Современный дом в духе эко

В наше время целесообразно строить дома, ориентируясь не только на красивый дизайн и комфортабельность, но и на энергоэффективность. Сознательное и бережное отношение к природным ресурсам становится все более важным аспектом современной архитектуры во всем мире.

Студия эко-дизайна создала для аргентинской семьи дом мечты, сделав акцент именно на экологическом балансе. Ознакомившись с проектом, вы можете увидеть, как гармонично дизайнеры объединили современный стиль и осознанное отношение к окружающей среде.