Шикарные камины с ценами

Всем тем, кто хочет сделать свою гостиную в загородном доме или даже квартире необычайно красивой, мы предлагаем ознакомиться с дизайнерскими биокаминами на этаноле. Они безвредны, почти не имеют запаха, выглядят очень шикарно и стоят от 45 тыс. рублей.
В этой Книге Идей мы познакомим вас с каминами от разных фирм в различных ценовых категориях. Наверняка вы найдете что-нибудь себе по карману и вкусу!
Такой камин вполне можно назвать шикарным и роскошным, полноценным, достойным дорогого коттеджа в стиле рустик, шале или модерн. Он идеально впишется как зонирующий элемент в гостиной или будет красиво стоять у стены. Фирма Virty.
Эта квартира с необычайно модным скандинавским интерьером заслуживает не менее дизайнерского камина! Название Jog ART 482, круглый подвесной.
Этот непревзойденный камин в стиле минимализм станет изюминкой вашего интерьера в современном стиле! Фирмы Raumteiler Kamine, серия ASPECT.
Этот миниатюрный и при этом очень элегантный камин идеально впишется в интерьер неоклассики, ар-деко, голливудский, эклектичный гламурный стиль. Фирма Kamin-Design GmbH & Co KG.
Этот не менее люксовый камин имеет очарование нью-йоркского пентхауса или квартиры в мегаполисе. Он отлично подойдет под стили модерн, минимализм, скандинавский, гламурный шик, бразильяно. Фирма Kamin-Design GmbH & Co KG.
Этот большой камин отлично подойдет для загородного дома или крупноформатного лофта. Установите рядом с ним пару кресел и вы получите потрясающую дизайнерскую композицию. Фирма Kamin-Design GmbH & Co KG.
Этот маленький камин может радовать вас в гостиной, согревать в спальне, украшать подоконник, даже быть с вами в ванной комнате, окруженный дополнительными свечами! Фирма CONMOTO.
Этот миниатюрный подвесной камин идеально подходит для гостиной или холла в городской квартире. Он может быть завершающим аккордом в вашем дизайне интерьера. Фирма RADIUS DESIGN.
Этот более габаритный камин может быть интегрирован в мебель в гостиной или столовой и отлично смотрится во всех трендовых стилях в дизайне интерьера – от шале до ар-деко. Фирма ILUMIA.PL.
Этот маленький камин отлично подойдет для дизайна даже малогабаритной квартиры. Например, в стиле модерн или скандинавском минимализме! Абсолютно шикарно он бы смотрелся возле панорамного остекления или на мансарде. Фирма RADIUS DESIGN.
Еще один симпатичный камин в нашей серии выглядит, как настоящее произведение искусства! Сочетание стекла и огня – роскошь, которую сразу заметно. Он отлично подошел бы в современный интерьер или дополнил бы современной атмосферой интерьер в стиле шале. Фирма RADIUS DESIGN.
Этот интересный камин является подвесным и отлично подойдет для дизайна малогабаритной гостиной. Фирма Horus.
Этот потрясающий камин, встроенный в глянцевый кофейный столик, стал бы идеальным дополнением интерьера в стиле минимализм, голливудском стиле, модерне или бразильяно! Настоящий шик! Фирма Horus.
Такой камин идеально подошел бы для дизайна акцентной стены между гостиной и коридором или гостиной и столовой. Фирма Horus.
Этот удивительный камин может быть поставлен на полку как арт-объект и радовать вас каждый вечер! Фирма Horus.
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