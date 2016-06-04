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Современный дом в духе эко

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Дома в стиле модерн
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В наше время целесообразно строить дома, ориентируясь не только на красивый дизайн и комфортабельность, но и на энергоэффективность. Сознательное и бережное отношение к природным ресурсам становится все более важным аспектом современной архитектуры во всем мире.

Студия эко-дизайна создала для аргентинской семьи дом мечты, сделав акцент именно на экологическом балансе. Ознакомившись с проектом, вы можете увидеть, как гармонично дизайнеры объединили современный стиль и осознанное отношение к окружающей среде.

Фронтальная сторона

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Дома в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Дом представляет собой двухэтажное здание с плоской крышей и беспрепятственным видом на сельскую местность. Но примечательна не только близость к природе, а и энергоэффективность строения, которое оставляет минимальный экологический след. 80% площади крыши покрыто фотоэлектрической системой, производящей собственную энергию.

В системе освещения задействованы экономичные светодиодные приборы, потребляющие меньше энергии, чем лампы накаливания и даже стандартные энергосберегающие светильники. Все это, пускай в незначительной мере, но уменьшает выброс углекислого газа в атмосферу.

Со стороны сада

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Дома в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Задняя сторона дома красноречиво демонстрирует, что роскошь и комфорт не обязывают отказываться от экологичных решений. Вода в бассейне, расположенном в саду, не обрабатывается химикатами, очищается при помощи технологии ионизации. Положительно заряженные ионы меди обезвреживают бактерии, тем самым делая воду безопасной и для купания, и для водоемов, в которые она со временем попадет.

Жилое пространство

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Гостиная в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Интерьер также ориентирован на естественность и экологичность. Так, стены окрашены безопасной для здоровья краской из натуральных компонентов. Напольное покрытие изготовлено преимущественно из вторсырья, во что трудно поверить, ибо выглядит оно просто шикарно. Для изготовления дверей и мебели использовалась древесина из местного лесного хозяйства.

Спальня

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Детская комната в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

В самой уютной комнате этого семейного дома натуральные материалы также играют ключевую роль. Как и в комнате для гостей, пол здесь покрыт FSC-сертифицированной древесиной. Это значит, что для ее заготовки применялись методы, не ведущие к истощению лесных ресурсов. Изголовье кровати – DIY-изделие, плиты для которого сформированы из переработанных древесных отходов.

Ванная комната

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Ванная комната в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

В современной ванной использованы специальные фитинги, помогающие экономить водные ресурсы и электричество. Они оснащены технологией EcoSmart, позволяющей потреблять на 60% меньше воды. Кроме того, на крыше расположена специальная система для сбора дождевой воды, которую можно использовать для слива в туалете или полива сада.

Огород

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Сад в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Для хозяев дома также очень важно иметь возможность самостоятельно выращивать овощи на собственной земле. С этой целью была создана небольшая био-теплица.

Из старого в энергоэффективный дом
Современный дом в духе эко - это очень стильно и практично!

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