Роскошный дом с панорамным остеклением

Главное в конструкции этого трехэтажного дома – открытость и прозрачность. Весь задний фасад практически полностью застеклен. Через эти панорамные окна открывается потрясающий вид на сад, а в открытом виде они плавно соединяют интерьер с природой. Отличный дизайн, цвета и фактуры – все это создает образ современного насквозь дома. В свою очередь тонкие оттенки, чистые линии, захватывающее взаимодействие грубого камня и гладкой штукатурки, холодного стекла и теплого дерева обеспечивают динамичный и интересный внешний вид.

Теперь давайте посмотрим, что нас ждет внутри…