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Жилой дом в форме куба

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Einfamilienwohnhaus, Hofmann Keicher Ring Architekten Hofmann Keicher Ring Architekten Кухня в стиле модерн
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Времена, когда плоские кровли применялись лишь при строительстве дачных домов или деловых зданий, давно канули в лету. Сегодня плоская крыша в тренде и популярна  при постройке современных особняков.

Еще в 1920 году появились приверженцы жилых домов в кубическом стиле, и число их продолжает расти. Четкий, ясный язык форм и большие застекленные плоскости находят массу поклонников в наши дни. В доме, план постройки которого разработали наши архитекторы, плоская кровля является важной архитектурной основой. Мы покажем, как получил право на жизнь этот проект.

Садовая сторона

Einfamilienwohnhaus, Hofmann Keicher Ring Architekten Hofmann Keicher Ring Architekten Дома в стиле модерн
Hofmann Keicher Ring Architekten

Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten

С обратной стороны особняка  открывается вид на большой застекленный выход в сад, на втором этаже – терраса с балконом. Белое оформление угловой террасы выделяется ярким пятном на фоне черной деревянной стены.

Вид с улицы

Einfamilienwohnhaus, Hofmann Keicher Ring Architekten Hofmann Keicher Ring Architekten Дома в стиле модерн
Hofmann Keicher Ring Architekten

Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten

Уже на первый взгляд заметно влияние модерна при строительстве этого жилого дома. Подкупает четкая графическая форма и строгое цветовое решение фасада, построенное на контрастах. Снежно-белый нижний этаж граничит с деревянными планками верхнего уровня, окрашенными в черно-коричневый цвет. Несимметрично расположенные, разные по размеру и форме окна придают изюминку наружному оформлению дома.

Коридор

Einfamilienwohnhaus, Hofmann Keicher Ring Architekten Hofmann Keicher Ring Architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Hofmann Keicher Ring Architekten

Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten

Внутренняя отделка в доме имеет вид несколько пуританский, но современный. Большое значение придается отделке деревом, теплота которого излучает естественный уют. Учитывая геометрию форм и ясность линий, от всего лишнего авторы отказались. Открытая планировка создает ощущение свободы и комфорта.

Кухня и столовая

Einfamilienwohnhaus, Hofmann Keicher Ring Architekten Hofmann Keicher Ring Architekten Кухня в стиле модерн
Hofmann Keicher Ring Architekten

Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten

Здесь нашему взгляду открывается вид на кухню со столовой, которые объединены единым пространством с гостиной. Современный камин служит разделителем  помещения. Двухстороннее остекление позволяет наслаждаться огнем как со стороны кухни, так и с гостиной. Большие окна-двери с видом на сад делают кухонную часть светлой и воздушной. Остров с вытяжкой придает кухне очень современный вид. Мебель с белыми фасадами следует принципам минимализма. Большой деревянный стол и немногочисленные аксессуары обеспечивают обстановке уютное домашнее тепло.

Ванная комната

Einfamilienwohnhaus, Hofmann Keicher Ring Architekten Hofmann Keicher Ring Architekten Ванная комната в стиле модерн
Hofmann Keicher Ring Architekten

Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten
Hofmann Keicher Ring Architekten

Ванная комната на верхнем этаже соединена с туалетом и оформлена в таком же минималистском стиле, как и остальные помещения. Здесь преобладает непритязательная прямолинейность, а сочетание ослепительного белого цвета и теплого дерева создает стильный естественный уют.

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