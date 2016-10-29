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Шикарные камины с ценами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design ГостинаяКамины и аксессуары
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Всем тем, кто хочет сделать свою гостиную в загородном доме или даже квартире необычайно красивой, мы предлагаем ознакомиться с дизайнерскими биокаминами на этаноле. Они безвредны, почти не имеют запаха, выглядят очень шикарно и стоят от 45 тыс. рублей.

В этой Книге Идей мы познакомим вас с каминами от разных фирм в различных ценовых категориях. Наверняка вы найдете что-нибудь себе по карману и вкусу!

Для шале: 350 тыс. рублей

Камин Virtu Fineline.ru Гостиная в стиле модерн Железо / Сталь Черный камины
Fineline.ru

Камин Virtu

Fineline.ru
Fineline.ru
Fineline.ru

Такой камин вполне можно назвать шикарным и роскошным, полноценным, достойным дорогого коттеджа в стиле рустик, шале или модерн. Он идеально впишется как зонирующий элемент в гостиной или будет красиво стоять у стены. Фирма Virty.

Для эклектики: 450 тыс. рублей

Jog Fineline.ru Гостиная в стиле лофт Железо / Сталь Черный камин,камины,интерьеры,стиль лофт
Fineline.ru

Jog

Fineline.ru
Fineline.ru
Fineline.ru

Эта квартира с необычайно модным скандинавским интерьером заслуживает не менее дизайнерского камина! Название Jog ART 482, круглый подвесной.

Для современности: 500 тыс. рублей

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Этот непревзойденный камин в стиле минимализм станет изюминкой вашего интерьера в современном стиле! Фирмы Raumteiler Kamine, серия ASPECT.

Для неоклассики: 222 тыс. рублей

Moderne Kamine - Elektrokamine + Ethanolkamine, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары МДФ Белый
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Этот миниатюрный и при этом очень элегантный камин идеально впишется в интерьер неоклассики, ар-деко, голливудский, эклектичный гламурный стиль. Фирма Kamin-Design GmbH & Co KG.

Роскошь пентхауса: 290 тыс. рублей

Moderne Kamine - Elektrokamine + Ethanolkamine, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары МДФ Белый
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Этот не менее люксовый камин имеет очарование нью-йоркского пентхауса или квартиры в мегаполисе. Он отлично подойдет под стили модерн, минимализм, скандинавский, гламурный шик, бразильяно. Фирма Kamin-Design GmbH & Co KG.

Современная эстетика: 500 тыс. рублей

Moderne Kamine - Elektrokamine + Ethanolkamine, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары МДФ Белый
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Этот большой камин отлично подойдет для загородного дома или крупноформатного лофта. Установите рядом с ним пару кресел и вы получите потрясающую дизайнерскую композицию. Фирма Kamin-Design GmbH & Co KG.

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Обратитесь к нам!

Портативный камин: 110 тыс. рублей

Kamine, conmoto conmoto ГостинаяКамины и аксессуары
conmoto

conmoto
conmoto
conmoto

Этот маленький камин может радовать вас в гостиной, согревать в спальне, украшать подоконник, даже быть с вами в ванной комнате, окруженный дополнительными свечами! Фирма CONMOTO.

Городской шик: 60 тыс. рублей

Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design ГостинаяКамины и аксессуары
Radius Design

Radius Design
Radius Design
Radius Design

Этот миниатюрный подвесной камин идеально подходит для гостиной или холла в городской квартире. Он может быть завершающим аккордом в вашем дизайне интерьера. Фирма RADIUS DESIGN.

Интегрированная роскошь: 195 тыс. рублей

EcoSmart Fire kominki ekologiczne z Australii, ilumia.pl ilumia.pl ГостинаяКамины и аксессуары
ilumia.pl

ilumia.pl
ilumia.pl
ilumia.pl

Этот более габаритный камин может быть интегрирован в мебель в гостиной или столовой и отлично смотрится во всех трендовых стилях в дизайне интерьера – от шале до ар-деко. Фирма ILUMIA.PL.

Стильный огонь: 45 тыс. рублей

Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design ГостинаяКамины и аксессуары
Radius Design

Radius Design
Radius Design
Radius Design

Этот маленький камин отлично подойдет для дизайна даже малогабаритной квартиры. Например, в стиле модерн или скандинавском минимализме! Абсолютно шикарно он бы смотрелся возле панорамного остекления или на мансарде. Фирма RADIUS DESIGN.

Люксовая нотка: 68 тыс. рублей

Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design ГостинаяКамины и аксессуары
Radius Design

Radius Design
Radius Design
Radius Design

Еще один симпатичный камин в нашей серии выглядит, как настоящее произведение искусства! Сочетание стекла и огня – роскошь, которую сразу заметно. Он отлично подошел бы в современный интерьер или дополнил бы современной атмосферой интерьер в стиле шале. Фирма RADIUS DESIGN.

Подвесной экран: 50 тыс. рублей

HORUS, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

Этот интересный камин является подвесным и отлично подойдет для дизайна малогабаритной гостиной. Фирма Horus.

Настоящий шик: 150 тыс. рублей

HORUS, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

Этот потрясающий камин, встроенный в глянцевый кофейный столик, стал бы идеальным дополнением интерьера в стиле минимализм, голливудском стиле, модерне или бразильяно! Настоящий шик! Фирма Horus.

Радиусный камин: 75 тыс. рублей

HORUS, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

Такой камин идеально подошел бы для дизайна акцентной стены между гостиной и коридором или гостиной и столовой. Фирма Horus.

Скандинавский стиль: 60 тыс. рублей

HORUS, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

Этот удивительный камин может быть поставлен на полку как арт-объект и радовать вас каждый вечер! Фирма Horus.

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