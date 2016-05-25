Обворожительный дом из контейнеров

Наш читатель имеет прекрасную возможность окунуться в мир архитектуры и дизайна интерьера, создаваемый специалистами со всех уголков планеты. Путешествия по Англии, изучая романтические веяния на развитие всех видов искусства, мы не могли обойти стороной и соседствующую с ней Ирландию.

В этой книге идей нам предстоит увидеть, как архитектурная студия Патрика Брэдли воплотила в жизнь проект строительства дома из контейнеров, который выглядит в настоящее время не иначе, как настоящий замок.