Жилой дом в форме куба

Времена, когда плоские кровли применялись лишь при строительстве дачных домов или деловых зданий, давно канули в лету. Сегодня плоская крыша в тренде и популярна при постройке современных особняков.

Еще в 1920 году появились приверженцы жилых домов в кубическом стиле, и число их продолжает расти. Четкий, ясный язык форм и большие застекленные плоскости находят массу поклонников в наши дни. В доме, план постройки которого разработали наши архитекторы, плоская кровля является важной архитектурной основой. Мы покажем, как получил право на жизнь этот проект.