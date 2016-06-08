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10 гостиных во французском стиле

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Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
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Французский стиль – как, собственно, и любой стиль в сегодняшнем обиходе – это скорее совокупность некоторых примет, чувственно соотносимых с традицией, сформированной растиражированными визуальными образами, нежели установившаяся строгая норма, или канон. То есть фактически, мы не можем говорить о стиле, прибегая к такому широкому обобщению. Ведь разве не французский стиль – ампир? или стиль Людовика XIV? или ар-деко? или, на худой конец, прованс!

“Французский стиль”, о котором мы можем сегодня судить – это множество эфемерных, едва ощущаемых консонансов, вместе производящих звучание, которое мы можем – чувственно! – определить как “французское”. Как аромат багета с утра, или эхом разносимая по лёгким, как безе, залам музыка Сати – нечто неуловимо очаровательное и изощрённо чувственное, отличное от надрывной чувственности Испании или мучительно-притягательной тоски русского Севера. 

Впрочем, не будем голословными и исследуем на примерах, что бы это могло означать

Утончённость

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Гостиная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Именно французскости мы приписываем утончённость как естественное и даже обязательное свойство. Мягкие силуэты и причудливые, но без чрезмерности, линии мебели и декора; нежные, изысканно нюансированые тона, будто прикрытые пеленой или вуалью, без намёка на английское пуританство и ханжескую застенчивость, но лишь для того, чтобы создать дистанцию, с которой всё очарование будет воспринято цельнокупно. 

Эта гостиная – прекрасный пример великолепной непринуждённости, непреднамеренности: декоративные элементы будто оставлены на тех местах, куда их однажды случайно водрузили. Но какая мечта, какая гармония завязывается между ними! Когда бы электрический ток распространялся подобно тончайшей золотой канители воздухе, он был бы подобен этой тонкой, как волос, радости.

Соразмерность

French country dining room Tina Bucknall Столовая комната в стиле кантри
Tina Bucknall

French country dining room

Tina Bucknall
Tina Bucknall
Tina Bucknall

Французскому стилю мы, наравне с утончённостью, отдаём в управление и чувство меры. Здесь не безынтересно то, насколько буквально можно понимать эту фразу: ведь именно во Франции, в Севре, расположено  Bureau International des Poids et Mesures  (Международное бюро мер и весов) – хранилище эталонов мер.

В дизайне мы всё же склонны полагаться на несколько более интуитивное представление о мере. Как, к примеру, здесь: соотношение величин столика и его меньших товарищей с одной стороны, и пластика линии профилей столика и кресла – с другой. Во всём здесь видна прекрасная соразмерность, почти естественная, какая бывает между листьями и почками на молодых деревьях.

Лёгкость

PARIS ROSE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Что же может отличать настоящий французский стиль от высокого классицизма или множества современных стилей, тяготеющих к некой классичности? Ведь и последние так же зачастую и утончены, и достаточно соразмерны? Во-первых: лёгкость.

Непринуждённость, о которой было уже сказано, не характерна для стилей, ориентированных на некий законодательный порядок. В отличие от них “французскость” – это порядок, установленный самой природой, а потому не отягощённый запретами и нормативами. Посмотрите, как просто, как легко здесь дышится! Двери позади стола будто навсегда приоткрыты в сад, где навсегда же остановился, остался ясный день в начале лета. Даже действие, даже празднество не упразднило бы этой лёгкой, звенящей, рассеянной неги.

Гедонизм

Riviera Maison Kollektionen, Villa Riviera Villa Riviera Столовая комнатаПосуда и стекло
Villa Riviera

Villa Riviera
Villa Riviera
Villa Riviera

Гедонизм наступает на пятки лёгкости в гонке за право считаться первейшей приметой французского стиля. Радость чувственной жизни, наслаждение миром, который проникает в нас, считывается нами, любим нами только потому, что он доступен нашим зрению, слуху, обонянию, вкусу и осязанию. Французская культура, возможна, как никакая другая, усвоила это чувство радости, возвела его в краеугольный принцип, обожествила его. Именно такой невинный гедонизм мы прославляем, остужая вино к лёгкому обеду и надламывая хлеб с друзьями, наслаждаясь послеполуденным отдохновеньем в слегка затенённой гостиной.

