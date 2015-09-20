Интерьер в стиле день и ночь

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал о доме, интерьеры которого смоли бы стать достойным отражением всех личных интересов хозяина, будь то любовь к сёрфингу или охоте. Сегодня архитектурный тандем AKSENOVA&GORODKOV PROJECT показывает нам проект, которой не похож ни на один из тех, что нам доводилось публиковать на страницах homify. Архитектура и внутреннее убранство этого дома были созданы на основе личных предпочтений заказчика, однако опытные дизайнеры изрядно потрудились над совершенствованием результата, который, действительно, превзошел все ожидания.