Красивая вилла, в которой умело объединили старое и новое

Благодаря очаровательной острой башенке в традиционном стиле, белому фасаду и красной крыше здание гармонично сочетается с окружающими домами, но имеет при этом свою изюминку. Современный вид ему придают оконные и дверные рамы, выкрашенные в черный. Впрочем, на фоне игриво вздернутой красной крыши такое решение смотрится скорее кокетливо, чем строго. Широкие стеклянные двери также придают дому оттенок модерна.

На задней стороне дома стекло простирается почти на всю ширину первого этажа, и открывает прямой доступ к прекрасному саду. Частично крытая терраса – отличное место, чтобы наслаждаться свежим воздухом, будучи защищенным от солнца или дождя. Широкий мягкий газон вызывает желание бегать по нему и резвиться, а также придает заднему двору более естественный вид.