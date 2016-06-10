10 удивительно красивых веранд

Закоренев в своём городском самоощущении, мы с каким-то диким, даже первобытным восторгом встречаем природу. Увы, природа принимает нас без должной нежности, какую мы сами в неё вкладываем посредством инструментов культуры. Человечество для природы – не блудный сын, которого нужно приласкать – “он был мёртв и теперь он жив” – нет! Человек всегда был частью природы, и как ко всякой твари божьей, к человеку она не благорасположена, но вовлекает его в свои странные игрища. Что же! И человек – сын не из робких… Всю свою историю человек подчиняет, укрощает природу, но с одной, как будто целью: уговорить, обязать, принудить её к нежности. И в этой эдиповой гонке нет-нет да вспыхнет в человеке подавленное сыновнее чувство, которую он стремится во что бы то ни стало реализовать.

Среди прочих ухищрений мы изобрели способы наблюдать за природой… удалённо. Невинный вуайеризм наш, лишённый и тени корыстолюбивого, стяжательного любопытства, принял столь же невинные, эгоцентричные формы. Мы установили дистанционное наблюдение за миром и культивируем умозрительное слияние с ним. Этой парадоксальной (как парадоксальна и сама культура) традиции подчинена и самая интимная область человеческого – дом, где полигоном для наблюдения или зоной безопасной близости стала веранда, или терраса.

Что мы знаем о верандах? Какие они бывают, откуда растут ноги у традиции “выносить дом из дому” и чего можно ожидать от “террасной” архитектуры?