, усвоила это чувство радости, возвела его в краеугольный принцип, обожествила его. Именно такой невинный гедонизм мы прославляем, остужая вино к лёгкому обеду и надламывая хлеб с друзьями, наслаждаясь послеполуденным отдохновеньем в слегка затенённой гостиной.
Гедонизм рождает особое отношение к предметам, словам, звукам – словом, ко всякой мелочи. И суть этого отношения – фетишизм, но столь же безобидный, сколь безобиден фетишизм коллекционера или романтичного натуралиста. С какой нежной, бескорыстной любовью собраны здесь эти предметы! Как эта искренняя любовь, этот даже похвальный вещизм превращает каждый предмет, помещённый в коллекцию, – в предмет искусства.
Но не будем забывать о том, что культура Франции чрезвычайно стара и богата. И культ счастья, живой жизни, жизни актуальной, а не законсервированной – и этот культ не может желать и не желает забвения славы меровингов, всех Людовиков, Наполеонов и прочих царственных маркеров путанной и удивительно красивой истории. Потому так часто мы можем видеть, как здесь, подобные драгоценно россыпи знаки былых эпох – и такая не хвастливая, но добродетельная преемственность так же чрезвычайно характерна для французского стиля.
Впрочем, некое хвастовство неизбежно может быть распознано в этой непринуждённой традиционности. Разве, как в этом примере, буржуазная, помнящая о своём подобострастном преклонении перед аристократизмом, культура украшательства, пускай и утончённая, пускай и чувственная до мозга костей – разве культура эта может окончательно исчерпать, выработать травму, нанесённую ей собственным её апломбом? Но именно этот лёгкий диссонанс делает возможной широчайшую свободу интерпретации смыслов такого интерьера.
Означенная буржуазность порождает и ещё один извод французского стиля: стиль упорядоченный, номенклатурный, академический. Когда из-за портьер, или из-за угла – краем глаза вы ловите это – бросает на вас быстрый, острый взгляд эксцентричного логика-ипохондрика, исполняющего всякую формальность, боготворящего чистоту стиля, нервно следящего за реакцией зрителей.
Но случается и так, что интерьер только лишь прикидывается французским, напускает на себя пелену подобия, желает быть приближённым к образцу. В таком случае мы ощущаем разлад, который может быть использован искусным дизайнером, осознающим происхождение и антагонизм стилей, но без страха сталкивающим их ради достижения обновляющего конфликта.
А впрочем, что же может отвернуть нас, простых любителей прекрасного, от чистосердечного и бесхитростного следования не артикулируемому чувственному импульсу? Тому, от которого мы знаем и об утончённости, и о лёгкости, о восхищении вещами и наслаждении ощущениями, о естественной мере и мере догматической… Как и в случае с этой гостиной: простая и не мудрствующая фантазия, руководимая едва ли не любовью, создаёт самое чуткое произведение стиля.