Интерьер в стиле день и ночь

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Home 001, Aksenova&Gorodkov project Aksenova&Gorodkov project Гостиные в эклектичном стиле
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Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал о доме, интерьеры которого смоли бы стать достойным отражением всех личных интересов хозяина, будь то любовь к сёрфингу или охоте. Сегодня архитектурный тандем AKSENOVA&GORODKOV PROJECT показывает нам проект, которой не похож ни на один из тех, что нам доводилось публиковать на страницах homify. Архитектура и внутреннее убранство этого дома были созданы на основе личных предпочтений заказчика, однако опытные дизайнеры изрядно потрудились над совершенствованием результата, который, действительно, превзошел все ожидания.

Идеальный дом для стильных вечеринок

010 Aksenova&Gorodkov project Бассейн в тропическом стиле
Aksenova&amp;Gorodkov project

010

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Спокойный и сдержанный дизайн в дневное время настраивает на серьезный лад, но стоит дому только окунуться в ночь и зажечь свои огни, он тут же  готов стать эпицентром всех главных праздников и вечеринок.

Уместное сочетание

001 Aksenova&Gorodkov project Гостиные в эклектичном стиле
Aksenova&amp;Gorodkov project

001

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Интерьер в темных тонах придает гостиной изрядную долю загадочности и шика. Решившись на него, дизайнеры не могли обойтись без изысканных белых контрастных акцентов, которые привносят в помещения нотки благородной театральности. Соединяясь, черный и белый гармонируют с любым стилем и любым направлением архитектуры. Это сочетание уместно и в классике, и в современном стиле.

Правило среднего тона

003 Aksenova&Gorodkov project Гостиные в эклектичном стиле
Aksenova&amp;Gorodkov project

003

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Тем не менее, существуют определенные правила применения этих цветов в интерьере, и пренебрежение ими может привести к непредсказуемому результату. Темный цвет идеально подходит для мебели, средний тон – для пола  и стен, а светлый идеален для потолка и аксессуаров. Выбранный стиль требует хорошего освещения, именно поэтому дизайнеры уделили немалое внимание продумыванию различных световых сценариев.

Рекомендации профессионалов

004 Aksenova&Gorodkov project Кухня в стиле минимализм
Aksenova&amp;Gorodkov project

004

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Дизайнеры стремились сделать дом не только комфортным для жизни, но в то же время и экологичным. В связи с чем в строительстве и при оформлении внутренних интерьеров рекомендованы к использованию дорогостоящие натуральные материалы.

Нет стереотипам!

007 Aksenova&Gorodkov project Гостиные в эклектичном стиле
Aksenova&amp;Gorodkov project

007

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Черный цвет всегда считался эталоном стиля. Предвзятое отношение к нему, как олицетворению траура, имеет место только в христианской культуре. Именно поэтому профессионалы рекомендуют отбросить все стереотипы и собственными глазами убедиться в том, что черный цвет может помочь создать стильный и притягательный интерьер. Узнать больше черном цвете и мифах, связанных с его использованием, можно из нашей специальной книги идей Черный цвет в дизайне интерьера

Идеальное решение для дома

008 Aksenova&Gorodkov project Гостиные в эклектичном стиле
Aksenova&amp;Gorodkov project

008

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Дизайн черно-белой гостиной с точки зрения психологов поможет успокоить нервы и создать ощущение безопасности и спокойствия. Человеку, окружившему себя такой цветовой гаммой, проще расслабиться, почувствовать гармонию и даже засыпать в ночное время.

Выдвижные столики для кухни
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