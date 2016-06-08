10 гостиных во французском стиле

Французский стиль – как, собственно, и любой стиль в сегодняшнем обиходе – это скорее совокупность некоторых примет, чувственно соотносимых с традицией, сформированной растиражированными визуальными образами, нежели установившаяся строгая норма, или канон. То есть фактически, мы не можем говорить о стиле, прибегая к такому широкому обобщению. Ведь разве не французский стиль – ампир? или стиль Людовика XIV? или ар-деко? или, на худой конец, прованс!

“Французский стиль”, о котором мы можем сегодня судить – это множество эфемерных, едва ощущаемых консонансов, вместе производящих звучание, которое мы можем – чувственно! – определить как “французское”. Как аромат багета с утра, или эхом разносимая по лёгким, как безе, залам музыка Сати – нечто неуловимо очаровательное и изощрённо чувственное, отличное от надрывной чувственности Испании или мучительно-притягательной тоски русского Севера.

Впрочем, не будем голословными и исследуем на примерах, что бы это могло означать