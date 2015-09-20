Интерьер в стиле день и ночь

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал о доме, интерьеры которого смоли бы стать достойным отражением всех личных интересов хозяина, будь то любовь к сёрфингу или охоте. Сегодня архитектурный тандем AKSENOVA&GORODKOV PROJECT показывает нам проект, которой не похож ни на один из тех, что нам доводилось публиковать на страницах homify. Архитектура и внутреннее убранство этого дома были созданы на основе личных предпочтений заказчика, однако опытные дизайнеры изрядно потрудились над совершенствованием результата, который, действительно, превзошел все ожидания.
Спокойный и сдержанный дизайн в дневное время настраивает на серьезный лад, но стоит дому только окунуться в ночь и зажечь свои огни, он тут же готов стать эпицентром всех главных праздников и вечеринок.
Интерьер в темных тонах придает гостиной изрядную долю загадочности и шика. Решившись на него, дизайнеры не могли обойтись без изысканных белых контрастных акцентов, которые привносят в помещения нотки благородной театральности. Соединяясь, черный и белый гармонируют с любым стилем и любым направлением архитектуры. Это сочетание уместно и в классике, и в современном стиле.
Тем не менее, существуют определенные правила применения этих цветов в интерьере, и пренебрежение ими может привести к непредсказуемому результату. Темный цвет идеально подходит для мебели, средний тон – для пола и стен, а светлый идеален для потолка и аксессуаров. Выбранный стиль требует хорошего освещения, именно поэтому дизайнеры уделили немалое внимание продумыванию различных световых сценариев.
Дизайнеры стремились сделать дом не только комфортным для жизни, но в то же время и экологичным. В связи с чем в строительстве и при оформлении внутренних интерьеров рекомендованы к использованию дорогостоящие натуральные материалы.
Черный цвет всегда считался эталоном стиля. Предвзятое отношение к нему, как олицетворению траура, имеет место только в христианской культуре. Именно поэтому профессионалы рекомендуют отбросить все стереотипы и собственными глазами убедиться в том, что черный цвет может помочь создать стильный и притягательный интерьер. Узнать больше черном цвете и мифах, связанных с его использованием, можно из нашей специальной книги идей
Черный цвет в дизайне интерьера.
Дизайн черно-белой гостиной с точки зрения психологов поможет успокоить нервы и создать ощущение безопасности и спокойствия. Человеку, окружившему себя такой цветовой гаммой, проще расслабиться, почувствовать гармонию и даже засыпать в ночное время.