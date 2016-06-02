Жилой дом в форме куба

Времена, когда плоские кровли применялись лишь при строительстве дачных домов или деловых зданий, давно канули в лету. Сегодня плоская крыша в тренде и популярна при постройке современных особняков.
Еще в 1920 году появились приверженцы жилых домов в кубическом стиле, и число их продолжает расти. Четкий, ясный язык форм и большие застекленные плоскости находят массу поклонников в наши дни. В доме, план постройки которого разработали наши архитекторы, плоская кровля является важной архитектурной основой. Мы покажем, как получил право на жизнь этот проект.
С обратной стороны особняка открывается вид на большой застекленный выход в сад, на втором этаже – терраса с балконом. Белое оформление угловой террасы выделяется ярким пятном на фоне черной деревянной стены.
Уже на первый взгляд заметно влияние модерна при строительстве этого жилого дома. Подкупает четкая графическая форма и строгое цветовое решение фасада, построенное на контрастах. Снежно-белый нижний этаж граничит с деревянными планками верхнего уровня, окрашенными в черно-коричневый цвет. Несимметрично расположенные, разные по размеру и форме окна придают изюминку наружному оформлению дома.
Внутренняя отделка в доме имеет вид несколько пуританский, но современный. Большое значение придается отделке деревом, теплота которого излучает естественный уют. Учитывая геометрию форм и ясность линий, от всего лишнего авторы отказались. Открытая планировка создает ощущение свободы и комфорта.
Здесь нашему взгляду открывается вид на кухню со столовой, которые объединены единым пространством с гостиной. Современный камин служит разделителем помещения. Двухстороннее остекление позволяет наслаждаться огнем как со стороны кухни, так и с гостиной. Большие окна-двери с видом на сад делают кухонную часть светлой и воздушной. Остров с вытяжкой придает кухне очень современный вид. Мебель с белыми фасадами следует принципам минимализма. Большой деревянный стол и немногочисленные аксессуары обеспечивают обстановке уютное домашнее тепло.
Ванная комната на верхнем этаже соединена с туалетом и оформлена в таком же минималистском стиле, как и остальные помещения. Здесь преобладает непритязательная прямолинейность, а сочетание ослепительного белого цвета и теплого дерева создает стильный естественный уют.