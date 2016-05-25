Обворожительный дом из контейнеров

Наш читатель имеет прекрасную возможность окунуться в мир архитектуры и дизайна интерьера, создаваемый специалистами со всех уголков планеты. Путешествия по Англии, изучая романтические веяния на развитие всех видов искусства, мы не могли обойти стороной и соседствующую с ней Ирландию.
В этой книге идей нам предстоит увидеть, как архитектурная студия Патрика Брэдли воплотила в жизнь проект строительства дома из контейнеров, который выглядит в настоящее время не иначе, как настоящий замок.
Важно, что постройка не только прекрасным образом вписалась в окружающую природу, но и ландшафт. Главный доступ к резиденции осуществляется по галечной дороге. На верхнем уровне находится гостиная, столовая и кухня. Проект спланирован так, что внутреннее убранство спрятано от посторонних глаз, однако хозяева имеют возможность круглогодично наслаждаться прекрасным видом из окон, расположенных в противоположной части дома. На нижнем уровне находится приватная зона.
Прежде всего стоит сказать, что такой экстравагантный тип жилья не является абсолютной новинкой, однако до сих пор поражает воображение. Обычно к нему прибегают в связи с доступной стоимостью и долговечностью. К примеру, стоимость одного подержанного контейнера составляет менее 1000 долларов. Ошибочно полагать, что такой дом подходит исключительно для теплых стран или не может быть красивым, так как профессионально сделанный архитектурный проект предусматривает и обеспечение теплом и светом, и выбор отделочных материалов.
По словам архитектора, проект был вдохновлен знаменитой работой Фрэнка Ллойда Райта, — постройкой, которая возвышается над водопадом. Этот дом также расположен неподалеку от водопада, который является своеобразной визитной карточкой Северной Ирландии. Среди остальных достопримечательностей — удивительная природа и многочисленные фермы.
Дом состоит из двух объемов. Каждый был построен с использованием двух контейнеров. Таким образом, ширина каждого объема соответствует двум контейнерами. Оба блока имеют контрастную отделку. Здесь использовались сталь и дерево. Для панорамных окон авторы проекта предпочли установку прочного закаленного стекла.
Интерьер резиденции выражает любовь к современному дизайну, компактности и функциональности. Все зоны максимально оптимизированы. Авторы проекта использовали преимущественно нейтральные цвета в оформлении, чтобы подчеркнуть изящную красоту окружающего ландшафта. Столь кинематографичный интерьер способен вдохновлять своих хозяев на творчество.
Приватная зона находится на нижнем этаже. Мы не могли не уделить внимание именно ванной комнате, выполненной в спокойных темных тонах. Роскошь и элегантность дизайна проявляется в форме дизайнерской ванны, изготовленной из углеродного волокна и подвешенной при помощи кронштейнов. Пожалуй, мало что способно сравниться с обворожительной негой созерцания гладкой поверхности воды в минуты полного штиля.