Красивая вилла, в которой умело объединили старое и новое

Задача была непростой. Дом должен был выглядеть не слишком новым, но и не старомодным. Самый действенный способ сделать это – добавить к традиционному дизайну современные элементы, но даже так есть риск переборщить с футуристичностью. Важно найти правильное сочетание, обеспечивающее не только эстетику, но и комфорт. Голландским архитекторам это удалось – прекрасная вилла сочетает в себе уют, современный дизайн, уют и легкий, ненавязчивый флер старины.
Благодаря очаровательной острой башенке в традиционном стиле, белому фасаду и красной крыше здание гармонично сочетается с окружающими домами, но имеет при этом свою изюминку. Современный вид ему придают оконные и дверные рамы, выкрашенные в черный. Впрочем, на фоне игриво вздернутой красной крыши такое решение смотрится скорее кокетливо, чем строго. Широкие стеклянные двери также придают дому оттенок модерна.
На задней стороне дома стекло простирается почти на всю ширину первого этажа, и открывает прямой доступ к прекрасному саду. Частично крытая терраса – отличное место, чтобы наслаждаться свежим воздухом, будучи защищенным от солнца или дождя. Широкий мягкий газон вызывает желание бегать по нему и резвиться, а также придает заднему двору более естественный вид.
В отличие от многих других архитектурных проектов, эта вилла со стороны улицы стоит совершенно открыто. Гармоничный союз старого и нового в ее дизайне поистине впечатляет. Например, мансарды для европейской архитектуры не являются редкостью, однако остроконечное треугольное окно на верхнем этаже – элемент довольно футуристичный, хотя и с легким налетом готики. Еще более современный вид дому придает щедрое остекление на первом этаже.
Изнутри дом выглядит так же свежо и современно. Особенно необычно выглядят стеклянные перегородки, поделенные на квадраты толстыми черными рамами – они придают интерьеру индустриальный шик. Благодаря им световой поток не прерывается, и комнаты остаются максимально освещенными.
Интересно смотрится и сочетание материалов, выбранных архитекторами и строителями. В то время как в коридоре для пола была использована серая стяжка, в гостиной для большего уюта его покрыли деревом. Отличный контраст!
И ступени лестницы, и поручни выполнены из натуральной светлой древесины. При этом ее гладкие поверхности и острые углы выглядят очень современно и почти минималистично. Вертикально удлиненные оконные проемы обеспечивают естественное освещение в этой зоне, а их темные рамы гармонируют с тонкими прутьями, подпирающими перила.
Что определяет экстерьер фасада, то и определяет и вид изнутри. Большие окна с черной рамой – ключевой элемент в интерьере гостиной. Помимо вышеупомянутого деревянного пола, естественность комнате придает большой бежевый диван, обитый грубой тканью, на котором может разместиться вся семья. Отличное решение – узкие двухуровневые лавки под окнами, которые можно использовать для сидения, и в качестве полок или столика. Таким образом, гостиная всегда выглядит аккуратно, и ничто не мешает наслаждаться прекрасным видом из окна.
Широкие стеклянные двери не только эффектно выглядят – они еще и могут «сворачиваться», открывая полный, ничем не ограниченный доступ к столовой. Дизайн ее очень скромен, лаконичен и в то же время элегантен. Обеденная зона с массивным столом и табуретками из грубой древесины освещается лампами в ажурных черных круглых абажурах. Такие детали в очередной раз подчеркивают главную концепцию виллы и придают ей завершенность.