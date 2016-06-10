Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Роскошный дом с панорамным остеклением

www.homify.ru www.homify.ru
homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Loading admin actions …

Сегодня мы представляем вашему вниманию дом, в котором на самом деле есть все: современный дизайн, светлые комнаты, простор, комфорт, интерьер со вкусом, прекрасные открытые террасы и даже немного гламура. Дом-мечта с этим впечатляющим набором достоинств находится в графстве Дорсет и был разработан британскими специалистами из WN Interiors. При проектировании архитекторы учли все индивидуальные потребности и предпочтения заказчиков. Давайте познакомимся с домом ближе.

Панорамное остекление

Park Show Home homify Дома в стиле модерн
homify

Park Show Home

homify
homify
homify

Главное в конструкции этого трехэтажного дома – открытость и прозрачность. Весь задний фасад практически полностью застеклен. Через эти панорамные окна открывается потрясающий вид на сад, а в открытом виде они плавно соединяют интерьер с природой. Отличный дизайн, цвета и фактуры – все это создает образ современного насквозь дома. В свою очередь тонкие оттенки, чистые линии, захватывающее взаимодействие грубого камня и гладкой штукатурки, холодного стекла и теплого дерева обеспечивают динамичный и интересный внешний вид. 

Теперь давайте посмотрим, что нас ждет внутри…

Наполненный светом интерьер

Park Show Home homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Park Show Home

homify
homify
homify

За счет больших окон и открытой планировки интерьер дома наполнен естественным светом. Воздушная и просторная гостиная излучает роскошь. Внутри как и снаружи в отделке в основном использованы: стекло, дерево, белая штукатурка и благородный камень. Современный дизайн в данном случае имеет и гламурные нотки, которые появляются за счет аксессуаров.

Лестница на третий этаж с деревянными ступенями имеет светодиодную подсветку, что очень удобно в вечернее время.

Концепция открытой гостиной

Park Show Home homify Кухня в стиле модерн
homify

Park Show Home

homify
homify
homify

Гостиная, столовая и кухня имеют открытую планировку. Пространства плавно перетекают одно в другое, однако за счет расстановки мебели каждая из зон визуально отделена. В отделке интерьера использованы качественные материалы нейтральных цветов. Мебель и аксессуары гармонично сочетают в себе современный стиль, уютный комфорт и роскошную элегантность. 

Из этого пространства открывается потрясающий вид на сад и об этом ниже.

Сад как часть интерьера

Park Show Home homify Столовая комната в стиле модерн
homify

Park Show Home

homify
homify
homify

За счет панорамных раздвижных окон терраса и живописный ландшафт становятся частью интерьера. Хотя сад не очень большой и с обеих сторон окружен соседними домами, он все же выглядит как изолированный зеленый рай, который обещает покой и расслабление. Со второго этажа можно сразу спуститься в сад по винтовой наружной лестнице. 

Элегантная спальня

Park Show Home homify Спальня в стиле модерн
homify

Park Show Home

homify
homify
homify

Спальня находится на самом верхнем этаже. Как и во всех остальных комнатах одна стена здесь полностью стеклянная. Очень высокие потолки и потрясающий вид из окна делают комнату особенной. Интерьер оформлен в спокойных элегантных тонах, текстиль дизайнеры подобрали наивысшего качества. В спальне царит спокойствие и безмятежность. Соблюден очень изящный баланс между современной лаконичностью и пышной роскошью, который выглядит очень убедительно.

А вы хотели бы жить в таком доме?

10 удивительно красивых веранд
А вы хотели бы жить в таком доме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо