Шикарные камины с ценами

Всем тем, кто хочет сделать свою гостиную в загородном доме или даже квартире необычайно красивой, мы предлагаем ознакомиться с дизайнерскими биокаминами на этаноле. Они безвредны, почти не имеют запаха, выглядят очень шикарно и стоят от 45 тыс. рублей.

В этой Книге Идей мы познакомим вас с каминами от разных фирм в различных ценовых категориях. Наверняка вы найдете что-нибудь себе по карману и вкусу!