Фетишизм

Bespoke Wallpaper Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bespoke Wallpaper

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Гедонизм рождает особое отношение к предметам, словам, звукам – словом, ко всякой мелочи. И суть этого отношения – фетишизм, но столь же безобидный, сколь безобиден фетишизм коллекционера или романтичного натуралиста. С какой нежной, бескорыстной любовью собраны здесь эти предметы! Как эта искренняя любовь, этот даже похвальный вещизм превращает каждый предмет, помещённый в коллекцию, – в предмет искусства.

Чуть-чуть старомодно

Une maison de maître dans l'Ain, le songe du miroir photographe le songe du miroir photographe Гостиная в классическом стиле
le songe du miroir photographe

le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe

Но не будем забывать о том, что культура Франции чрезвычайно стара и богата. И культ счастья, живой жизни, жизни актуальной, а не законсервированной – и этот культ не может желать и не желает забвения славы меровингов, всех Людовиков, Наполеонов и прочих царственных маркеров путанной и удивительно красивой истории. Потому так часто мы можем видеть, как здесь, подобные драгоценно россыпи знаки былых эпох – и такая не хвастливая, но добродетельная преемственность так же чрезвычайно характерна для французского стиля.

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Скромное очарование буржуазии

Appartement centre ville Montpellier, ATELIER WM ATELIER WM Гостиные в эклектичном стиле
ATELIER WM

ATELIER WM
ATELIER WM
ATELIER WM

Впрочем, некое хвастовство неизбежно может быть распознано в этой непринуждённой традиционности. Разве, как в этом примере, буржуазная, помнящая о своём подобострастном преклонении перед аристократизмом, культура украшательства, пускай и утончённая, пускай и чувственная до мозга костей – разве культура эта может окончательно исчерпать, выработать травму, нанесённую ей собственным её апломбом? Но именно этот лёгкий диссонанс делает возможной широчайшую свободу интерпретации смыслов такого интерьера.

Смотрящий из-за угла

Appartement Neuilly-sur-Seine, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny Гостиная в классическом стиле
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Означенная буржуазность порождает и ещё один извод французского стиля: стиль упорядоченный, номенклатурный, академический. Когда из-за портьер, или из-за угла – краем глаза вы ловите это – бросает на вас быстрый, острый взгляд эксцентричного логика-ипохондрика, исполняющего всякую формальность, боготворящего чистоту стиля, нервно следящего за реакцией зрителей.

Парадокс

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Но случается и так, что интерьер только лишь прикидывается французским, напускает на себя пелену подобия, желает быть приближённым к образцу. В таком случае мы ощущаем разлад, который может быть использован искусным дизайнером, осознающим происхождение и антагонизм стилей, но без страха сталкивающим их ради достижения обновляющего конфликта.

А впрочем…

Projekt wnętrz domu kraków, MOCOLOCCO MOCOLOCCO Кухня в рустикальном стиле
MOCOLOCCO

MOCOLOCCO
MOCOLOCCO
MOCOLOCCO

А впрочем, что же может отвернуть нас, простых любителей прекрасного, от чистосердечного и бесхитростного следования не артикулируемому чувственному импульсу? Тому, от которого мы знаем и об утончённости, и о лёгкости, о восхищении вещами и наслаждении ощущениями, о естественной мере и мере догматической… Как и в случае с этой гостиной: простая и не мудрствующая фантазия, руководимая едва ли не любовью, создаёт самое чуткое произведение стиля.

Образцовый пример расширения дома

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